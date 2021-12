Nas suas declarações, o líder da FAF tentou mascarar a prestação das "Palancas Negras". Disse para quem quis ouvir que "em termos de resultados desportivos, para aqueles que não sabem das dificuldades que o técnico passou à frente da Selecção Nacional, com certeza que não são os mais favoráveis, mas os dados mostraram o contrário pelos projectos que temos". E falou de um projecto de futuro, que não foi devidamente esmiuçado, apontando que tem uma base de recrutamento que permitirá à Selecção Nacional bater-se de igual para igual com qualquer selecção africana.

Na perspectiva do "número 1" do futebol nacional, Angola pode-se bater com as melhores equipas africanas "se criarmos as condições para a Selecção Nacional e para o seleccionador". No encontro com a comunicação social, o presidente da FAF não especificou o tempo de duração do contrato, limitando-se a dizer que é um contrato por objectivos, o primeiro dos quais a qualificação para a fase final do CAN, a decorrer em 2023, na Costa do Marfim.

Objectivamente, os números da campanha para o Qatar"2022 mostram que Angola teve um desempenho miserável. Dos seis jogos disputados, perdeu três, empatou dois e ganhou apenas um, totalizando cinco pontos no último lugar da classificação, atrás do Egipto, Gabão e até da Líbia. Nesse percurso, a Selecção marcou seis golos e sofreu oito. O aproveitamento é 27,77%. Logo, não faz sentido a afirmação do presidente da FAF, segundo a qual "os dados mostram o contrário" relativamente ao desempenho das "Palanca Negras" na corrida para o Qatar. Pode até haver projectos bonitos para o futuro. Mas para estas contas, de nada servem e o futuro é agora.

Pedro Gonçalves é o quarto treinador em quatro anos de mandato de Artur Almeida e Silva - aqui descontamos os oito meses perdidos antes da tomada de posse, devido a makas judiciais. Isto demonstrou ausência de projectos credíveis. Quem tem projectos, em princípio, em nome da coerência, não deve mudar de treinador a cada ano. Mais: não pode fazer do empréstimo de treinadores a clubes um modo de vida. É só olhar para federações que levam o futebol a sério e percebe-se de que não tomam treinadores por empréstimo a clubes.

Se, entretanto, somarmos todos os dados do percurso de Pedro Gonçalves à frente da Selecção Nacional, concluiremos que não são nada encorajadores. Em 16 jogos, somou cinco vitórias, oito derrotas e três empates, equivalentes a 37,5% de aproveitamento. É manifestamente indigente para uma Selecção que em determinado momento quase já da presença em fases finais do CAN um hábito. Nisso, não há volta a dar. Os dados não mostram o contrário. É, aliás, por isso que Angola frequenta os lugares mais desprestigiados do ranking africano.

Seguramente, Pedro Gonçalves será o menos culpado dessa trajectória ziguezagueante das "Palancas Negras". Afinal, como diz o ditado, ninguém faz omeleta sem ovos. Na verdade, quando depois de reconduzido no posto, disse que "o processo que ambicionamos é potenciar os valores que Angola possui e que, neste momento, ainda não consegue rentabilizar". Estava a referir-se às dificuldades em dispor do melhor leque possível de futebolistas que evoluem na diáspora. De resto, isso mesmo é confirmado pelo presidente da FAF, quando fala nas dificuldades vividas pelo técnico.

Pelos reiterados gritos de socorro e pungentes apelos feitos pela direcção da FAF sempre que se aproximava um jogo, está claro que as dificuldades a que aludem se traduzem em falta de dinheiro para reunir os melhores atletas que jogam fora do País e obter resultados positivos.

A crónica falta de dinheiro nos cofres da FAF é, no mínimo, intrigante, mesmo tendo em conta o momento económico menos pujante que o País vive. Se formos atentos, perceberemos que os dirigentes do andebol (tanto a presente direcção como as anteriores) nunca gritam na praça pública a respectiva penúria, que todos a têm. No basquetebol, o cenário é quase igual e, recentemente, a Federação até se permitiu ao luxo de organizar uma janela qualificativa para o "Mundial", sem receber dinheiro público, como, aliás, já aconteceu com o andebol, que, em 2016, organizou um CAN em Luanda, também sem recursos financeiros saídos dos cofres do Estado.

Por esta razão, em vez de amiúde vir a público dizer que está sem dinheiro para compromissos previamente assumidos, a direcção da FAF deveria fazer uma introspecção para saber, efectivamente, o que está na base desta "pobreza franciscana". É que, sendo o futebol o produto desportivo mais facilmente comerciável, não é entendível que este filão não seja explorado. Mais ainda quando o assunto é Selecção Nacional, um elemento por natureza agregador. Isso pode parecer estranho, mas nem tanto assim.

No caso, a questão que se coloca é que as potenciais parceiras são íntegras e jamais associam a sua marca a negócios pouco ou nada transparentes. Não é segredo para ninguém os muitos problemas ocorridos com a Selecção e não só durante o primeiro mandato de Artur Almeida e Silva. As dança das cadeiras de seleccionadores, as deserções de vice-presidentes, os prémios de qualificação para o CAN"19 ocultados a quem merecia, os prémios dos árbitros em atraso, a distribuição questionável do dinheiro da COVID... Tudo isso dá uma imagem de uma gestão amadora (o termo até é simpático). Passa a mensagem de que não há seriedade na direcção da FAF.

A três anos do fim do mandato, o actual elenco directivo da FAF tem ainda algum tempo para inverter o cenário que lhe é completamente adverso em todos os capítulos. O facto de na conferência de imprensa, em que anunciou a renovação com o técnico Pedro Gonçalves, ter feito contas sobre como usou o bocado de dinheiro entrado nos cofres sob sua gestão, já é um bom começo. Parece também prudente que, apesar dos resultados negativos da Selecção Nacional, tenha mantido o treinador que levou Angola ao "Mundial" de Sub-17, em 2019, em sinal de reconhecimento que não teve as condições mínimas para se desempenhar de forma melhor. Dá pelo menos a imagem de navegar com bússola, em vez de o fazer ao sabor do vento, como aconteceu no primeiro mandato. Leva a crer que há compromisso com um projecto fiável que aponta para um futuro melhor que o presente.

Se o caminho for este, há ainda possibilidade de redenção. De outro modo, a queda no precipício está assegurada.