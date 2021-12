Quase três semanas após o último jogo da Selecção Nacional de futebol no torneio qualificativo para o "Mundial" do Qatar"22 (empate caseiro a dois golos diante do Egipto), a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF) decidiu dar uma conferência de imprensa na quinta-feira, 02, a fim de fazer o balanço da desastrosa campanha de Angola. Na prova, que ainda terá uma fase final de apuramento, as "Palancas Negras" ficaram na quarta e última posição do grupo F, com cinco pontos, de uma vitória e dois empates, quedando-se atrás do Egipto, Gabão e Líbia (por esta ordem). Um desempenho a todos os títulos miserável, com derrotas caseiras e a paupérrima média de um golo anotado por desafio, em que sofreu em média 1,3 tentos.

Independentemente do conteúdo da conferência de imprensa [esta peça foi escrita antes das explicações dadas pela direcção da FAF], é justo reconhecer que, ao dar o corpo às balas da comunicação social e por extensão da "Sociedade Desportiva", Artur Almeida e Silva & Cia. demonstram respeito pelos contribuintes de cujos impostos sai a maior parte do "bolo" que sustenta a Federação. Fica bem o gesto de dar uma satisfação aos angolanos sobre o que correu mal para que até a Líbia ficasse à frente de Angola na classificação final e sobre a crónica falta de dinheiro nos cofres do futebol nacional, ao ponto de, em determinados momentos, a Selecção Nacional não ter contado com algumas unidades fundamentais em partidas importantes, porque não havia disponibilidade financeira, como lamentou publicamente um oficial federativo.

É óbvio que, ao "prestar contas" aos angolanos, a direcção da FAF não faz nada de extraordinário. Antes pelo contrário, faz o que é a sua obrigação. Ou seja, dizer à maioria que paga as contas do futebol angolano o que aconteceu efectivamente nesta campanha, eventualmente a pior da história das "Palancas Negras" em apuramentos para o Campeonato do Mundo. É por esta razão que nesta coluna nos congratulamos com gesto de deferência para com os cidadãos deste País, principalmente os que sofrem com as reiteradas escorregadelas da Selecção Nacional.

Entrados no segundo mandato, Artur Almeida e Silva e pares vão completar, daqui a dias, cinco anos à frente dos destinos do futebol nacional. Nesse período foram raras as vezes em que deram a cara para dar uma satisfação, sempre que as coisas não correram bem. Desde que o actual elenco directivo da FAF está em funções, só apareceu quando tudo eram rosas e... já sem espinhos. Tudo para dar show.

Em momentos cruciais do seu mandato, o presidente da FAF fez como a avestruz, colocando a cabeça debaixo da areia diante do "perigo" [em boa verdade isto é um mito] de enfrentar a "Sociedade Desportiva". Foi assim depois do CAN2019 no Egipto, prova que resultou no despedimento do seleccionador nacional, o sérvio Srdjan Vasiljevic, que até fez um trabalho meritório à frente da equipa de todos os angolanos. Na preparação para a prova egípcia e durante a própria competição, aconteceram problemas graves que a direcção da FAF não explicou aos angolanos. Também está por se saber concretamente quais foram as razões que subjazem às estrondosas batidas de porta de vários vice-presidentes.

Há não muito tempo, concretamente em Março último, terminaram as qualificativas para a fase final do CAN"21 nos Camarões - estava agendada para Janeiro deste ano e foi adiada para Janeiro de 2022, em virtude da Pandemia da Covid"19 - e face aos resultados também calamitosos, a direcção da FAF não teve a hombridade de dizer aos angolanos em que elementos se fundou o rotundo fracasso. Colocada no grupo D de apuramento, Angola quedou-se igualmente na quarta e última posição, com minguados quatro pontos de uma vitória, um empate e quatro (!) derrotas, algumas das quais em domicílio. No final das contas, viu a Gâmbia, o Gabão e a RD Congo à frente da classificação. Foi dos piores desempenhos de sempre das "Palancas Negras" na prova qualificativa para o "Africano". Com essa indigente prestação, Angola acabou por quebrar a retomada de um ciclo mais ou menos regular de presenças em fases finais do CAN.

Em ambos os casos era suposto a direcção da FAF dar o corpo ao manifesto. Por outras palavras, em respeito aos contribuintes, aos amantes da bola e especialmente aos desportistas deste País, a direcção da FAF deveria, após as falhadas e problemáticas campanhas, dizer algo aos angolanos. Mas não o fez, num gesto que pode configurar arrogância ou cobardia por medo de ser confrontada com situações que pudessem enfraquecer o seu já frágil poder, corroído por uma sucessão de auto-golos que humilham o País. A estória dos prémios de qualificação para o CAN"19 e a iminência de greve dos jogadores em plena competição, além de outras borradas, ainda estão bem vivas na memória dos seguidores da bola doméstica.

E ao optar pelo mutismo, a direcção da FAF deu azo a especulações e a que cada um tirasse as suas ilações sobre os vários episódios rocambolescos que vêm marcando este inábil mandato. Em face disso, Artur Almeida e Silva e as figuras que o acolitam na gestão do futebol nacional só se podem queixar de si mesmos, quando o nome da instituição ou o seu próprio nome são jogados na lama. Afinal, se comunicassem sempre que as circunstâncias o impusessem, muito provavelmente estariam desfeitos alguns equívocos e mal-entendidos, embora a história numérica do seu consulado seja a pior de um presidente eleito da FAF.

Tendo este texto sido escrito antes da sua realização, não sabemos se a conferência de imprensa desta quinta-feira, 2, vai marcar o início de uma nova era na forma de comunicar da entidade máxima do futebol angolano. Para já, é um sinal positivo, visto que, mesmo depois de uma campanha pífia, houve coragem para vir a público falar sobre a mesma. Se assim for, é de assinalar a mudança de paradigma comunicacional, a bem do futebol nacional. Doutro modo, o silêncio da FAF continuaria (ou continuará?) a ser tão ensurdecedor quanto a explosão de uma bomba atómica.

Se a direcção da FAF caiu na real, percebendo que o modelo de comunicação que privilegia o mutismo em que usualmente se fecha nada agrega ao futebol nacional - antes pelo contrário, só prejudica -, é de justiça que se lhe aplauda o gesto de agora. Que auguramos se repita sempre que necessário, fazendo luz sobre as mais candentes questões do futebol nacional, em vez da opacidade quase permanente que costuma dar lugar a especulações diversas e aos mais distintos níveis.

A irrespondível sabedoria popular nos ensina que "antes tarde do que nunca". No caso concreto da FAF e porque o gesto corporizado esta quinta-feira, 2, é de certo modo serôdio, apetece-nos reinventar o adágio, dizendo que antes tarde do que muito tarde. O que quer dizer que, a três anos do fim do mandato, há tempo de sobra para corrigir o tiro, para agir com a seriedade e a argúcia que invariavelmente convocam uma instituição como a FAF.