A abordagem do Governo para a remoção dos subsídios aos preços dos combustíveis derivados do petróleo bruto está corporizado no documento intitulado "Optimização da despesa pública pela realocação dos subsídios aos combustíveis".

Do essencial da abordagem retêm-se o seguinte:

- O montante dos subsídios ao preço dos combustíveis derivados do petróleo bruto incorrido pelo Tesouro Nacional ascendeu, em 2022, ao equivalente a 92% do total da verba inscrita no OGE 2022 para os sectores da Educação e da Saúde;

- Aos preços de 2022, a proporção dos subsídios é de 85%, para o Petróleo Iluminante, 80%, para o Gás de Cozinha, 77%, para o Gasóleo, e 70%, para a Gasolina, sendo que os subsídios ao gasóleo e à gasolina representaram, em 2022, cerca de 68,1% e 23,2% do total dos subsídios, respectivamente;

- Por falta de liquidez, o Tesouro Nacional tem compensado o montante dos subsídios que deve pagar à SONANGOL com o montante de impostos que esta companhia deve pagar ao Tesouro Nacional, sendo que o montante dos subsídios excedeu o dos impostos em 70%, em 2021, e em 28,5%, em 2022, podendo vir a ser superiores aos impostos em 44%, em 2023, e em 43%, em 2024, se o nível actual dos subsídios for mantido;

- Os subsídios vão ser eliminados de modo faseado até o final do ano de 2025, o que vai permitir libertar recursos a serem utilizados para melhorar e alargar as prestações mensais do programa de transferências monetárias Kwenda, assim como financiar investimentos na Educação e na Saúde;

- Vão ser implementadas as seguintes medidas de mitigação dos impactos económicos e sociais negativos decorrente da eliminação dos subsídios: 1. De apoio às empresas - a) subvenção à agricultura e pescas; b) subsídios aos taxistas e moto-taxistas; e c) subvenção ao transporte de mercadorias; 2. De apoio às famílias e trabalhadores - a) capitalização do Fundo Nacional de Emprego de Angola (FUNEA); b) reforço do programa Kwenda; c) redução do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT); e d) subsídios aos utilizadores de transportes rodoviários; e

- A eliminação faseada dos subsídios inicia em Junho de 2023 com o aumento do preço da gasolina de 160 kwanzas/L para 300 kwanzas/L, passando os taxistas e moto-taxistas licenciados a beneficiar de um subsídio por meio de um crédito de compensação do Tesouro Nacional num cartão de combustível, o que lhes permitirá a continuar a pagar o preço de 160 kwanzas/L.

Ora, o facto dos subsídios devidos à SONANGOL pelo Tesouro Nacional ultrapassarem os impostos que este tem a receber da companhia indicia que tem acumulado atrasados consideráveis que podem não estar a ser reflectidos adequadamente no orçamento e nas contas públicas. Por outro lado, não está indicado um calendário para a eliminação dos subsídios, assim como não está informado o nível de subsidiação que será assegurado para a agricultura e pescas, para os taxistas e moto-taxistas e para o transporte de mercadorias, uma vez eliminados os subsídios generalizados.

A ideia de subsidiação dirigida aos transportes públicos e às actividades económicas agrícola, pesqueira e de transporte de mercadorias mostra-se adequada, mas a sua efectividade dependerá do modo como será implementada, pois as tentativas nesse sentido no passado não funcionaram. Do ponto de vista dos transportes públicos, o subsídio deveria ser atribuído aos usuários dos transportes públicos e não aos operadores, mas a falta de sistemas de transportes públicos estruturados em qualquer das urbes angolanas condiciona essa opção.

Consideramos que, por problemas de gestão do actual processo de subsidiação dos taxistas e moto-taxistas, há o risco de se assistir o aumento das tarifas, seja de modo explícito ou implícito com o encurtar das rotas. É que o número de licenciados é reduzido e nem todos os licenciados vão imediatamente receber os cartões de subsídio. Isso significa que uma maioria de taxistas não vai imediatamente beneficiar dos subsídios na magnitude actual e a recepção retroactiva por estes do subsídio não vai resolver o seu problema actual de menor liquidez, pois têm de se abastecer ao preço da bomba e eventualmente transferir o ônus aos passageiros. Assim é que foram relatados distúrbios no Huambo, que terão sido provocados por moto-taxistas desprovidos dos cartões de subsidiação.

Por fim, atendendo que para o ano de 2023 estima-se que ao nível actual dos subsídios o seu montante ultrapassaria o dos impostos devidos pela SONANGOL em cerca de 44%, não é crível que da actual redução dos subsídios, apenas da gasolina, de 70% para 44% - e da qual se excluem os taxistas e moto-taxistas -, venha a resultar a libertação de liquidez para o Tesouro Nacional poder financiar os subsídios aos taxistas e moto-taxistas, o aumento da prestação mensal do Kwenda de 8.500 kwanzas, para 11.500 kwanzas, assim como o aumento das despesas de investimento na Educação e Saúde. Em razão disso, adivinham-se dificuldades futuras de tesouraria que poderão levar à acumulação de atrasados de pagamento dos subsídios devidos aos taxistas e moto-taxistas.