À medida que nos aproximamos da data do início da competição, aumenta a nossa expectativa em relação ao desempenho da nossa equipa nacional. O que se pode esperar de Angola, um País que tenta reencontrar o seu histórico caminho de glórias e boas prestações é a questão que o mundo do basquetebol nos vai colocando.

O primeiro aspecto que me parece mais evidente é que estamos numa fase de transição geracional. Basta fazer uma comparação entre a média de idade do grupo que esteve no anterior campeonato do mundo, com Mingas aos 40 anos, o nosso querido Reggie com 38, Cipriano com 37, Leonel Paulo e Carlos Morais com 33; com o grupo que teremos na competição deste ano em que se perspectiva que não vá ter mais do que 25 anos de idade média.

É este grupo de jovens que terá a responsabilidade de defender as cores da nossa bandeira diante de um conjunto de adversários muito difíceis, todos acima de nós no ranking mundial e esperançosos em bater-nos na quadra de jogos.

Creio que há dois objectivos que me parecem absolutamente realistas diante das actuais circunstâncias, o primeiro é o ter uma classificação melhor do que a que obtivemos no mundial anterior em que ficamos na 27.ª posição e o segundo, mas não menos importante, que consigamos ser a melhor classificada entre as cinco participantes africanas, o que, ao acontecer, irá nos garantir a classificação automática aos jogos olímpicos de Paris 2024, após uma longa ausência que já vai desde o ano de 1998, tempo demais para um País com a nossa tradição basquetebolística.

Paira algum cepticismo e uma certa desconfiança nesta altura em relação ao possível desempenho da nossa equipa. Os resultados dos últimos jogos de preparação assustaram-nos um pouco a todos, mas estes servem precisamente para preparar a competição.

Outra alegação muito frequente entre os mais cépticos é que nos falta uma pontinha de talento no seio do grupo, comparando com as equipas que fomos reunindo ao longo dos anos, não obstante termos pela primeira vez no plantel um jogador que milita na NBA.

Há que se acreditar. Este o meu sentimento. Penso que a nossa equipa está longe de qualquer pressão competitiva e isto poderá ser um ponto a favor do grupo. Ter uma postura digna e a mais competitiva possível em cada um dos jogos desta primeira fase me parece ser a exigência mais realista para a nossa equipa, pois então, mobilizemo-nos todos à volta dos nossos bravos rapazes para que façamos um bom campeonato do mundo.

Boa sorte, Angola! n

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga

