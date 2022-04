Uma curiosa notícia marcou a semana desportiva que se apresta a terminar. O médio-atacante Milton, do Desportivo da Huíla, faltou a um jogo do Campeonato Nacional da I Divisão porque tinha compromisso inadiável. Era o dia da cerimónia de recepção do diploma do grau de licenciatura na especialidade de Ciências da Comunicação. Um pouco por todo o lado foram publicadas fotos do jogador envergando o traje académico apropriado para ocasiões do género. Os elogios foram merecidamente inúmeros.

Nos grupos das redes sociais sobre desporto, Milton teve muito mais do que apenas 15 minutos de fama. Os comentários foram variadíssimos, quase todos a tecer rasgadas louvaminhas ao jogador. Durante os primeiros dias da semana - a falta no desafio do "Girabola" aconteceu no último fim-de-semana - este foi o assunto dominante em muitos locais de debate, sejam físicos ou electrónicos.

Ficámos, entretanto, com a percepção de que muita gente que participou no debate pensa tratar-se de caso raríssimo no desporto angolano, particularmente no futebol. Mas não é bem assim. Para início de conversa, convém lembrar que a Lei obriga a que qualquer praticante de desporto oficial tenha no mínimo a 8.ª classe de escolaridade, o que anteriormente era cumprido de forma escrupulosa. Embora não tenha sido revogado, este clausulado deixou de ser observado e, nos dias de hoje, ninguém mais se importa que A, B ou C sequer saibam ler e escrever. O certificado de habilitações deixou de ser pedido pelas Associações Provinciais, instâncias de inscrição de atletas de clubes.

Desde tempos de antanho até mais ou menos década e meia após a Independência Nacional, a instrução formal andou quase sempre de mãos dadas com o desporto. De modo que, por exemplo, não havia quase diferença alguma entre as selecções nacionais principais e as selecções nacionais universitárias. Eram quase iguais nas modalidades de pavilhão. E mesmo os poucos que não estavam no ensino universitário ou andavam no pré-universitário ou em institutos médios. Aliás, havia até disposições especiais para atletas, principalmente no que diz respeito a exames em épocas especiais.

A foto escolhida para ilustrar este texto é bem o exemplo da vida de atleta-estudante. Esta é a selecção nacional de basquetebol feminino que participou pela primeira vez num "Afrobasket", algo que aconteceu em Setembro de 1981 na cidade de Dakar, Senegal. Só neste "cinco", três atletas hoje são médicas, designadamente Didi (11), São Lopes (10) e Manuela Oliveira (6), tendo feito parte da formação superior na vigência da actividade competitiva. No "banco" desta equipa era quase a mesma coisa. Nos grupos masculinos de basquetebol daquela época o cenário não era muito diferente. Durante várias gerações o basquetebol viu jogadores formarem-se médicos, engenheiros, juristas, etc.

Outro exemplo era o das colectividades universitárias. Decalcados da Associação Académica de Coimbra, cujas equipas marcaram o desporto português nas décadas de 1960 e 1970, surgiram em Angola os clubes universitários, de que são exemplo o Centro Desportivo Universitário de Angola (CDUA) e o Centro Desportivo Universitário de Nova Lisboa (CDNOL). Nessas formações actuavam apenas atletas do ensino superior.

Mesmo no futebol, não havendo tantos estudantes universitários como noutras modalidades, havia, entretanto, formação sólida. Em boa verdade, grande parte dos futebolistas dos períodos anteriores à Independência Nacional e dos primórdios do pós-independência era obrigada a estudar, a fim de dispor de um bom emprego, este proporcionado pelos clubes pelos quais jogavam. Naquela época, representar um clube ou outro dependia em grande medida do trabalho que o clube prometesse. À época, os mais apetecidos ofícios eram os da Banca e de Seguros. Não sendo profissionais de futebol, dividiam a prática desportiva com o ofício laboral, treinando-se sempre após a jornada de trabalho.

Depois da adopção da economia de mercado livre em substituição da economia planificada de inspiração socialista, em 1991, aos poucos, os futebolistas foram deixando de ter outras ocupações além do futebol.

Passaram a viver exclusivamente da bola. No basquetebol aconteceu o mesmo, assim como noutras modalidades de salão. Em regra, essas gerações não acautelaram o futuro por via da formação académica. Nos tempos que correm, mesmo com formação superior, é difícil encontrar emprego - há inclusive engenheiros formados em algumas das melhores universidades do mundo no desemprego - por maioria de razão, sem formação tudo se torna mais difícil.

Aquilo que no passado era rotineiro no desporto hoje é algo transcendental. E é natural que assim seja, porque durante muito tempo não havia motivo para se preocupar com a instrução formal. Então, os ordenados pagos nos principais clubes nacionais eram de tal modo satisfatórios que dava para investimentos que garantiam reforma sossegada. Actualmente o cenário mudou. Mais: muitos já perceberam que são poucos os que ganham o suficiente para ter uma aposentação confortável. E isto não apenas em Angola, mas no Mundo todo. Há, por exemplo, jogadores de clubes de média dimensão em Portugal (por exemplo SC Braga ou Vitória SC de Guimarães) que depois da carreira futebolística têm que continuar a trabalhar. E nesses casos, nada melhor que estar munido de ferramentas que permitam uma abordagem assertiva no mercado de trabalho. Doutro modo, chapéu...

O que o jogador do Desportivo da Huíla fez é algo mais ou menos comum em modalidades como o basquetebol e o andebol, sobretudo esta última. No futebol é raro. Por isso é que, em regra, é a malta do futebol que mais aparece na media a reclamar que foi "abandonada" pelo clube, mesmo depois do contributo prestado. Ora, enquanto estão no activo os atletas têm geralmente os contractos que querem.

Ganham dinheiro que muitas vezes é mal gerido e, depois, sem emprego, a vida torna-se um inferno. Curiosamente, muito dificilmente aparece alguém do andebol ou do basquetebol a lamentar da vida pós-carreira que leva. Por alguma coisa será. E isto não é problema exclusivo de Angola.

Ao obter o grau de licenciatura, Milton mostrou o caminho do futuro à sua geração e às que se vão seguir. Com o seu gesto, disse para quem quis ouvir que a vida continua para lá do futebol e uma das formas de a encarar é trabalhar, em vez de andar de mão estendida à caridade. Ele é seguramente um exemplo a seguir. É verdade que conciliar estudo e prática desportiva é difícil. Mas não é menos verdade que as mais sápidas conquistas são exactamente as mais difíceis.