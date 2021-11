No decurso desta semana, o seleccionador nacional de futebol, Pedro Gonçalves, disse que está há sete meses sem salário. A revelação foi feita durante a convocatória para a partida com o Egipto, referente às eliminatórias de acesso ao Campeonato do Mundo, a ser realizado no Qatar. Muitos membros da tribo do futebol, principalmente os mais distraídos, ficaram chocados.

Quem não anda neste mundo apenas a ver navios não se surpreende com a inconfidência. De resto, na convocatória anterior, o técnico já havia destapado um pouco o véu quando, mais coisa, menos coisa, disse que estava limitado nas suas opções, porque a FAF não tinha dinheiro para que alguns jogadores no estrangeiro viessem a Angola engrossar o grupo de trabalho. Então, dessa declaração, a "sociedade desportiva" angolana fez tábua-rasa. O homem falou, e o assunto morreu ali mesmo, sem que ninguém lhe desse seguimento para se saber ao certo o que se passa, para que a FAF esteja de tanga.



O que Pedro Gonçalves disse estar a passar não é novidade. O seu antecessor, o sérvio Srdan Vasiljevic, passou pelo mesmo e, quando reclamou, mesmo depois de ter feito trabalho meritório à frente das "Palancas Negras", foi despedido sem apelo nem agravo. Mais do que isso, quando a FAF pagou, não só tornou pública a notícia como vazou inclusive comprovativos das transferências bancárias em moeda forte. Com isso, Artur Almeida e Silva e pares expuseram desnecessariamente o antigo seleccionador, que teve de se pôr a milhas, não fosse o Diabo tecê-las, não fosse ser raptado por um meliante qualquer e exigir resgate, já que era de domínio público quanto o homem tinha na conta. Mas estas são águas passadas e, como diz a sabedoria popular, águas passadas não movem moinhos...



Voltemos, porém, ao presente. O que aconteceu na conferência de imprensa de Pedro Gonçalves não apenas destapa as fraquezas de uma organização que não se farta de meter os pés pelas mãos, mas também vexou os angolanos. A declaração do funcionário do 1.º de Agosto deu do País uma imagem confrangedora. Tudo por culpa da Direcção da FAF.



Não é novidade para ninguém que há muito o País enfrenta uma crise económica e financeira sem precedentes, situação iniciada em finais de 2014 com o abaixamento do preço do petróleo no mercado internacional. Certamente, isto também não é novidade para o empresário Artur Almeida e Silva, o circunstancial presidente da FAF. Em tese, todos sabemos que os cofres do País andam vazios há já algum tempo e o petróleo já não proporciona receitas tão chorudas como num passado não muito distante, quando se chegou a absurdo de haver gente a permitir-se ao luxo de comprar jinguba com uma nota de 100 dólares e deixar o troco para o vendedor.



Quando Artur Almeida e Silva concorreu para o primeiro mandato, já o cenário económico do País era periclitante. Passados quatro anos, quando voltou a candidatar-se para a sua própria sucessão, o quadro não havia mudado grande coisa. Na verdade, até piorou um pouco, em razão da pandemia da Covid"19, que a todos pegou de surpresa e vem fazendo estragos muito sérios aos diversos níveis. Ou seja, em qualquer das circunstâncias em que pleiteou o "cadeirão" da FAF, o actual presidente sabia que não o fazia num contexto económico e financeiro de fartura.



Isto quer dizer que o presidente da FAF sabia que, não sendo líquido que iria nadar em dinheiro, esperava por ele um verdadeiro deserto, em razão de ter secado a fonte donde jorrou muitos milhões de dólares para o futebol - pelo menos tecnicamente é assim, embora grande parte dessa montanha fosse parar em algibeiras indevidas. Estando avisado da situação e tendo persistido em pleitear o cargo, era suposto que tivesse meios para dar a volta ao texto. O que se está a perceber agora é que o homem pode ter dado um salto maior que a perna. Por outras palavras, não estava talhado para ocupar o cargo no qual foi reconduzido por eleitores que de futebol e gestão entendem tanto quanto um lenhador (com o devido respeito pela profissão) percebe de física nuclear ou álgebra linear.



O actual contexto económico e financeiro sequer pode servir de desculpa para as sucessivas faltas no cumprimento de compromissos assumidos com contratados, como é o caso do seleccionador nacional da equipa AA. Afinal, qualquer pessoa que se candidata a um cargo desta dimensão sabe que raramente conta com o apoio governamental, embora oficialmente as Selecções Nacionais sejam da responsabilidade do Governo, de acordo com a política desportiva do País. Ninguém de bom-senso ignora que o Executivo tem prioridades como salvar vidas em perigo, em virtude da seca no Sul ou comprar vacinas para proteger os cidadãos da Covid"19.



Com essas faltas sucessivas, o presidente da FAF leva amantes do futebol a pensarem que quis insistentemente a liderança do futebol nacional para dele tirar proveito pessoal. Não fosse assim, ter-se-ia munido das necessárias ferramentas para enfrentar os múltiplos desafios que se lhe apresentam. Um dos traços de competência de um gestor que se preze é prever e fazer contas, de modo a levar o projecto dirigido a bom porto. No caso concreto da FAF, até não há muito que prever, porque é consabido que não há dinheiro público para federações.



Fechada em copas, a Direcção da FAF não vem a público explicar, efectivamente, o que se passa. Mas quem tem dois dedos de testa percebe que Artur Almeida e Silva não conseguiu estabelecer parcerias, o mesmo que dizer não logrou arregimentar patrocínios bastantes para pôr a máquina a funcionar. É verdade que economicamente o País está nas ruas da amargura. Mas não é menos verdade que, com projectos sérios e com gente responsável e capaz à frente dos mesmos, é possível, sim, reunir recursos financeiros para tocar em frente uma federação desportiva.



Repetimos: a ladainha do cenário económico desfavorável não conta. E há exemplos paradigmáticos disso mesmo. Recentemente, com base num Memorando de Entendimento com a Embaixada de França em Angola, a Escola Desportiva Formigas do Cazenga, um projecto liderado pelo jurista Ngouabi Salvador, beneficiou de um substancial apoio financeiro de empresas gaulesas que actuam no País. Em 2016, a Federação Angolana de Andebol, liderada por Pedro Godinho, organizou um CAN da modalidade, sem um tostão do Governo. Por alguma razão, conseguiram esses feitos.



Portanto, conquanto haja gente no futebol que acredite em Artur Almeida e Silva ao ponto de lhe confiar a presidência da FAF, o que pode estar a acontecer é que o empresariado nacional e as grandes corporações estrangeiras que operam em Angola não lhe reconhecem capacidade bastante para levar o futebol nacional a bom porto. De outro modo, teriam aberto os cordões à bolsa.