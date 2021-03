Na última semana, o candidato angolano ao Comité Executivo da Confederação Africana de Futebol (CAF) perdeu o pleito que iria eleger dois membros da Zona VI para aquela estrutura. Artur Almeida e Silva, presidente eleito da Federação Angolana de Futebol (FAF), foi o terceiro classificado da votação, com 15 votos em 128 possíveis, face a três concorrentes. O nosso concidadão só ficou à frente do moçambicano Faizal Sidat, que obteve 14 votos, numa corrida em que participaram também os presidentes das Federações das Ilhas Seychelles (Elvis Chetty) e do Botswana (Maclean Letshwiti), que conseguiram respectivamente 40 e 31 votos, entrando assim para o centro do poder da bola continental.

É verdade que em eleições de instituições desportivas, o País de origem dos candidatos nem sempre é determinante, porém tem algum peso. Há países e países... No caso concreto da eleição realizada há exactamente uma semana, dos países concorrentes à vaga da zona VI - a representatividade no Comité Executivo da CAF é por regiões - Angola é o País mais poderoso do ponto de vista desportivo. Por exemplo, é o único dos quatro candidatos com título da Taça COSAFA em seniores, ao que acrescenta um título continental de Sub-20. Nisso, não há volta a dar. Ainda assim, este cartão de visita não foi suficiente para que o aspirante angolano fosse eleito.

Mais que o terceiro lugar, os números que conformaram o desempenho do candidato angolano preocupam sobremaneira. A diferença em relação ao segundo colocado foi de 16 votos (mais do dobro conquistado por Artur Almeida e Silva) e relativamente ao primeiro foi de 25. Olhando para baixo, a diferença pontual em relação ao quarto colocado dessa eleição zonal para o Comité Executivo da CAF foi de apenas um voto, o que significa, na prática, empate técnico entre ambos os candidatos da lusofonia. Portanto, a situação é preocupante para Angola. Muito preocupante mesmo.

O que estará na base dessa estrepitosa queda? Objectivamente, pouca gente estará em condições de apontar as razões. Provavelmente, só Artur Almeida e Silva e a sua equipa podem explicar os motivos que estiveram na base do doloroso insucesso. E não é angustiante apenas para o candidato. É também para o futebol angolano, de um modo geral. Afinal, desse modo, Angola perde uma oportunidade soberana de manter a posição no Comité Executivo, onde tinha Rui Campos que lá estava desde 2017, mas dois anos depois distanciou-se, abstendo-se inclusive de marcar presença nas últimas reuniões da cúpula da entidade que rege o futebol continental.

Por isso, era de importância capital que Angola se fizesse presente no selecto "clube de decisores" que é o Comité Executivo da CAF. É que, uma voz lá dentro daria sempre mais força à defesa dos interesses de Angola. Sem alguém no topo da CAF, onde os compadrios e os jogos de interesses de grupos linguísticos são habilmente tecidos, tudo fica mais complicado. De resto, apesar de se inferir que uma instituição como a CAF é, à partida, um bem de bem, sabe-se que isso não é verdade irrefutável. E se dúvidas há quanto à seriedade da CAF, basta-nos recordar quantas vezes ouvimos depois de um jogo ou de uma reunião da entidade a exclamação resignada "c"est l"Afrique" para exprimir desapontamento por um resultado fraudado ou uma decisão corrompida.

Se com um membro no Comité Executivo da CAF Angola era, ainda assim prejudicada, por maioria de razão, sem representante, quer dizer que a vida de Angola (ao nível de Selecções e de clubes) será provavelmente mais difícil. Os próximos quatro anos serão complicados para o futebol nacional. Não nos esqueçamos que o sucedido em 2018 nas meias-finais da Liga dos Campeões da CAF entre o 1.º de Agosto e o Espérance de Tunis, na capital tunisina, se fosse em sentido inverso, presumivelmente o clube militar levaria uma pastilha difícil de mascar, metendo multas pelo meio e, quem sabe, até suspensão do estádio, em vez de partidas sem público como aconteceu com o "castigo" aplicado ao então campeão da Tunísia.

A pena (?) branda aplicada à colectividade tunisina tem muito que ver com o poder daquele país árabe no Comité Executivo da CAF que, objectivamente, está compartimentado em três principais grupos linguísticos de influência, sendo o árabe (o mais poderoso), o francófono e o anglófono, cujos interesses são geralmente convergentes. Aqui, obviamente, quase não sobra espaço para o grupo lusófono. É que, este agrupamento, mesmo numa perspectiva mais ampla, é bastante minúsculo, contando apenas com cinco países e, desafortunadamente, sem grande expressão competitiva no continente.

Várias razões podem explicar o insucesso eleitoral de Artur Almeida e Silva que é também, goste-se dele ou não, o insucesso do futebol angolano. Assim como foi a "cabazada" que Armando Machado "encaixou", quando enfrentou o camaronês Issa Hayatou no pleito presidencial da CAF, em 2000, no Mali. Em ambas as circunstâncias, mais que individualmente um e outro, o grande derrotado foi o país. Foi, pois, Angola, concretamente o seu futebol, que pagou e pagará as consequências da "afronta" do segundo e da escorregadela do primeiro.

