Há sensivelmente duas semanas, inspectores da Confederação Africana de Futebol (CAF) estiveram em Angola para avaliar as condições de estádios para acolher provas de dimensão continental, como a fase de grupos da Liga de clubes que se inicia no próximo dia 11 de Fevereiro, na qual estão engajados dois emblemas angolanos, designadamente o campeão Sagrada Esperança e o "vice" Petro Atlético de Luanda. Os estádios angolanos visitados por oficiais da CAF foram "chumbados".

Sagrada Esperança (Dundo/Lunda Norte), Coqueiros, 22 de Junho (Luanda) e Tundavala (Lubango/Huíla) não passaram pelo crivo da entidade máxima do futebol africano. No pente-fino, só o 11 de Novembro (Luanda) resistiu e, mesmo assim, precisa de melhorias para que seja elegível para a Liga. Ao maior estádio do País, foram apontados "problemas" que precisam de ser resolvidos na área dos balneários, Tribuna VIP e bancadas. Parece coisa de pouca monta.

O "11 de Novembro" está tecnicamente chumbado, visto que tem de melhorar. Na verdade, é bem provável que tenha sido também reprovado pela CAF, mas, como Angola tem dois clubes na Liga dos Campeões, seria duro de mais obriga-los a jogar noutro país. Isso seria inédito na história das "Afrotaças" e, certamente, levantaria um sério problema de natureza logística. Convém recordar que recentemente, em Outubro do ano passado, já a CAF havia interditado este estádio.

Feitas as contas, apesar dos milhões de dólares gastos na construção destas infra-estruturas, objectivamente Angola não possui estádio em condições de albergar partidas organizadas pela CAF, cujo nível de exigência vem subindo a cada ano que passa, de modo a não estar distante do que acontece na Europa, Ásia e América. Sendo o continente o mais atrasado em matéria de infra-estruturas desportivas, África não se pode permitir ao luxo de ficar mais atrás. Antes pelo contrário, precisa de se aproximar cada vez mais do melhor que vai sendo feito nas principais praças futebolísticas do mundo.

De modo a que o continente africano tenha estádios seguros e funcionais, a CAF cumpre o seu papel. Da mesma forma que, durante anos, atribuiu a organização da sua principal prova a países que aparentemente não dispunham de capacidade, de modo a incentivar a construção de infra-estruturas um pouco por todo o continente. Agora é chegado o momento de passar da quantidade para a qualidade. O nível de exigência cada vez maior no negócio desportivo fará que a fasquia continue a subir, uma tendência que dificilmente será invertida.

Em função disso, o melhor é as autoridades desportivas (e não só) angolanas prepararem-se para a mudança de paradigma. Se há uns anos quase ninguém queria saber do conforto dos jornalistas ou da segurança dos espectadores, hoje a história é bem diferente. Ou seja, nenhum estádio que acolha provas da CAF pode, por exemplo, estar sem cabines de imprensa ou sem instalações sanitárias de atendimento aos adeptos, com a obrigação de ter um desfibrilador. São outros tempos.

Angola precisa de acompanhar estes novos tempos, sob pena de perder o comboio da modernidade. Mais do que isso, precisa de tomar a iniciativa para que o País tenha estádios decentes. E um dos entes com pepel central neste processo é a Federação Angolana de Futebol ou a futura Liga de Clubes de Futebol. Uma destas instituições ou ambas devem mexer nos regulamentos respeitantes aos recintos desportivos e colocá-los ao nível das exigências da CAF. Para o efeito, devem estabelecer um tempo razoável para o cumprimento de um conjunto de regras e condições, a fim de que os estádios destinados à competição doméstica sejam aprovados. Um horizonte temporal de cinco anos seria razoável para apetrechar uma parte dos estádios do País.

Para o efeito, não será necessário que se faça tudo de uma só vez. Pode-se estabelecer prazos para determinadas exigências. Por exemplo, enquanto se trata da caixa do relvado para facilitar a drenagem, trata-se também das bancadas e ao passo que se investe na sala de controlo do estádio, criam-se condições de trabalho para a comunicação social.

Num horizonte temporal de cinco anos não parece impossível concretizar objectivos como relvado de alta qualidade; projectores de iluminação com intensidade recomendada (+ de 1200 Lux); bancos de suplentes e assentos individuais para espectadores feitos com materiais de alta qualidade; e balneários espaçosos, limpos e decentes com padrão internacional.

Isto, obviamente sem esquecer instalações sanitárias, salas de primeiros socorros e WC"s para espectadores em todos os sectores; certificado de segurança e incêndio; sala de controlo do estádio (VOC); pelo menos seis mastros de bandeira; instalações de media(sala de conferência de imprensa devidamente equipada), hotéis próximo do estádio para equipas e oficiais (mínimo quatro estrelas); e hospitais ao redor do local.

Obviamente que, muitas vozes, se vão levantar arguindo que não há dinheiro para o efeito. Isto é normal, pois as mudanças causam sempre resistência, de um modo ou de outro. Mas as exigências não podem deixar de ser feitas, sob penas de um dias destes a Selecção Nacional ou equipas de clubes domésticos terem de demandar a Namíbia ou a RD Congo para disputar os seus jogos. Seria o cúmulo da vergonha de um país cujos estádios para o CAN"2010 ficaram mais caros que os da África do Sul para o "Mundial" do mesmo ano.

A tarefa é hercúlea, mas não impossível de ser levada adiante. E no desporto há muitos exemplos de como é possível encontrar fontes de receitas para sustentar projectos credíveis. Há não muito tempo apontamos nesta coluna o caso do clube Formiguinhas do Cazenga que logrou patrocínio que lhe possibilitará ter um mini-pavilhão com comodidades e funcionalidades de fazer inveja a clubes endinheirados. Outro exemplo é o do Nacional de Benguela, cujo presidente, o jovem Evanir Coelho, tem encontrado caminhos alternativos para chegar ao dinheiro e manter o histórico clube em actividade e com dignidade.

Em meados da década de 2000, quando a FAF, então sob comando de Justino Fernandes, decidiu em assembleia-geral (AG) que a partir de 2006 nenhum desafio do "Girabola" seria disputado em campo pelado, foi enorme a chiadeira. Ouviram-se gritos de todo o lado. A verdade é que hoje, apesar das dificuldades evocadas na ocasião da tomada de decisão, a meta foi alcançada e, felizmente, as novas gerações de espectadores e futebolistas já não sabem o que é ver jogos em campo pelado ou jogar neste tipo de piso.

É verdade que no desporto em geral e no futebol em particular, fórmulas iguais nem sempre dão resultados similares. Mas tendo em conta o que sucedeu com a medida do relvado, é possível, sim, o País ter estádios com padrão-CAF, se houver vontade de melhor fazer pelo futebol. Para já, 1.º de Agosto e Petro Atlético de Luanda, que têm os respectivos estádios por concluir ou ainda no papel, podem começar por dar o exemplo.