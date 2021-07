Sendo o mandato de quatro anos, Artur Almeida e Silva e pares, que foram empossados em decorrência de um processo meio confuso, ainda têm três anos e quatro meses para mostrar trabalho. No caso vertente, e porque o principal objectivo de uma federação deve ser as Selecções Nacionais, mostrar trabalho significa levar as diversas selecções a patamares competitivos superiores aos que até agora vimos.

A forma como o presidente empossado da FAF falou do atraso de oito meses dava a impressão de que, nesse período, o futebol angolano iria galgar as escadas do ranking da FIFA até ao topo. No fundo, parecia estar a desculpar-se antecipadamente por um eventual desastre das Selecções Nacionais lá mais à frente, ou seja, se algo não correr bem, a culpa será de quem foi ao tribunal defender o seu direito enquanto concorrente a um pleito que tem muito que se lhe diga. Muito mesmo. Mas estes são outros quinhentos. São conversas para outras ocasiões.

Na citada entrevista, Artur Almeida e Silva pôs acento tónico na paragem das obras do velho estádio de São Paulo, como se a reabilitação daquela infra-estrutura fosse a panaceia para todos (e não são poucos) problemas do futebol angolano, como se a construção de um centro de estágio ou algo parecido fosse suficiente para colocar Angola no top das nações futebolísticas africanas. Particularmente, achamos que a ideia de um centro de estágios ao lado de um mercado bastante movimentado e barulhento - só fecha à segunda-feira - não é avisada.

Estranhamente, o homem pouco ou nada disse sobre como recuperar o tempo perdido. Passou quase toda a entrevista a chorar pelo leite derramado, em vez de olhar para a frente e pensar em soluções para dar a volta à situação que aparentemente é adversa. Preferiu apegar-se a um passado que não tem volta e não pode controlar e muito menos inverter! Isto é inquietante, visto que, em vez de procurar caminhos outros para atingir os objectivos a que se propôs para o seu mandato, perdeu tempo a olhar para o retrovisor, sem, entretanto, vislumbrar muita coisa que possa emendar.

Em países desportivamente avançados, a avaliação de desempenho é feita através dos números alcançados. Na Bundesliga, por exemplo, em regra, os jogadores são dispensados no fim da época pelo computador e não pelo livre arbítrio do técnico. Em função dos números e percentagens alcançados, ao atleta é mostrada (ou não) a porta de saída do clube. Pelo menos nos "grandes" é geralmente assim.

No futebol angolano estamos longe de atingir esse estágio. No País, só os técnicos são confrontados com a realidade nua e crua dos números. Muitas vezes até sequer uma equipa cumpriu um quinto da prova e o treinador já ouve o "chicote" a estalar. Aos técnicos não é dada margem de manobra. Em Angola isto é cultural, acontecendo vezes sem conta por capricho de dirigentes que pouco ou nada entendem de futebol. Os treinadores estão invariavelmente do lado mais fraco da corda.

Apesar de serem o pior que o desporto angolano tem, os dirigentes desportivos - obviamente que há honrosas excepções - raramente são escrutinados ou punidos por gestão danosa ou ainda por desempenho sofrível. Muitas vezes, nem por via do voto são castigados! Não fosse assim, muito provavelmente não teríamos de ouvir a ladainha dos oito meses de atraso. Seguramente teríamos outro presidente, com ideias mais arejadas e em melhores condições de levar a nau do futebol angolano a bom porto. Afinal, entre os candidatos que se perfilaram para disputar o "trono" da FAF, há gente com muita experiência e conhecimento de futebol.

Se olharmos também para o retrovisor, veremos horrores resultantes de uma gestão amadora e despreparada. Para começar, não se pode levar a sério alguém que em quatro anos tem igual número de treinadores diferentes na Selecção principal, dois dos quais tomados por empréstimo a clubes locais, com as implicações daí advenientes. Objectivamente, cada treinador teve em média um ano para trabalhar! Quem entende o mínimo de futebol sabe que isso é impraticável e nessas condições qualquer seleccionador está condenado ao fracasso. Mais: hoje, em países que levam o futebol a sério, um seleccionador serve apenas a Selecção Nacional.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)