A Total Energies é, seguramente, o maior parceiro do desporto africano. A principal prova do "desporto-rei" no continente disputa-se com o seu patrocínio. Outras provas mais e em diferentes modalidades têm o selo da maior companhia energética a operar em Angola. Portanto, a empresa de origem gaulesa é, por assim dizer, o abono de família do desporto africano. Não só pelo volume de competições, federações e clubes que sponsoriza, mas também pela sua omnipresença nos estádios e quadras onde há provas, sejam de âmbito continental ou doméstico.

Angola é um dos filet mignons da Total Energie. À excepção da Nigéria, que é o maior produtor de petróleo africano, é em Angola que a companhia obtém mais lucros com a exploração de crude. Por isso, no âmbito da sua responsabilidade social, decidiu-se a estabelecer parcerias com algumas entidades desportivas locais. Uma das quais é a Federação Angolana de Andebol (FAAND), cuja Selecção feminina tem dominado o continente e levado a marca da empresa não só aos pavilhões do continente como do Mundo inteiro. Afinal, as "Pérolas" são as eternas campeãs de África e freguesas dos Campeonatos do Mundo.

Como não podia deixar de ser, a Total Energies não ficou indiferente ao futebol, o "desporto das multidões". Por isso, por ocasião da disputa do CAN em Angola, em 2010, estabeleceu com a FAF um acordo de parceria. A coberto desse pacto, renovável anualmente até que uma das partes o denuncie, o órgão-reitor do futebol nacional dispõe de USD 100 mil a cada 12 meses para a execução de projectos.

Em virtude da Pandemia que a tudo e todos assuntou (e ainda assusta), o ano passado nenhuma das várias federações de futebol do continente patrocinadas pela Total Energies apresentou projecto para ser financiado. O que é compreensível, na medida em que ninguém sabia como se portaria o Coronavírus. Tudo foi postergado, inclusive Jogos Olímpicos e campeonatos continentais que estavam agendados para 2020.

Gradualmente, porém, as competições foram voltando às arenas, adaptadas ao novo normal imposto pela Pandemia. Um pouco por todo o Mundo e em Angola também, atletas voltaram a competir. No andebol, até as classes jovens disputaram os respectivos "Nacionais", num exemplo de sagacidade da respectiva federação, além de a Selecção feminina de seniores ter revalidado, em Julho passado, o título continental. Isso aconteceu porque, dentro da FAAND, a percepção é que a Pandemia veio para levar e durar, mas pode-se sempre fazer algo, bastando para o efeito cumprir as medidas de biossegurança e os protocolos sanitários definidos pelas autoridades governamentais.

A mesma percepção não teve a Direcção da FAF que, além de não ter organizado os campeonatos de jovens, se permitiu a desperdício imperdoável. Não apresentou qualquer projecto relacionado com o futebol jovem para que fosse financiado, ao abrigo do já citado acordo com a Total Energies. O ano encaminha-se célere para o fim e projecto que é bom, NADA. Isto quer dizer dinheiro perdido, uma vez que a verba não usada num dado ano não transita para o ano seguinte.

E parece não haver desculpa convincente para tamanho desperdício. A pandemia não pode ser desculpa. Afinal, várias federações africanas, cujos países também foram causticados pela pandemia, apresentaram projectos e usaram o dinheiro disponibilizado pela companhia. Também não pode ser pretexto o facto de a Direcção eleita da FAF ter perdido oito meses até tomar posse. Esta escusa não colhe, uma vez que, mesmo com a direcção en supense, a parte executiva que esteve em funções conseguiu dar início ao "Girabola"21/22" e até pagar uma nesga do prometido patrocínio aos clubes participantes. Mais: em momento nenhum a Total Energies condicionou a apresentação do projecto à tomada de posse. Porque corporações sérias como a Total Energies estão-se borrifando para pessoas. Lidam com instituições e nestas confiam, independentemente de quem as dirige, pois no final de cada exercício há prestação de contas.

Não sendo ambos motivos para desperdiçar tanto dinheiro (mesmo em tempo de vacas gordas seria sempre um montante apreciável) e porque a direcção da FAF nunca tocou publicamente no é assunto, é lógico que qualquer um pode tirar as suas ilações. E no caso, parece que havia receio de se avançar com qualquer projecto para que o dinheiro não caísse nas mãos do "inimigo". Ou seja, dos que iriam dirigir a FAF transitoriamente se, entretanto, o acórdão do processo que transcorria em Tribunal fosse desfavorável ao actual presidente da FAF e seus "acólitos".

Outra leitura - pura especulação, porque na FAF o assunto é escondido a sete chaves - que pode ser feita é que o descaso dos "altos comandos" do futebol nacional pode ter que ver com o rigor imposto na prestação de contas por parte da parceira. Não sendo a generalidade das instituições angolanas públicas fiáveis a justificar gastos, provavelmente as pessoas indigitadas para desenhar a "engenharia financeira" não se mostraram suficientemente capazes de se desempenhar ao ponto de burilarprojectos que pudessem ludibriar o departamento financeiro de uma companhia de dimensão internacional como é a Total Energies, donde dificilmente sai dinheiro para algibeiras indevidas.

Não nos ocorre, sinceramente, outras explicações para tamanho desperdício. Até pode haver, mas a lógica não nos sugere nenhuma. É que, há muito a fazer no futebol jovem. Ninguém ignora, por exemplo, que a maioria dos técnicos dos escalões de base tem formação técnica deficiente. Nesse período de Pandemia e porque sequer havia treino, podia-se aproveitar para acções formativas para treinadores, dirigentes, estatísticos e outros. Quanto mais não fosse por uma questão de gratidão - não é isto o que defendemos - para com as Escolas, cujo voto foi determinante para que o actual elenco directivo fosse alcandorado ao poder. Os dirigentes da FAF até podiam auscultar outras federações do continente para saber o que fizeram para receber a parte que lhe cabia no bolo. Mas preferiram deixar o comboio passar, mesmo sabendo que, este pelo menos, não voltará a passar.