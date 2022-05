Tudo indica que, mais tarde ou mais cedo, o actual presidente do 1.º de Agosto deixará o cargo. Não se sabe se por iniciativa própria ou por via de uma assembleia-geral. Mas, neste momento, já há poucas dúvidas de que sairá da presidência do clube ao qual conferiu verdadeira dimensão internacional. Independentemente do que possa ter feito de errado - só não erra quem nada faz -, quando sair deixará uma obra monumental.

Carlos Hendrick parece não dispor mais de condições para continuar no posto. O julgamento na praça pública a que está a ser submetido, o achincalhamento de que é alvo nas redes sociais e as acusações até agora não provadas que lhe foram feitas fragilizam, sobremaneira, a sua liderança. Curiosamente, nenhum dos "pecados" que lhe são atribuídos nas redes sociais teve suporte documental. Escondida atrás do biombo da cobardia, sem mostrar o rosto e muito menos dar o corpo ao manifesto, gente do clube e não só "dispara" indiscriminadamente. E fá-lo com prazer sádico, com crueldade requintada, mesmo não dispondo de provas materiais que sustentem as acusações.

À velocidade com que imagens e documentos oficiais, muitos dos quais classificados, vazam para as redes sociais, não deixa de ser estranho que até agora não tenha surgido no espaço digital nenhuma prova contundente que denuncie o que muitos qualificam como gestão ruinosa de Carlos Hendrick. Mais estranho ainda porque, à partida, há três fontes de onde poderiam vazar informação comprometedora para o presidente "agostino": o clube, o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa. E note-se que, até da Presidência da República, costumam vazar documentos. Ao não acontecer isto, é legítimo inferir-se que, para já, não deve haver nada que o incrimine.

Obviamente que não estamos em condições de assegurar que há uma campanha para a defenestração do "número 1" do clube central das Forças Armadas Angolanas. Mas tudo o que vem sendo veiculado nas redes sociais a respeito da "gestão ruinosa" do clube criou um estado de opinião desfavorável ao presidente do 1.º de Agosto. As redes sociais anteciparam-se aos tribunais, julgando-o e condenando-o. Mais: geraram uma onda de reprovação e antipatia da parte de uma franja considerável de sócios e adeptos para com a figura do presidente. Inclusive, alguns dos seus pares de direcção, que até há pouco tempo o tratavam como verdadeira divindade, agora querem vê-lo pelas costas. Por isso, reiteramos, não parece ter condições psicológicas para continuar no cargo.

O que se sabe até agora é que há contas por prestar, razão por que o Ministério das Finanças cortou a dotação canalizada ao clube por via do Ministério da Defesa. Configurando esta falta uma inconformidade, não quer dizer necessariamente que houve gestão dolosa. Isto é algo que, em princípio, deve ser aferido por entidades competentes. Como já referimos neste espaço, uma auditoria independente e credível certamente fará luz sobre o assunto que a todos interessa, independentemente da cor clubística. Afinal, o 1.º de Agosto é sustentado em grande medida com dinheiro público, que é de todos nós. Depois, se for caso disso, que a maka vá ao Tribunal. Até lá, muito do que for dito não passará de mera especulação.

Para tentar aclarar a questão, tomemos como exemplo a carta dirigida em Dezembro último pela ministra das Finanças à Secretaria para os Assuntos Jurídicos e Judiciais (SAJJ) do Presidente da República, chamando a atenção para atropelos à Lei dos Contratos Públicos, praticados pelo Titular do Poder Executivo, o presidente João Lourenço. A missiva refere que os procedimentos de contratação pública e emergencial, aprovados pelo Chefe de Estado, "apresentam-se em desconformidade com a Lei dos Contratos Públicos, por não reunirem os pressupostos para a sua adopção". Neste caso, há, segundo o Ministério das Finanças, irregularidades. Mas daí à gestão dolosa, a distância é quilométrica.

Salvaguardando as devidas proporções e a natureza de cada caso, há em ambas as situações pontos semelhantes. Portanto, do mesmo modo que o Titular do Poder Executivo não incorreu em prática dolosa, para já, também não o fez o presidente do 1.º de Agosto. Isto, obviamente, até prova em contrário, porque não se pode alijar a possibilidade de, lá mais à frente, surgirem elementos que inculpem Carlos Hendrick. Da mesma forma, não se descarta a possibilidade de, no final do dia, serem justificados os gastos e a montanha parir um rato.

Carlos Hendrick não é nenhuma divindade, como lhe tratavam os "judas" que o rodeavam e se desfaziam em hosanas e reverências patéticas, mas agora lambem as beiças, esfregam as mãos de contente e se oferecem despudoradamente, qual meretrizes disputando clientes, para integrar uma putativa comissão de gestão, quando ele sair. O presidente do 1.º de Agosto é um comum mortal. Mas não se lhe pode negar o mérito de ter transformado o clube em algo verdadeiramente grandioso, não só em matéria de infra-estruturas, mas também desportivamente.

O futuro do "rubro-negro" e, de certo modo, do desporto angolano dependerão em grande medida da forma como será feita a transição. Se o homem sair pela porta pequena e sem dignidade, isto pode acarretar sérios prejuízos para o clube e o País desportivo. Afinal, na cultura angolana do dirigismo, em todos os níveis, impera a prática do "bota abaixo" em relação à figura defenestrada. Ou seja, tudo o que foi feito passa a ser questionado e as pessoas que lhe são próximas muitas vezes não se livram de amargos de boca, pelo simples facto de terem estado ligadas ao anterior "patrão".

Independentemente dos resultados que vierem a ser apurados por uma auditoria independente ou de uma eventual sentença desfavorável em tribunal - haverá sempre a possibilidade de recurso a uma instância superior -, será sempre importante preservar o muito de bom que foi feito. Se assim não acontecer, perderá o clube e perderá o país. Afinal, o 1.º de Agosto é, seguramente, o maior investidor do desporto nacional, sendo prova disso mesmo a Academia, para a qual foram contratados técnicos altamente qualificados. Não é sem razão, de resto, que em várias ocasiões o clube emprestou quadros a diversas federações nacionais.

Se houver a tentação de se instalar o "bota abaixo" no clube, as mais prejudicadas serão as Selecções Nacionais de andebol em todas as categorias e em ambas as classes. Sem a Academia e as diferentes equipas do 1.º de Agosto, o andebol nacional empobrece grandemente. Não nos esqueçamos, pois, de que a única modalidade que ainda vai dando alguns títulos ao país é o andebol. Se tudo for abaixo, certamente que vai seguir o caminho do basquetebol, que num passado não muito distante já foi motivo de orgulho para os angolanos. Portanto, é preciso muito cuidado.