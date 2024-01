"A bateria é o alicerce sobre o qual é construído o edifício do Jazz" Roy Haynes, baterista (1925, Boston)

Os instrumentos de percussão encontram-se entre os mais antigos instrumentos musicais. A presença da bateria é uma das bases fundamentais do som do Jazz. E o tratamento da matéria sonora tem, no Jazz, tal especificidade, que o distingue- facilmente- das demais tipologias musicais.

O toque, a batida de uma bateria, compõe o espaço onde se movimenta o discurso musical. À sua margem, o Jazz não faria sentido, se não estivesse apoiado naquelas batidas que formam o que se convencionou chamar "swing".

Como diz o especialista Joachim E. Berendt, "o ritmo é o elemento coordenador do discurso musical jazzístico".

Neste trabalho, gostaria que os leitores me acompanhassem nesta viagem, necessariamente rápida, à volta da bateria. E de bateristas.

E, com alguns livros na tal mala de mão, vamos então folhear a história deste instrumento chamado bateria.

Um passeio por alguns dicionários e outras obras de referência, permite-me chegar aos fundamentais "The New Grove Dictionary of Jazz" e do " "Dictionnaire du Jazz"; da " História da bateria da Idade da pedra ao século XXI" e ainda dos trabalhos de Leonard Feather, jornalista, produtor e compositor de jazz americano nascido na Grã-Bretanha , cujo trabalho de referência "A Enciclopédia de Jazz" elevou-o a lugares cimeiros entre os mais influentes e diferenciados críticos de Jazz. Feather conseguiu um feito importante: escreveu duas enciclopédias primordiais, para ter sempre próximas, as famosas "The Encyclopedia of Jazz in the Seventies" e também "in the Sixties".

Assim, devidamente apetrechados, e com o apoio dos tais "mestres mudos" é possível esclarecer:

A bateria (drums, em Inglês) surgiu por volta de 1890, com a combinação de vários instrumentos de percussão de diversas origens, tais como os tambores e os timbales (de origem africana e chinesa), os címbalos (derivados dos turcos e dos chineses) mais o bombo, de proveniência europeia.

No início, a composição da bateria era muito variada e, às vezes, era tocada por várias pessoas!!! Entretanto, progressivamente, as peças e acessórios de todo o tipo e feitio uniformizaram-se e foram inventados mecanismos fundamentais, sendo um deles, determinante: a invenção do pedal do bombo em 1895, atribuída ao instrumentista Dee Dee Chandler de uma fanfarra de New Orleans, a John Robichaux Orchestra, e que fez a tal adaptação quando o Jazz daquela cidade, que só acorda ao anoitecer, deixou parcialmente a Rua e passou a ser tocado e dançado nos salões de baile, por volta de 1894.

Com o pé comandando o pedal do bombo e as mãos livres dos instrumentistas com liberdade para manobrar o resto da parafernália percussiva, nomeadamente com o apoio das baquetas, habitualmente em madeira, as vassouras de metal ou plástico e as macetas, forradas em tecido, foi então possível que um único músico produzisse, de uma só vez, uma grande variedade de sons.

Nascia, assim, a bateria.

Caro leitor, no próximo concerto de Jazz talvez se cruze com uma das seguintes marcas de bateria: Gretsch, Ludwig, Sonor, Pearl, Yamaha, que são as mais ambicionadas pelos instrumentistas de Jazz.

E tal como acontece com os contrabaixistas, poucos bateristas produzem discos enquanto artistas principais, "band leaders". Muitos dos seus melhores trabalhos têm de ser procurados nos seus discos com outros músicos integrados em diversos grupos.

A bateria: do Swing a Max Roach

No início do Jazz não havia solos de bateria. Também não há registo de bateristas que se tenham destacado. Há imensa informação sobre outros instrumentistas- trompetistas, clarinetistas, trombonistas-, mas, acerca de bateristas, não se sabe muito, em grande medida devido ao seu papel passivo nas formações, limitando-se a executar as suas batidas.

Duas razões fundamentais condicionam a emancipação do instrumento: a descoberta que a participação activa dos bateristas poderia influenciar positivamente a execução de outros instrumentos; ou seja, o baterista poderia catapultar os solistas, sem que a função do líder fosse posta em causa. Por outro lado, a invenção de uma figura musical, que se revelaria fundamental: o "break", que é "uma pequena mudança de batida que preenche um espaço de tempo vazio, que vai do final de uma frase ou solo, ao início da frase seguinte", como explica Jo Jones, notável baterista, que foi uma grande figura do chamado "Middle- Jazz".

No período Swing, um marco do Jazz de 1935 a 1945, há dois nomes fundamentais, instrumentistas brilhantes, geniais: Gene Krupa e Buddy Rich.

Gene Krupa (1909- 1973) foi o grande virtuoso da bateria desse estilo, do Swing.

Colocava habitualmente o auditório em polvorosa. Atingiu um nível técnico quase insuperável.

Buddy Rich(1917- 1987) criou verdadeiras máquinas de Swing. Passou por formações prestigiosas e rodeou-se de arranjadores notáveis: Benny Carter e Oliver Nelson, entre outros.

Em meados dos anos 40 e nos seguintes, com a chegada do Bebop, do Cool Jazz e do Free Jazz e outras formas com mais liberdade de improviso, foram surgindo bateristas cada vez mais inovadores.

Terá sido muito importante a "revolução estética", que gera o nascimento do Bebop, iniciada no Minton"s Playhouse, um clube da 52ª Rua, no Harlem, que era frequentado por músicos vanguardistas (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charlie Christian) e pelo baterista Kenny Clark, que, pela firmeza do seu estilo e enorme riqueza imaginativa, influenciou uma enorme corte de percussionistas, nos anos 40 e 50.

Outro músico que também frequentava o Minton"s foi Max Roach. Ele e Kenny Clark desenvolvem e praticam, de forma acabada, o toque moderno da bateria Jazzy!

Max Roach. Baterista, compositor e activista político. Inovador e mundialmente conhecido. É /foi uma das figuras mais importantes do Jazz do século XX.

O músico que deu voz à bateria. Max Roach tornou a bateria muito mais do que uma bateria. Foi um dos pais do be-bop e do hard-bop e um dos grandes músicos de Jazz de sempre. Faleceu no dia 16 de Agosto de 2007, em Nova Iorque, aos 83 anos.

Era ele quem dizia: «Nunca se pode escrever o mesmo livro duas vezes». Foi por acreditar nisso que Max Roach, baterista, compositor e um dos pioneiros do jazz moderno, nunca se repetiu e continuou, até ao fim, a explorar novos caminhos.