O Governo apresentou no dia 14 de Julho de 2023, em Luanda, através dos ministros da área económica, as medidas de emergência de carácter económico face à actual situação do País. As medidas estão agrupadas em 4 blocos: i) aumento da produção nacional, ii) apoio no acesso ao financiamento, iii) simplificação e alívio tributário, e iv) melhoria do ambiente de negócios.

A primeira nota de realce é o facto de não ter sido apresentado o balanço exaustivo e rigoroso do quadro das finanças públicas. Em nosso entender, a situação e evolução das finanças públicas justificam plenamente que se proceda já nesta altura a revisão do OGE 2023.

Ora vejamos, em Março de 2023, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertava no seu Relatório Anual da Missão do Artigo IV que o espaço fiscal do País continuava bastante limitado. Naquele documento, o FMI referia que Angola usufruiu de receitas petrolíferas em 2022 acima do previsto devido ao preço mais elevado do crude e à ligeira melhoria da produção. Este ganho, transitório e em grande medida inesperado, traduziu-se numa forte apreciação da taxa de câmbio, sem que o Banco Nacional de Angola (BNA) tivesse colhido os benefícios do maior influxo de divisas para acumular Reservas Líquidas Internacionais (RIL), através de uma política cambial prudente, como convém a um Banco Central supostamente independente dos objectivos eleitorais do Executivo. Como se viu, a apreciação do Kwanza foi efémera, dado as reais perspectivas para os preços e produção futura do petróleo.

A verdade é que apesar da aparente consolidação fiscal alcançada nos últimos anos, que se traduziu num aumento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nas receitas não petrolíferas no período entre 2017 e 2020, Angola ainda se situa muito aquém dos níveis de arrecadação dos seus pares da África Subsariana. Do lado da despesa, o FMI destacava como preocupante e excessivo o peso dos juros, que já representa quase um terço do gasto público agregado, bem acima da média dos países da região e dos Países Emergentes e em Desenvolvimento (EMDE), que é de 8,5 e 7,5%, respectivamente.

Por outro lado, conforme argumentado por Villafuerte and Lopez-Murphy (2010) a análise da política fiscal ao longo do ciclo económico tornou-se mais crítica após a crise financeira e económica global, com apelos por políticas fiscais anticíclicas. Nos casos de países mono-dependentes de commodities estas medidas fiscais são particularmente cativantes, uma vez que a maioria destes países têm regimes de taxas de câmbio quase fixas que, juntamente com a mobilidade internacional de capitais, limitam o papel da política monetária. Portanto, na realidade actual de Angola, a política fiscal é a principal ferramenta de política económica que o Executivo pode usar para a gestão macroeconómica de curto prazo.

Assim, considerando i) o alerta do FMI, ii) a queda de 1,1% do PIB face ao período anterior no 1.º trimestre de 2023 publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), iii) a forte depreciação de 95,9% da moeda nacional entre Janeiro e Julho de 2023 e iv) o patamar crítico das RIL fixadas em 13,6 bilhões a 30 de Junho de 2023, torna-se difícil encontrar uma explicação económica que justifique o facto de o Executivo não ter ainda despoletado o processo de Revisão do OGE 2023.

Relativamente às medidas de emergência de carácter económico face à actual situação do País, é preciso reconhecer que todas vão no sentido positivo, mas podem ser consideradas curtas ou insuficientemente robustas no actual contexto para, no curto prazo, aliviar a pressão sobre as famílias e empresas, bem como para relançar a actividade económica não-petrolífera. De facto, em nossa melhor avaliação técnica, persistem algumas reticências que merecem uma melhor estimativa do seu verdadeiro impacto económico.

No caso da produção agrícola, por exemplo, o calendário de anúncio das compras do Governo tem de estar mais em linha com o ciclo de produção dos agricultores, e não a 30 dias antes do início da campanha agrícola. Basta auscultar os agricultores e técnicos do sector da agricultura para facilmente perceber que o produtor, quando faz a opção de produzir, tem que aprovisionar os inputs e preparar a terra num período nunca interior a 90 dias antes do início da campanha agrícola. Por outro lado, as condições de compra também têm de estar claras (pagamento contra a entrega do produto), caso contrário, os agricultores terão sempre dificuldades na gestão do plano de financiamento do seu ciclo de produção. Outrossim, será importante ponderar a introdução dos contratos de compra garantida como instrumento de apoio ao financiamento bancário de curto prazo (ex. crédito de campanha). Estamos a passar ao lado dos benefícios que um sistema de securitização dos contratos pode oferecer na questão do acesso ao financiamento.

Em relação à formação dos preços, é bom lembrar que o estabelecimento de monopólios em qualquer sector produz sempre perdas para os consumidores (redução do excedente do consumidor) e os ganhos para os monopolistas (aumento do excedente do produtor). Ademais, é quase sempre um factor negativo na dinamização da eficiência e competitividade económica (Varian, 2014). Assim, a constituição e manutenção de uma Reserva Estratégica Alimentar (REA) como instrumento de garantia de preços mínimos para os produtores de bens de amplo consumo deve ser conduzido pelo Executivo através, por exemplo, do próprio Entreposto Aduaneiro de Angola, privilegiando a concorrência para oferta dos bens seleccionados. Seria recomendável, por exemplo, introduzir o modelo de leilões de compras de grandes volumes entre players nacionais e internacionais, ficando a distribuição a cargo do grossista/retalhista local. Pasme-se que, quer a autoridade de concorrência quer a própria PGR não tenham ainda lançado, tanto quanto se sabe, qualquer investigação sobre a melhor utilização do instrumento da REA.

Por outro lado, é preciso ter alguma cautela na incorporação do "Feito em Angola" nos contratos de investimento ou de aquisição de bens por entidades públicas, uma vez que pode tornar-se numa forma de transferência de renda e de financiamento do enriquecimento privado através do OGE, em particular nos produtos de baixa ou nenhuma incorporação local de matéria-prima. Vale a pena recordar a experiência com a subcontratação de empresas nacionais, no mínimo de 10% do valor das empreitadas, no âmbito dos projectos financiados pela Linha de Crédito da China entre os anos de 2008 e 2014. A título de exemplo, naquela altura, o Ministério da Educação decidiu que as empreiteiras chinesas deveriam comprar as carteiras junto de fornecedores nacionais. O que se veio a verificar foi que os tais fornecedores nacionais receberam os 10% e depois compraram as carteiras na China para fornecer ao empreiteiro chinês como produção nacional. Puro rentismo! De facto, muitas políticas públicas bem intencionadas resultam desvirtuadas por falta de controlo adequado na fase de execução (enforcement).

No acesso ao financiamento nota-se a preocupação do Executivo em aproveitar todos os instrumentos públicos existentes, quer através da concessão de crédito, ou seja, Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) e Fundo de Garantia de Crédito (FGC), quer através da participação no capital das empresas por meio do Fundo de Capital de Risco (FACRA). Entretanto, a realidade incontornável é que estas instituições estão descapitalizadas. Seria importante o Executivo quantificar o apoio a conceder ao empresariado nacional, e comunicar ao mercado e aos empresários quanto é que está efectivamente disponível em cada instituição. Para tal, é impreterível demonstrar como o Estado vai financiar a capitalização destas instituições e qual será o custo fiscal deste esforço governamental. Sem esta clarificação, o pacote de medidas de emergência do Executivo carece de credibilidade e não serve de âncora das expectativas dos agentes económicos.

Há um certo consenso entre os empresários e académicos, em Angola, de que é preciso desenhar e implementar uma reforma tributária que assegure a progressividade e equidade da tributação em Angola. Neste sentido, valoriza-se também como positivo o facto de o Executivo ter introduzido alguns elementos de simplificação e alívio tributário. No entanto, quanto às medidas per si não há, de novo, qualquer referência ao custo fiscal das mesmas, ou seja, não é comunicado quanto é que o Estado vai deixar de arrecadar com essas reduções tributarias e qual será o seu impacto no equilíbrio das finanças públicas. Por outro lado, não é apresentado um quadro comparativo das opções estudadas e a fundamentação das escolhas feitas.

Por exemplo, a problemática do IVA não está necessariamente na sua taxa, ou seja, na percentagem que incide sobre a facturação das empresas. Alias, existem vários países em África e em outros mercados emergentes que praticam taxas de IVA superiores ao aplicado em Angola. O grande problema está no facto do IVA servir de um financiamento "mascarado" das empresas ao Estado, uma vez que os próprios órgãos estatais são maus pagadores e geram persistentemente atrasados cuja regularização pode levar anos. Outrossim, este mesmo financiamento "mascarado" é remunerado a uma taxa de juro real negativa já que quando o empresário é finalmente pago não há qualquer correcção da inflação. Neste quesito, o Estado deveria considerar talvez o caminho da isenção do IVA sobre as compras feitas pelos órgãos públicos.

Em geral, o pacote de medidas de emergência de carácter económico face à actual situação do País contém elementos bastantes positivos e encarrilham-se na direcção certa. Estudos académicos (Deléchat et al., 2015) que incorporam uma visão de médio prazo, sugerem que os governos podem tomar medidas mais imediatas e decisivas para promover o desenvolvimento e a estabilidade por meio do fortalecimento da capacidade fiscal. A capacidade fiscal, definida como a capacidade de arrecadar receitas, é uma dimensão fundamental da capacidade do Estado, juntamente com a capacidade de apoiar o desenvolvimento de mercados privados (capacidade legal) e fornecer bens públicos (capacidade colectiva).

Entretanto, o facto de o pacote de medidas de emergência não estar suportado por um quadro-fiscal sustentável deixa transparecer a ideia do mesmo ter sido fruto de um conjunto de boas intenções, mas não necessariamente realizáveis e/ou alcançáveis. Para sanar esta lacuna é imperativo elaborar e aprovar um OGE 2023 Revisto onde seja possível visualizar todas essas medidas dentro de um quadro orçamental sustentável, incluindo o da dívida pública, e as estimativas dos seus efeitos sobre o comportamento do PIB, da balança de pagamentos e dos preços...n

*Prof. Doutor Carlos Aires da Fonseca Panzo é Professor Auxiliar na Business and Economics School ISG. Obteve o DBA - Doctor of Business Administration (2022) em Finanças na University of Manchester, o Master of Science (2015) em Finanças na London Business School, o Postgraduate Diploma (2014) em Economia na University of Essex e o Bachelor of Commerce (2003) em Economia e Finanças na University of Witwatersrand, Johannesburg.

Com mais de 16 anos de carreira profissional a nível do sector público em Angola, foi técnico na Direcção Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, Director da Gestão Macroeconómica no Ministério da Coordenação Económica, Director da Gestão da Dívida Pública do Ministério das Finanças, Administrador Executivo para Área de Negócios (Chief Business Officer) do Banco de Desenvolvimento de Angola e Secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República. Está no sector privado, onde actua como consultor económico e como investidor em diversos sectores da economia não-petrolífera.

A sua área de investigação científica está virada para os aspectos i) das políticas macroeconómicas, ii) do funcionamento e desempenho financeiro da banca e iii) da financiarização em países em desenvolvimento produtores/exportadores de petróleo.