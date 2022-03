Os escassos triunfos que Angola vai obtendo na arena desportiva africana costumam ser celebrados de forma muito efusiva. A última conquista significativa aconteceu recentemente no andebol feminino, com o título africano de juniores. Os festejos do costume fizeram-se, naturalmente, acompanhar de comentários vários. Dos despeitados que acham que a vitória não foi convincente, aos que entendem ter sido exactamente o contrário, porque jogar com uma equipa forte (no caso, o Egipto) em duas ocasiões e não perder é obra digna de realce.

Na montanha de comentários que tivemos a oportunidade de ouvir e ler, há um que, particularmente, convocou a nossa atenção. Mais palavra, menos palavra, alguém legendou uma foto com meia dúzia de atletas da Selecção campeã africana do seguinte modo: "é Benguela a trabalhar para Luanda". As atletas iniciaram a respectiva preparação naquela província. A legenda assenta no facto de apenas uma das atletas continuar na província, enquanto outras cinco evoluem há já algum tempo em Luanda, no CD 1.º de Agosto.

A estória de "Benguela a trabalhar para Luanda" parece-nos bastante redutora. Desde já, porque as atletas em causa ainda estão em formação, a qual, em princípio, deverá ser concluída na capital. Sob esse ponto de vista, não é justo dizer-se que Benguela trabalhou para Luanda, uma vez que a formação das jogadoras é partilhada. Mais: sendo o 1.º de Agosto o maior investidor do andebol nacional e seguramente de África em femininos, provavelmente as atletas ganharão mais em matéria de aprimoramento na Academia "militar" do que se tivessem permanecido em Benguela.

É óbvio que ninguém no seu perfeito juízo pode ignorar o contributo da província de Benguela na formação de andebolistas e na montanha de títulos conquistados pelo País nesta modalidade. Para se ter noção disso, basta olhar de viés para o retrovisor para lobrigarmos um exemplo de como Benguela se tem desempenhado no capítulo da formação. Trata-se da Selecção Nacional feminina que esteve nos Jogos Olímpicos de Sidney"2000. Mais de 90% das jogadoras haviam sido integral ou parcialmente formadas em Escolas de Benguela. Nisso, estamos conversados e não há volta a dar, desde que se tenha honestidade intelectual.

Num Mundo cada vez mais globalizado, a afirmação de que "Benguela trabalha para Luanda" parece-nos injusta. Hoje e sempre, as dinâmicas sociais determinam quase tudo no desporto e noutros sectores. Ou seja, talentos, estejam em Benguela, Huambo, Huíla ou Kwando Kubango, estão sujeitos a dar o salto qualitativo. No caso de Angola, infelizmente as assimetrias sociais decorrentes de uma guerra fractricida fizeram de Luanda praticamente a única terra de oportunidades em todo o País. E não apenas para desportistas. Isto é válido para o roboteiro, o contabilista, o motoqueiro, o jurista, enfim para quase todos os profissionais.

Alarguemos o nosso campo de visão e coloquemos as vistas na Europa do futebol. Com excepção do Bayern de Munique, quantas das principais equipas têm dois ou três jogadores da formação? Contam-se pelos dedos de uma mão e mesmo assim não acabam. Donos de fortunas das arábias, os "grandes" europeus são essencialmente compradores e não formadores. É assim que a coisa funciona.

Outro exemplo é-nos mais próximo: o caso da equipa de futebol do Benfica de Lisboa. Tem uma "equipa completa", do melhor que há no Mundo, a jogar noutros clubes, simplesmente porque não teve músculo financeiro para reter os talentos que a sua "linha de montagem" produziu. Ederson, Ruben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva, Nelson Semedo, Renato Sanches, João Félix... a lista de atletas que as "águias" não conseguiram guardar em "casa" é quase quilométrica. São as leis de mercado.

E isto é algo que vem de há séculos. Mesmo no período anterior à independência, em que as assimetrias sociais não eram tão gritantes como hoje, já acontecia. Não fosse assim, Yaúka, Rui Águas, Rui Jordão continuariam ligados aos seus "clubes-maternos" em Benguela. Aconteceu que o talento deles era grande demais para ficar confinado à então província de Angola. Por isso, naturalmente, deram o pulo que se impunha.

Sendo todas as organizações obrigadas a adaptar-se às condições das sociedades em que estão inseridas, enquanto as assimetrias sociais não se esbaterem, urge que clubes de menor dimensão (não só de Benguela) encontrem mecanismos para evitar sangria. Num contexto económico como o de Angola é difícil encontrar antídoto para estancar a hemorragia, que em nada beneficia a competitividade, antes pelo contrário, só a prejudica.

É óbvio que o sistema de financiamento do desporto angolano, que escolhe entre filhos (sustentados pelo OGE) e enteados (entregues à sua sorte), é potenciador de discrepância competitiva. Mas para as adversidades é preciso haver argúcia, a fim de dar a volta por cima. Se olharmos para as Formigas do Cazenga, um clube de bairro em Luanda, veremos que é possível sair das nossas zonas de conforto e buscar parcerias que no médio prazo resultem em ganhos competitivos assinaláveis. Com um projecto credível, as "Formiguinhas" convocaram a atenção da Cooperação Francesa e de empresas gaulesas a operar em Angola para um patrocínio substancial. Para já, beneficiarão de instalações (quadra de jogos e sede) condignas e funcionais. Mais tarde virão certamente outros proventos.

Benguela é, se assim se pode dizer, a "segunda capital" de Angola. Tem uma indústria pesqueira e salineira pujantes, tem a sede do CFB, além de um dos mais importantes portos da costa ocidental africana. Todos podiam dar um aporte substancial ao desporto, mas não o fazem. Benguela tem aquele que é, eventualmente, o maior conglomerado empresarial privado do País, o Grupo Carrinho, só comparável à Omatapalo. Contudo, não há notícias de que a nova proprietária do Banco de Comércio e Indústria (BCI) alguma vez tenha pensado, por exemplo, em reerguer o histórico 1.º de Maio de Benguela, campeão nacional de futebol e de voleibol feminino em seniores.

Há pouco tempo, um cantor de Benguela esteve entre os finalistas do "Top dos Mais Queridos". A figura em questão é empregada de um dos mais bem-sucedidos empresários locais e do País. Porém não pôde fazer-se presente na Gala de premiação por não dispor de dinheiro para a passagem e hospedagem em Luanda. Isto nem parece ter acontecido na mesma Benguela que há uns anos saiu (e bem) em defesa da Miss Giovana Pinto Leite.

Apontar o dedo acusador a Luanda, onde também há clubes cujos talentos são amiúde "engolidos" pelos "tubarões" fabricados por um sistema de financiamento desequilibrado, nada resolve. O que pode, eventualmente, resolver é criar condições para que os mais aptos continuem a servir os emblemas da terra, criando competitividade. Isto, a bem do desporto nacional.