O basquetebol anda nas ruas da amargura. Há dois "Afrobaskets" que a Selecção Nacional de honras não ganha um título e muito dificilmente voltará a ganhar tão cedo. O último campeonato foi desastroso. Na Tunísia, em 2017, o "cinco" angolano ficou longe do pódio, no sétimo lugar, igualando a classificação obtida em 1980, ano de estreia na competição. Em termos de clubes, já se percebe a queda-livre. Depois de o 1.º de Agosto ter ganho em 2019 o "nado-morto" que se chamou Africa Basketball League (ABL), este ano, na estreia da Basketball African League (BAL), o Petro-Atlético de Luanda foi cilindrado na final pelo Zamalek SC, do Egipto, por... 19 pontos!

Em femininos, depois de dois títulos consecutivos, em 2011 e 2013, a Selecção principal voltou à mesmice do costume. No "Afrobasket"19", no Senegal, perdeu por números expressivos com a equipa da casa, caindo do pódio onde se havia instalado desde 2007, após 13 anos sem colocar o pé no estrado. Nas competições de clubes, o cenário não é diferente. Em 2019, o representante angolano perdeu a final (90-91) para o Ferroviário de Maputo, em casa deste.

Partindo do pressuposto de que o desempenho dos clubes nem sempre representa o verdadeiro estágio de desenvolvimento de determinado país e atendo-nos apenas às Selecções, convém lembrar que o último título africano conquistado por Angola foi o de Sub-18, em Kigali, Rwanda. Há rigorosamente meia década que o País nada ganha no continente. Isso preocupa, pois, desde 1988, quando Angola venceu o "Africano" de Sub-18, em Maputo, que não havia um período de "estiagem" de títulos tão prolongado.

Inquietante em tudo isto é que as gentes do basquetebol sabem que o comboio pode descarrilar irreversivelmente, mas quase ninguém se mexe para inverter o cenário dantesco.

Nos clubes, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, contratando técnicos estrangeiros com o objectivo de conquistar títulos domésticos, em vez de juntar sinergias para reencontrar o caminho do sucesso. Nos "grandes" esquecem-se de que podem até conquistar títulos nacionais ou continentais sob comando de expatriados, mas, se não se trabalhar seriamente, no futuro próximo nem em África ganharão.

O passado recente de glória tem uma explicação que, curiosamente, as gentes do basquetebol conhecem. Os alicerces do edifício vitorioso que agora ameaça ruir são bem profundos, situando-se no ano de 1979. Embora, à época, não houvesse ainda competição oficial - a primeira edição do "Nacional" só se iniciou em Abril -, a direcção técnica da Federação Angolana de Basquetebol (FAB) não encaixou a copiosa derrota diante da Costa do Marfim, por 31 pontos (72-103), na meia-final do torneio dos Jogos Universitários Africanos de Nairobi, disputados entre 28 de Dezembro de 1978 e 7 de Janeiro de 1979.

Victorino Cunha, então seleccionador nacional - à época a selecção universitária era igual à Selecção Nacional porque todos eram estudantes universitários -, ouviu a sirene tocar e no regresso a casa, reuniu a "tropa". Falou com treinadores e fê-los ver que, dadas as características antropométricas do jogador angolano, era necessário trabalhar mais que todos os outros países se quiséssemos chegar longe.

Enquanto homem que na FAB respondia pela área técnica, diante de colegas (e dirigentes), explicou o que deveria ser feito para que Angola ombreasse com os "grandes" africanos.

Traçou as linhas mestras do trabalho a desenvolver e todos cumpriram. Inclusive, para assegurar a competitividade, estabeleceu uma norma, segundo a qual as transferências de jogadores só podiam ocorrer em casos muito especiais como, por exemplo, uma translação de serviço. Ou seja, se um jogador da TAAG fosse deslocado por razões profissionais para a Huíla, ali podia representar outro emblema - antigamente os atletas tinham outros empregos e eram amadores no desporto.

No encontro após o toque da sirene, Victorino Cunha disse também aos seus pares que, se tudo fosse cumprido à risca, em uma década Angola conquistaria um título africano. Antes desse prazo, a Selecção Nacional subiu pela primeira vez no degrau mais alto do pódio, nos Jogos Pan-Africanos de Nairobi, em 1987. Dois anos depois, chegou o primeiro título no "Afrobasket" e daí para a frente foi só fazer contas de somar. Ao triunfo de 1989, em Luanda, Angola acrescentou 10 (!) e dominou por quase três décadas o panorama continental a nível de seniores. Da primeira vitória no "Afrobasket" até à mais recente, em 2013, só em duas ocasiões (1997 e 2011) não ganhou o "Africano".

Além do trabalho desenvolvido nos clubes - todos sabiam que tinham a cumprir determinado número de horas de treino -, foi determinante o normativo de transferências, que protegeu do desfalque as equipas menos fortes. Por isso é que jogadores como José Carlos Guimarães, Zezé Assis e Lapa não foram para emblemas mais poderosos como o 1.º de Agosto, TAAG ou Petro-Atlético e, em duas ocasiões, chamaram a si o título nacional com a camisola do Sporting de Luanda. Enquanto treinador do 1.º de Agosto, Victorino Cunha podia fazer a cabeça dos dirigentes do clube e ter esses valores no "Rio Seco", como aconteceu com o futebol "rubro-negro". Mas não o fez, porque defendia a competitividade e, por conseguinte, o desenvolvimento do basquetebol. Enxergou a floresta, em vez de apenas a árvore. E assim, com a colaboração de vários técnicos, como Mário Palma, Wlademiro Romero, Beto Portugal, Óscar Fernandes, Baptista Moscavide, etc., o basquetebol guindou-se à condição de "imperador" em África. Tudo aconteceu em condições extremas.

Em 2011, no Madagáscar, quando a sirene tocou pela segunda vez, todos fingiram não ouvir. Enquanto viam apenas a árvore, alguns dirigentes assobiavam para o lado. A FAB também não moveu palha. Por isso, a modalidade vem-se afundando cada vez mais. Coincidência ou não, nos dois últimos "desastres" do basquetebol angolano, estavam à frente da Selecção principal dois estrangeiros, designadamente Michel Gomez e Moncho Lopez...

É, pois, hora de reunir as "tropas" - seja com um congresso nacional ou algo do género - porque a sirene continua a tocar! E muito alto.