No documento da proposta de Estratégia de Longo Prazo "Angola 2050", sobre a qual decorre, neste momento, um processo de auscultação, lê-se, no que ao Ambiente Negócios diz respeito, que, "apesar de Angola ter criado vários incentivos ao investimento, há um conjunto muito grande de desincentivos que têm de ser colmatados para o País conseguir atrair capital estrangeiro". E entre tais desincentivos constam o reduzido rule of law (Angola é dos países onde é mais difícil garantir o cumprimento de contratos), a excessiva intervenção do Estado na economia (é o 38.º país com menor liberdade económica) e a elevada corrupção (era o 44.º país mais corrupto do mundo em 2021). Na verdade, tais desincentivos não previnem só a atracção de investimento estrangeiro, mas, de um modo geral, a realização do investimento privado, sobretudo o produtivo e de longo prazo.

Ora, algumas situações que têm ocorrido na sociedade, às quais se podem associar os inúmeros casos alegados de corrupção que desde há algum tempo a esta parte se vem reportando como estando a ocorrer em tribunais superiores - designadamente o de Contas e o Supremo -, longe de contribuírem para colmatar o quadro dos desincentivos apontados, como se almeja no "Angola 2050", tendem a agrava-lo, a acentua-lo.

As autoridades determinaram, recentemente, a proibição da importação de partes de frango e de peru, alegando razões morais, para tal invocando o Artigo 75.º das Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação aprovada pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 10/19, de 29 de Novembro. Tal artigo, entretanto, dispõe a proibição de um conjunto de mercadorias listado num quadro anexo ao diploma, bem como de quaisquer outras que constem em legislação especial ou em convenções internacionais ratificadas ou aprovadas que vinculem internacionalmente o Estado angolano; e a proibição fundamenta-se em razões ambientais, de moral, de segurança, de subversão da ordem pública, ou da necessidade de protecção da vida humana, da fauna e flora selvagens, do património industrial e comercial, do património nacional com valor artístico, histórico e arqueológico e da propriedade intelectual. E o item da lista em que se enquadrariam as partes de frango e peru, cuja importação foi proibida, é "animais e produtos animais de zonas onde houver epizootia". Ora, não havendo relatos de eventual epizootia nas zonas de origem daqueles produtos, a medida de proibição em questão soa a arbitrariedade, do tipo que constitui desincentivo ao investimento.

Também recentemente circularam informações, documentadas com audiovisuais, de estarem a ser demolidas, na Cidade do Kilamba, supostamente por ordem do novo Administrador do Distrito, barracas que tinham sido erguidas em parques públicos. Acontece que os titulares das referidas barracas alegam terem-nas erguido com autorização da Administração do Distrito, no consulado de anteriores administradores, contra o pagamento de quantias por aquela estabelecida - aliás, o parque público em que as mesmas foram erguidas está defronte às instalações da Administração do Distrito. A crer nessa informação, evidenciam-se aqui duas situações graves: uma de falta de escrutínio das acções das administrações locais e outra de falta de observância dos princípios de um Estado de Direito.

Assim se compreende que administradores locais ajam de motu proprio, pelo que num momento uns, em contravenção às normas, autorizam construções em parques públicos e, noutro, outros mandam derrubar as construções. E isso acontece sem que haja qualquer salvaguarda dos direitos dos cidadãos, uns lesados por privação de um parque público, num momento, e outros vendo o seu património destruído sem qualquer compensação e sem reaverem as quantias pagas pela autorização das construções. É claro que uma tal conduta das administrações reforça o quadro dos desincentivos ao investimento privado.

E quanto aos alegados casos de corrupção em tribunais superiores? Ora, entendemos que os mesmos mostram-se auto-explicativos quanto ao seu impacto na atracção do investimento privado.

É assim que se assiste ao reforço dos desincentivos ao investimento privado produtivo e de longo prazo, o que constrange a geração de emprego e, consequentemente, o combate à pobreza, ficando o desenvolvimento ficando cada vez mais distante.