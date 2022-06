O desporto enquanto fenómeno social de massas é um valor das sociedades modernas que nenhum Governo deve menosprezar, dado o seu potencial enquanto factor de inclusão e de mudança social. O mundo está pejado de exemplos de casos de sucesso de indivíduos que, por via do desporto, subiram na escada da estratificação social, com o que também içaram pessoas que lhes são próximas ou até remotas, estas simplesmente através do exemplo positivo.

Além de negócio e fonte geradora de emprego, o desporto tem o condão de mexer (e de que maneira!) com as emoções das pessoas, mesmo as menos ligadas. Atente-se à forma como os triunfos desportivos são celebrados. Uma vitória de uma Selecção Nacional ou de um atleta individual é geralmente motivo de passeatas e comemorações mil, como foi no caso do título africano conquistado pelo "sete" nacional de andebol sénior feminino nos Camarões, no ano passado. As homenagens e festividades foram tantas e até no Palácio Presidencial as "Pérolas" foram recebidas pelo Chefe de Estado.

Nessas circunstâncias, aqueles que durante as homenagens e festividades costumam acotovelar-se para ficar nas linhas da frente e o mais próximo possível dos "heróis" são, via de regra, políticos. É vê-los em sorrisos de orelha a orelha aproveitar-se dos holofotes e da boleia dos "10 minutos de fama" que eventos dessa natureza proporcionam também a quem está ao lado.

O mesmo não se passa com outras esferas da vida. Quando, por exemplo, um funcionário angolano do alto escalão chega à liderança de uma organização internacional, pouca gente dá conta e os que tomam ciência disso agem com indiferença como se nada fosse com eles. Angola esteve em duas ocasiões no Conselho de Segurança da ONU e nenhum angolano saiu à rua para celebrar. Foi como se nada tivesse acontecido. Foi, para muitos angolanos, igual ao litro, como se costuma dizer. Isto não acontece apenas em Angola. É um fenómeno global.

A carga emocional associada ao desporto é fortíssima, sobretudo quando estão em causa Selecções Nacionais ou clubes de grande dimensão. Por isso, é desavisado mexer com as emoções relacionadas com o desporto, como acontece muitas vezes em Angola. Não é, pois, sem razão que muitos Estados usam o desporto como "arma" de arremesso, sendo exemplo disso mesmo o que está a acontecer com a Rússia por causa da "operação especial" que iniciou em Fevereiro na Ucrânia. O país de Vladimir Putin tornou-se um pária do desporto mundial na sequência das sanções de que é alvo por parte da União Europeia e dos EUA. Curiosamente, são as sanções mais efectivas que tem sofrido, sendo que na esfera económica e política ainda sobra alguma margem de manobra.

Em Angola, alguém parece estar a brincar com o fogo, podendo provocar "incêndios" emocionais de consequências imprevisíveis. A forma como o Clube Desportivo 1.º de Agosto está a ser tratado é, no mínimo, irresponsável. Os que caucionaram e estão por detrás do bloqueio financeiro imposto ao clube desde Outubro do ano passado não têm noção da alhada em que se estão a meter ou dos danos reputacionais e de outra natureza que podem causar ao desporto nacional e ao País. Parece haver não só insensibilidade, mas também, e sobretudo, uma fulanização do problema que se arrasta há muito tempo. Como é rotineiro em Angola, alguém pode estar a colocar o seu ego acima de uma instituição que merece todo o respeito.

Não tenho nenhum documento - portanto, uma prova material - que aponte para o facto de o corte financeiro imposto ao 1.º de Agosto se dever à malversação de fundos. Também nada li ou vi a respeito nas redes sociais, onde a sede de sangue é maior que a de vampiro. O que rola na "rede" é essencialmente conversa de kitanda, sem elemento probatório. As provas serão dadas pelo resultado da auditoria independente que está a ser feita por reputada consultora internacional. Isto é, se houver.

Mesmo, aliás, que o presidente do 1.º de Agosto fosse apanhado com a boca na botija, isto não dá o direito de deixar milhares de famílias sem alimento e sem poder pagar contas. Se fosse o caso, os tribunais tratariam, em vez de se sacrificar gente (e muita) que nada tem que ver com a gestão do clube. Pelo menos, que eu me lembre, nunca houve em Angola qualquer caso de instituição tutelada pelo Governo deixar de receber a devida dotação financeira, em virtude de rumores de má administração de verbas por parte de um gestor. Este parece ser caso único e parece ser também uma medida tomada para linchar apenas uma pessoa: o presidente do clube. Isto aparenta ter contornos de "guerra privada". Não fosse assim e porque quem tomou a decisão também é da elite governante do MPLA, seguramente não o faria num período tão sensível como véspera de eleições. A maka deve ser muito pessoal. Só que os danos colaterais são gigantescos e podem ser maiores.

Além de milhares de famílias estarem a pão e água, há também o risco de um atleta ou técnico se queixar à FIFA por incumprimento salarial e o clube ser punido. Certamente, ninguém ainda se esqueceu das razões por que o Kabuscorp FC desceu de divisão na temporada 2018/19. Além disso, o 1.º de Agosto corre o risco de ser afastado das "Afrotaças"22/23" se for alvo de uma queixa pelas mesmas razões. Ora, se isto acontecer, constituiria um golpe tremendo para o já frágil futebol angolano e seria, possivelmente, o fim da picada para o emblema "rubro-negro", provavelmente o princípio do fim, o que deixaria milhões de "órfãos" em todo o País. Não imagino qual seria a reacção...

Mas a perspectiva de concretização do cenário da exclusão das "Afrotaças" ou da descida de divisão é apenas uma parte do problema, no imediato. Porque, lá mais para frente, as consequências podem ser bem mais graves e o maior projecto desportivo do País correr o risco de se desmoronar. E, com a sua ruína, centenas de jovens ficarão a Deus dará, abrindo-se, com isso, imensas possibilidades de resvalar para a delinquência, aumentando o índice de criminalidade no País.

Não estando aqui em causa a forma como o dinheiro do clube foi gerido - este é assunto para a consultora e, possivelmente, para os tribunais -, faz-se necessário haver bom senso, em vez de se dar ouvidos à gritaria procedente da kitanda das redes sociais. E, nas circunstâncias, bom senso significa a liquidação das dívidas do clube, enquanto decorre a averiguação dos livros de registos financeiros. Com isso, o clube não só afasta o espectro de possíveis sanções como também devolve dignidade a quem o serve, mas há oito meses não vê a cor do dinheiro.