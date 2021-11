De há uns anos a esta parte, Angola tem a China como principal parceiro comercial. O "Império do Meio", como também é conhecido o país liderado por Xi Jinping, ultrapassou na lista Portugal, com o qual Angola mantém relações afectivas mais próximas. É na "Santa Terrinha" onde muitos governantes e funcionários do escalão superior do aparelho do Estado têm filhos a estudar; onde salteadores do erário depositam despudoradamente o dinheiro roubado às gentes cujos filhos morrem por falta de assistência médica em hospitais públicos; onde ditos nacionalistas morrem em busca de tratamento médico de qualidade que o País que "libertaram do colono" não lhes pôde dar.

Apesar de todos e mais alguns laços com Portugal, é com a China que Angola tem o maior volume de trocas comerciais. Isto porque, de acordo com o Banco Mundial, o "gigante" (não sei se não devia tirar as aspas) asiático é a segunda maior economia planetária, atrás dos Estados Unidos da América (EUA).

A China é hoje um parceiro praticamente incontornável para qualquer país, porque vende e compra uma incrível variedade de bens e serviços. Nalguns (na verdade, em muitos) casos está muito à frente dos EUA, o mesmo que dizer à frente de todo o mundo. Por exemplo, lidera no domínio da fabricação de computadores, darobóticae de produtos farmacêuticos.



Acontece o mesmo com o material desportivo. Não há nenhuma marca de referência mundial que não tenha fábrica na China, que também tem marcas nacionais competitivas. Além disso, o país foi determinante para a melhoria qualitativa das infra-estruturas desportivas no continente africano. Nações que anteriormente pareciam não ter capacidade financeira para equipamentos desportivos com padrões minimamente aceitáveis internacionalmente conseguiram-no.

A Guiné-Bissau é exemplo disso mesmo, beneficiando de uma oferta da China, que construiu o Estádio Nacional 24 de Setembro. Por isso, em 1995, pôde acolher a segunda edição dos Jogos da CPLP, logo depois da primeira realizada em Portugal. Antes disso, o Quénia também viu erguer um estádio moderno (Kasarani) que acolheu os "Pan-Africanos" de 1987, acontecendo o mesmo com o antigo Zaíre, hoje República Democrática do Congo (RDC), onde foi erguido o "Kamanyola",actualmente Estádio dos Mártires. Naqueles tempos, a construção de um estádio era tarefa absolutamente complexa, obra verdadeiramente hercúlea, algo quase inatingível... Por essa razão é que a "Cidadela" não foi totalmente concluída. Quem é daquele tempo, acompanhou como o Governo "estertorou" para colocar o segundo anel. Não tendo a China tornado propriamente banal a construção de estádios, pelo menos a tornou menos trabalhosa e mais alcançável para países sem grandes recursos financeiros.



A China é também uma das maiores potências desportivas mundiais. Em termos absolutos, o país é quarto classificado no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão, atrás dos EUA, União Soviética e Grã-Bretanha. Se tivermos em consideração que a antiga União Soviética era praticamente meio-continente e que a China só tem 11 presenças no evento contra 28 dos EUA e 29 do Reino Unido, é mister reconhecer que a ausência chinesa no "pódio dos pódios" é artificial. Ou seja, o seu lugar é logo depois dos EUA. De resto, uma simples operação aritmética resulta que a média chinesa de medalhas é de 57,90, a dos EUA 94,14 e da Grã-Bretanha 31,58. A da União Soviética é de 112,22, mas este é conto de outros rosários. Neste particular, estamos conversados.



Nos Jogos Olímpicos de Tóquio"2020, disputados este ano por causa da pandemia da Covid-19, a China (com 38) ficou a uma escassa medalha de ouro dos EUA (com 39) no medalheiro geral. Quer dizer que, se conseguisse vencer duas finais de modalidades individuais, podia acabar no primeiro lugar da tabela, embora se reconheça que, em função da quantidade de "pratas" que coleccionaram, os americanos estavam em melhores condições de superar os chineses...



"Esta" China a que nos referimos aqui é a principal parceira comercial de pelo menos 130 países, entre os quais a maioria dos africanos. No "continente-berço", Angola está no "pódio" dos principais pares comerciais do gigante asiático (acho que já não se fazem necessárias aspas), colocada na terceira posição, atrás da Nigéria e da África do Sul, as principais economias do continente.

Num artigo publicado a 30 de Setembro último no Jornal de Angola, o embaixador da China em Angola, Gong Tao, assegurou que "China e Angola são parceiros estratégicos e irmãos de assistência recíproca". Isso quer dizer que as portas para a cooperação em todos os níveis estão abertas. Estranhamente, porém, no desporto, essa cooperação é praticamente inexistente. São escassos os desafios particulares realizados entre selecções ou clubes de ambos os países fora do âmbito do calendário desportivo mundial das diferentes federações internacionais. O pouco que se sabe da intervenção chinesa no desporto em Angola aconteceu no ténis de mesa, mas foi algo residual, numa altura em que sequer havia cooperação tão efectiva como agora.



Com a relação privilegiada que tem com a China, era suposto Angola tirar maior proveito no campo desportivo, mas não o faz. Não se conhecem protocolos de cooperação no domínio da formação, do treino ou outros sectores em que os chineses são modelos. Referimo-nos, por exemplo, à ginástica, ao ténis de mesa, ao atletismo (lançamentos), ao halterofilismo, à natação, ao tiro e até à vela. Passadas mais de duas décadas desde que as relações entre ambos os países foram fortemente incrementadas, só em Maio deste ano se deu um pequeno passo, quando o embaixador da China em Angola se reuniu com as figuras máximas dos Comités Olímpico e Paralímpico angolanos, a fim de identificaram pontos de possível cooperação. Seis meses depois deste encontro, não há informação de outros passos que tenham sido dados.



O que as autoridades desportivas angolanas precisam perceber é que a China é o principal parceiro comercial de pelo menos 130 países, sendo Angola apenas um desses. Por isso, muito seguramente que não será o gigante asiático a vir atrás de Angola esmolar cooperação. Terá que ser o inverso, na base de vantagens mútuas. Se os angolanos não agirem com presteza e argúcia, o desporto nacional pode desperdiçar oportunidade ímpar de melhorar substancialmente na arena internacional. É bom ter em atenção que, em política internacional, as relações não perduram para todo o sempre. Atentemos o exemplo do relacionamento entre Angola e Cuba! Nos idos de 1980, Angola desaproveitou a oportunidade absorver know-how da potência mundial que Cuba é no boxe. Agora, se tentar recuperar esse passivo, nada mais será como antes, porque tudo mudou.

Portanto, Angola não se pode permitir ao luxo de esbanjar como tem feito, porque, apesar de se arvorar em potência continental, ainda integra o desprestigiante grupo de 68 países que jamais conheceram a glória olímpica, o mesmo que dizer nunca conquistaram medalha olímpica.