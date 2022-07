Durante o seu longo consulado de quase quatro décadas - só superado mundialmente pelo seu homólogo da Guiné Equatorial -, o presidente José Eduardo dos Santos (JES) cometeu erros crassos, principalmente no que toca à divisão da riqueza nacional e na forma como fez medrar o nepotismo, mandando para o cesto de lixo a meritocracia, critério que ajuda as sociedades a crescerem. Por isso é que Angola "passageira frequente" nos piores lugares de rankings mundiais como da boa governação, ambiente de negócios, percepção sobre a corrupção, acesso à água potável, mortalidade infantil e por aí adiante. A lista é assaz assombrosa.

O mesmo, porém, não se pode dizer quando o assunto é desporto. Neste "departamento" esteve bem melhor que em outros, o que, em certa medida, contribuiu de forma decisiva para que Angola conquistasse o que conquistou. Tendo assumido o poder em condições altamente adversas, com uma bárbara agressão da África do Sul racista e uma guerra de guerrilha em mãos, teve, ainda assim, tempo para se dedicar ao desporto. Em muitas ocasiões participou em festivais desportivos como praticante e, não poucas vezes, como espectador.

É verdade que em termos de equipamentos desportivos o País está a léguas dos mínimos universalmente consagrados. Mas era quase impossível que isto acontecesse, pois, o esforço de guerra feito pelo governo não deixava sobrar muitos recursos para serem alocados ao desporto. De qualquer modo, não podendo encher o País de infra-estruturas desportivas adequadas à alta competição, deu, entretanto, todo o apoio para que o País fosse representado na arena internacional. Em muitas ocasiões, aliás, "fintou" a burocracia administrativa para directamente apoiar Selecções Nacionais. Mais: quando o País se viu finalmente em Paz, para a qual contribuiu de forma decisiva, começaram a ser erguidas infra-estruturas desportivas razoáveis um pouco por quase todas as províncias, cuja actividade justificava. E bem podiam ter sido em número maior. Mas, nessa altura, a corrupção já ia a estonteante galope...

Desportista nos seus tempos de juventude, José Eduardo dos Santos foi, seguramente, um dos maiores contribuintes para que o basquetebol angolano atingisse a dimensão que lhe valeu a conquista de 11 títulos africanos de selecções de seniores masculinos, sem contar com a montanha de vitórias nas competições de clubes, nas duas classes.

Um exemplo do seu empenho para a melhoria qualitativa do desporto angolano aconteceu exactamente em 1980, apenas cinco anos após a proclamação da independência nacional. Então, Angola não tinha relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, País que na perspectiva do governo pró-comunista do MPLA encarnava todos os males do "imperialismo internacional" e era culpada da guerra encetada pela rebelião armada e pela África do Sul racista.

O técnico Victorino Cunha, então principal mentor do que se pode considerar o "novo basquetebol" angolano, entendia que a modalidade só atingiria níveis que lhe permitissem ganhar competições em África, se alguém tomasse contacto com o basquetebol americano por via de uma formação sólida. O propósito era que um técnico fosse aos EUA aprender para depois implementar no País novos processos de treino e de jogo. À época não havia a facilidade dos dias de hoje em que a formação em termos remotos é algo trivial.

Como era de esperar, o então temível Bureau Político do MPLA, autoproclamada "força dirigente da nação", foi-se aos arames e bateu-se terminantemente contra a proposta de Victorino Cunha. Mais: sugeriram que o técnico fosse aprender à Jugoslávia ou à União Soviética, países socialistas que estavam no topo do basquetebol mundial amador. Foi José Eduardo dos Santos quem, opondo-se à opinião dos seus camaradas, a despeito de ser acusado de falta de "pureza ideológica", autorizou que o Professor fosse à St. Jones University fazer a requisitada formação on job. Note-se que, tendo estudado na União Soviética, muito provavelmente, JES pudesse alinhar com os seus pares do BP. Mas não o fez. Optou por aquilo que o técnico achava melhor para o basquetebol angolano.

Depois do seu regresso, Victorino Cunha repassou os conhecimentos absorvidos no longo estágio americano a outros técnicos através de acções formativas diversas. E assim o conhecimento espalhou-se, Angola adoptou um modelo de jogo que melhor se ajustava ao biótipo do seu atleta, criando mesmo o que se pode considerar a escola do basquetebol angolano. Depois foi o que se sabe. Ganhou uma imensidão de títulos, todos diante de países bem melhor dotados do ponto de vista morfológico e em alguns casos até com atletas que atuavam nas melhores Ligas do Mundo, NBA inclusive. Foi também depois do regresso do reputado treinador que no basquetebol angolano foi introduzido a estatística como elemento avaliador do desempenho dos atletas.

Arrisco dizer que, muito provavelmente, não fosse a "guinada ideológica" de JES o basquetebol angolano não teria atingido a dimensão que se lhe reconheceu num passado não muito distante no tempo. A ele, os angolanos devem esta.

Outro exemplo do seu contributo dado para o desenvolvimento do desporto foi o seu aval para a realização dos II Jogos da África Central em território nacional. Num momento em que o exército regular do regime racista de Pretória ocupava parcialmente Angola e submetia a região Sul do País a intensos bombardeamentos, JES não desonrou o compromisso assumido com a África Central. Embora tivesse razões de sobra para enjeitar a organização do evento - por dá cá aquela palha, outros países deixaram cair competições de dimensão menor -, não o fez. Ordenou que parte da juventude africana se reunisse em reunião de confraternização por via do desporto.

Seguramente o maior evento desportivo organizado por Angola, os II Jogos da África Central, realizou-se em Agosto de 1981. O acontecimento, que trouxe a Angola vários técnicos estrangeiros - sobretudo de países socialistas - para auxiliarem os angolanos, concitou a juventude para a prática massiva do desporto.

Os Jogos foram como que o ponto de partida para alguma ciência no treino desportivo então ministrado em Angola. Foi também depois dessa grande manifestação desportiva que vários treinadores angolanos foram enviados para o estrangeiro, a fim de adquirirem conhecimento que ajudasse no crescimento do desporto. A Escola de Leipzig foi um exemplo.

Mesmo no futebol, JES muito fez para que o nome de Angola fosse elevado bem alto. Não tivesse grande parte do dinheiro saído do "saco azul" do Futungo de Belas ido parar a algibeiras de dirigentes desportivos, seguramente, a esta hora o futebol angolano estaria num patamar competitivo bem mais alto. Com tantos problemas para acudir, JES não pôde acompanhar, como devia, os fundos que de forma directa e através do OGE mandava alocar ao desporto. De outro modo, eventualmente, Angola não estaria no desprestigiante grupo de nações que jamais conquistaram uma medalha olímpica.

Fazendo uma analogia com o dirigismo desportivo, no fundo, considero que JES foi para o desporto angolano como aquele carola à moda antiga que sacrificava do seu e dos seus para que nada faltasse ao clube do coração. No caso, para JES, este clube foi a sua Angola Desportiva.