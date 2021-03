As reacções assomaram de imediato. Uma das primeiras foi precisamente do candidato presidencial da AIDA pela lista A, Honorato Silva, que na respectiva conta do Facebook deplorou a actuação da TPA. De um modo geral, o espaço mediático informal, consubstanciado no Facebook, WhatsApp, Telegram e outras plataformas, reagiu quase instintivamente. Nalguns casos, a violência verbal das reacções era perturbadora, e as acusações gratuitas giravam soltas pelas "redes". A "avalanche" de reacções à reportagem da TPA pode enquadrar-se numa citação que políticos costumam creditar a Karl Marx: "É o opressor quem mostra o caminho da luta ao oprimido". Isto, salvaguardando naturalmente as devidas proporções. Mas tal-qualmente para dizer que, não fosse a forma como o assunto foi abordado, não haveria lugar a tamanha virulência.

É certo que qualquer pessoa no seu perfeito juízo dificilmente aventaria a hipótese de as figuras de top da TPA que concorrem ao pleito terem sido árbitros e jogadores no mesmo desafio. Até porque dispõem de outros "argumentos" para a briga eleitoral. Mas falharam por omissão, porque, sendo parte integrante do processo, deveriam certificar-se de que não haveria um funcionário zeloso disposto a agradar aos chefes. Também ninguém no seu perfeito juízo pode ignorar que, querendo prestar "relevantes serviços" às chefias, subalternos, às vezes, se excedem nos "fretes". Ninguém desconhece que a bajulação é um elemento perene na sociedade angolana. Só por isso se fazia necessário que as pessoas da lista B ligadas à TPA prestassem maior atenção, uma vez que o risco de alguém querer "engraxar" era latente. Ao não acompanhar a produção de material tão sensível, os candidatos "puseram-se a jeito", para usar uma expressão muito cara dos comentaristas desportivos de cá e de lá...

Dois dias depois, a Rádio 5 também foi criticada por uma notícia sobre a apresentação da lista A. Ao que pude perceber, não com o mesmo acinte com que foi a TPA. A actuação do editor do "Desportivo" à tarde foi censurada por não haver publicado declarações de ambos os candidatos, depois de anunciar a actividade da lista em que está inserido e apenas fazer referência à concorrência. Nesse particular, duas correntes fizeram as respectivas defesas. Uns são de opinião que, não havendo actividade da lista B, seria descabido ir ao "baú" buscar registos publicados há quase 72 horas. Outros defendiam obviamente o contrário. Mas, depois da ameaça de "tsunami" que se seguiu à matéria da TPA, o bom-senso aconselhava a que se equilibrasse a matéria. Mal nenhum viria ao mundo se a emissora desportiva actuasse desse modo. Sobre a maneira como um e outro meio procederam, cada um que tire as suas ilações... Felizmente, ambos os órgãos fizeram "correcção de tiro" pouco depois - sinal de que admitem ter falhado -, mas os estragos já estavam feitos.

Não havendo ponta por onde se lhe pegue, a conduta da TPA é, na minha opinião, "indefensável", sob qualquer prisma em que eu veja a questão. Falhou e ponto final. Errar é humano, e toda a gente está sujeita a isso. Ainda assim, admito que a actuação da TPA, sábado último, tenha defensores. Aceito sem rebuço que assim seja. Porque, não me canso de repetir que, se eu estiver à mesa e escrever num papel o número 6, este será 9 para quem estiver do lado oposto ao meu. Portanto, tudo depende do ângulo em que se aprecia um dado problema, apesar de que no caso em apreço continuo a não lobrigar defesa possível.

Desafortunadamente, os efeitos dos "estragos" provocados pelo "abalo sísmico" de sábado são sentidos nos "quintais" (leia-se, grupos do WhatsApp) de jornalistas, com discussões violentas entre partidários de uns e de outros, muitas das quais estéreis e nada enriquecedoras do ponto de vista profissional. Quando há, por exemplo, um tema como o da notícia da Rádio 5, que até pode suscitar uma interessante disputa académica, muitos preferem brincar de feiticeiro, tentando encontrar no escuro os autores das "arremetidas" contra a televisão pública. Como se isso fosse o mais importante para a classe... Como se isso fosse a panaceia para os males de que enferma o jornalismo angolano, especialmente o desportivo.

Enquanto o "jogo falado" oficial entre os candidatos não é promovido, as redes sociais transformaram-se em "campo de batalha". O debate de ideias cedeu lugar ao insulto gratuito e musculado. O ataque soez também campeia. Pior do que isso, quem levanta a bandeira branca, apelando à paz e ao bom-senso, arrisca-se a ser apedrejado ou a ser escarnecido, como já ocorreu num "quintal", onde as consequências do "quase-tsunami" foram mais sentidas. O escárnio ocorreu pelo simples facto de supostamente o proponente do "Acordo de Paz" estar do lado oposto da barricada. Como se todos fossem obrigados a pensar do mesmo modo. Por respeito por quem comigo partilha o grupo - à parte as preferências eleitorais, todos merecem indistintamente o meu respeito - não vou, logicamente, espalhar o que seja cá fora. Pelo que tenho lido, porém, sou forçado a concluir que muitos dirigentes desportivos (e porque não políticos?) são autênticos "garotos" ao lado de certos "cabos" no pleito da AIDA, quando o assunto é "guerra sem quartel". Como gostaria de estar enganado em relação a isto...

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)