A bela cidade de "Cape Town", na África do Sul, a nossa "New Orleans", onde se organiza o que é provavelmente o mais importante "Festival Internacional de Jazz" do continente, calou-se há dois anos.

E seguiram-se muitos e vários silêncios e pausas, aqui e ali.

Na Ilha Terceira, nos Açores, na cidade de Angra do Heroísmo, também a situação sanitária impediu, em 2020, que a tal "Ilha da improvisação nocturna", acolhesse as várias centenas de melómanos e "jazz lovers" que ali chegam em demanda dessa arte adulta que é o Jazz. Mas este ano houve coragem para mudar e recomeçar.

De 1 a 4 deste Outubro realizou-se, finalmente, o sonho de colocar o "AngraJazz" no seu percurso, já antigo, nos carris, mas com algumas significativas limitações inerentes à actual pandemia.

É cada vez mais urgente acreditar num cenário optimista para o futuro da humanidade. E coragem para inovar.

No entanto, não posso deixar de confessar- baixinho- que mantive alguma dúvida até aterrar na Ilha, em finais de Setembro.

Vivi um Setembro europeu bastante sombrio, entre a esperança e o desespero.

Em Setembro a paisagem que ocupa o nosso olhar é de estio, é de início, é tempo do sossego; é o fim dos "amores" de Verão, do bulício das praias, da cidade vazia.

Entretanto, começa o tempo de lua cheia e dos amores mais serenos... Em Lisboa, Setembro é sentido pelo sol morno, pela luz que cede mais cedo. É o tempo das folhas secas ["todos nós caímos como folhas secas", Profeta Isaías dixit].

Enfim...Setembro do cheiro a castanhas assadas nos braseiros fumegando nas ruas da cidade. É tempo de se viver de suavidade, viver simplesmente da música, dos sons, das cores e esperar que os deuses nos tragam o Olimpo.

Foi assim que cheguei aos Açores. Com a calma setembrina e a força da esperança jazzística, que tem sido fundamental na minha existência.

Depois dos primeiros abraços, à chegada, e da simpatia habitual dos anfitriões, encontrei no hotel em que ficam alojados músicos, jornalistas de música, técnicos de som, profissionais da comunicação social e visitantes, o meu amigo Zé Eduardo, que conheci em meados dos anos 70, quando comecei as minhas andanças por Lisboa e pelo Hot Clube de Portugal.

Contrabaixista, pianista, compositor, arranjador, pedagogo de Jazz, dono de um currículo profissional impressionante.

Fundou e foi director da Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal em Lisboa, em 1979. Foi também director e autor do Programa de Estudos do "Taller de Músicos de Barcelona", prestigiada instituição privada, dedicada ao ensino do Jazz, fundada em 1979. Dirigiu a Escola do "Taller" entre 1982 e 1990. "Das minhas mãos saíram muitos músicos, alguns tu conheces, Perico Sambeat, Jorge Rossy, etc., etc., centenas".

Tocou com nomes fundamentais do Jazz do século XX: Art Farmer, Steve Lacy, Kenny Wheeler, Harold Land, Hal Galper, Peter King, Charles McPherson, Jack Walrath, Tete Montoliu, entre outros.

Nesta 22ª edição, a Orquestra AngraJazz, constituída maioritariamente por músicos da Terceira, a quem cabe a responsabilidade de iniciar o Festival, teve como convidado especial o contrabaixista Zé Eduardo, e apresentou um reportório totalmente constituído por composições do genial Cole Porter, criador americano, cuja arte poderia resumir-se ao título de um poema de Vinicius de Moraes: "Soneto do Amor Total", numa homenagem ao 130º Aniversário do nascimento do compositor.

E agora calo-me. E toca o contrabaixista Zé Eduardo:

"Para mim a "Jam Session" é uma actividade primordial, especialmente como veículo de divulgação e aprendizagem para quem não tem possibilidade de estar em contacto com esta música de forma permanente. Faço questão de criar e manter jam sessions por todo o lado onde ensino como forma dos meus ex-alunos ficarem responsáveis pela manutenção da chama do Jazz. É uma actividade tão antiga como o próprio Jazz. Modernamente, para os praticantes desta música, tanto jovens estudantes como amadores, é a única forma de eventualmente poderem tocar com algum visitante virtuoso e aprender com ele. Aconteceu e acontece várias vezes comigo e acontecerá muitas vezes com outros. A jam session também serve como ponto de encontro regular entre todos os músicos locais. Se não houver perde-se isto tudo. O Jazz é música popular, aprende-se tocando, especialmente com quem sabe mais".

Acerca do significado do seu recente envolvimento nos arranjos das canções de Cole Porter e o seu labor com a Orquestra AngraJazz, destacou:

"Ter dedicado os últimos meses à música de Cole Porter foi muito enriquecedor para mim. Fiz concertos de Porter a contrabaixo solo, em grupo, Big Band e orquestra sinfónica. Conheço a Orquestra AngraJazz quase desde o seu início. Gosto muito de trabalhar com Big bands e admiro a perseverança da organização em ter mantido uma grande formação todos estes anos num sítio onde não existem praticamente músicos de Jazz. Um gigantesco e exemplar trabalho de pioneiros", destacou a concluir.

As nossas conversas foram intermináveis, sempre com Jazz, e o Atlântico como fundo. O músico que nasceu em Lisboa (1952), viveu em Luanda, entre 1962 e 1965, e em Moçâmedes, entre 1966 e 1969. Tem recordações vivas desses períodos. Persiste a saudade.

Ficou muito entusiasmado com a música da cantora americana Trineice Robinson, com o quarteto do saxofonista Don Brown, no 2º dia do Festival. Música que vem das Igrejas negras da América, que sai da alma. Comentou a "performance" da cantora desta forma:

"...Sempre gostei de música afro-americana. Blues, Gospel, R& B, Jazz e certas formas Hip Hop. Como músico de Jazz, embora europeu, tento manter no que faço uma ligação a esta tradição. Numa época de fusões de estilos e de muita gente a ganhar dinheiro à conta destas fusões, para lá da inequívoca importância de algumas delas, surpreendeu-me muito um grupo americano subir a um palco e tocar algo que é património cultural único dos afro-americanos, sem concessões comerciais. Acho que, no domínio das artes, preservar a tradição abre as portas ao futuro de uma forma segura. Fiquei surpreendido ao ouvir "hardbop" com voz, coisa que pensei extinta há décadas.

Nunca me despedirei dessa figura incontornável do Jazz de Portugal e Espanha das últimas décadas. A nossa conversa vai continuar. Ele seguiu para o Algarve, "terra ainda por desbravar no campo do Jazz. Terreno fértil para poder lançar as sementes de novo".

E eu regressei à minha Luanda, onde o Jazz vai crescendo. Devagar, remando contra a maré, mas com determinação.