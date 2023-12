Em grande parte, esta diplomacia devia-se à disputa político-militar por que passava Angola, seja internamente com a UNITA, seja com países terceiros, de que se destacam a África do Sul e o Zaire (de Mobutu - por uma questão de harmonização, passará a ser sempre denominado de RDC-República Democrática do Congo), especializaram-se por ser como uma diplomacia de guerra; após a Conferência Quadripartida de New York, que levaram à independência da Namíbia e à saída dos Cubanos de Angola (Almeida, 2010), aliados ao fim da primeira guerra fratricida, em 1992 (Almeida, 2011, 79-87), e, principalmente, após o termo de Savimbi e a assinatura do Protocolo de Paz de 2002, entre as Forças Armadas de Angola (FAA) e as Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), milícia armada da UNITA, através do Memorando de Entendimento do Luena(2) (USIP, 2002), e, subsequentemente o fim das hostilidades militarizadas entre a UNITA e o Governo de Luanda.

Posteriormente e com o fim destas hostilidades, a diplomacia externa do Governo de dos Santos passou por especializar numa diplomacia de proximidade e de cooperação.

A estes dois parâmetros político-diplomáticos se define por diplomacia de "collation" ou de cotejo, como a seguir se mostra:

- Se a presidência de Agostinho Neto, nas relações com o exterior, e como já foi referido, se estabeleceu na consolidação da RPA no concerto das Nações, em particular nas de cariz socialista, nos não-alinhados, e, principalmente, junto dos Estados Africanos mais "revolucionários", e que teve continuidade numa primeira fase da presidência de Eduardo dos Santos, até aos Acordos de Paz de Bicesse - uma nota, importante, devido ao falhanço que o assinalou, antes deste Acordo, em Bicesse, houve uma tentativa de conciliação, levada a efeito por Mobutu, em Gbadolite, RDC, onde tanto Eduardo dos Santos, como Jonas Savimbi, se aperceberam das manobras dilatórias e pouco conciliatórias de Mobutu, (Almeida, 2010 & Almeida, 2011, 77-79) o que seria um ponto para o que, mais tarde Eduardo dos Santos protagonizou em termos político-militares-, após estes, começa a emergir uma diplomacia eduardista própria.

Teve o seu principal foco para o fim do consolado de Mobutu com o apoio político, económico e militar aos rebeldes que se opunham ao "Grande Leopardo" (Mobutu) levando a uma política diplomática de diplomacia de afirmação e confrontação e que se reforçou - talvez e mais concretamente, fortaleceu - após 1992, quando Angola passou a República de Angola, com a II República (Almeida, 2011, 77-87), e contribuiu para o fim do apartheid (Júnior, 2017, 106-08).

- Depois de Bicesse e da sua consolidação na presidência, reforçada com a não conclusão do acto eleitoral presidencial de 1992 (Almeida, 2010), dos Santos fortaleceu a sua diplomacia de afirmação e confrontação, quer junto da comunidade internacional, em particular, junto dos EUA e do Ocidente - até aí, só alguns países tinham relações diplomáticas efectivas com Angola - como, e principalmente, junto da quase a totalidade dos Estados Africanos, levando-os a acabar por reconhecer a República de Angola e o seu Governo.

Só Marrocos e a Costa do Marfim, mantiveram um apoio formal à UNITA e a Savimbi, a que se junta uma particularidade complementar e que teve sempre o desagrado de Eduardo dos Santos: Mandela respeitava e tinha conversas com Savimbi, por este sempre ter exigido ao regime de apartheid sul-africano, tanto junto do Governo de Roelof "Pik" Botha, como na presidência de Frederik W. de Klerk, a libertação incondicional de Nelson Mandela, como em palestras que proferia em território sul-africano, no que era sempre muito aplaudido (Ribas, 2018). Foi uma aproximação nunca bem entendida por Eduardo dos Santos (Alves, 2013: 126-127), ainda que o já então presidente Mandela, na sua primeira oficial "visita de Estado", e a Angola, em Abril de 1998, onde se encontrou com o dos Santos para reconstruir a relação não só com o Governo de Angola, como reconhecer, mais uma vez, a contribuição Angola para a nova África do Sul, ao longo dos anos de conflito, tenha sido muito bem recebido e saudado por Eduardo dos Santos (DW Angola, 2013).

- A transformação das FAPLA em Forças Armadas de Angola (FAA) com incorporação, prevista nos Acordos de Alvor, de partisans da UNITA (as FALA) (Bernardino, 2019b), fortaleceu o poder militar do regime presidencialista de Eduardo dos Santos, projectando esta capacidade dissuasora como veículo diplomático nas relações com a RDC, de Mobutu, em dois confrontos militares importantes:

1. Primeira Guerra do Congo (1996-1997) (Thom, 1999, Afoaku, 1999, Clark, 2002 &) foi uma guerra travada na RDC, que tinha o objetivo de derrubar Mobutu Sese Seko (este tinha apoiado e, mais tarde, acolhido, as foças tutsis que levaram por diante o do genocídio ruandês de 1994, além de, e principalmente, continuar a apoiar a UNITA). As forças de oposição a Mobutu eram lideradas pelo líder guerrilheiro Laurent-Désiré Kabila, da Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL), com o apoio dos países vizinhos (especialmente Angola, Ruanda e Uganda). Após entrar em Kinshasa e receber a presidência, Kabila declarou-se presidente e alterou o nome do país, de Zaire para República Democrática do Congo;

i. Neste conflito participaram, pelo lado de Mobutu: as Forças Armadas do Zaire, com cerca de 50 a 60 mil militares, a UNITA, com 1.000 milícias das FALA e cerca de 100 mil guerrilheiros ruandeses, que incorporavam antigos militares das Forças Armadas do Ruanda do genocídio ruandês de 1994 e milícias do ALiR na maioria, hutus Interahamwe (este grupo acabou por se juntar e formar, mais tarde as FDLR-Forces démocratiques de libération du Rwanda/Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda);

ii. Pelo lado das AFDL, que tinha no terreno cerca de 20 a 40 mil guerrilheiros (onde se incluíam, cerca de 10 mil soldados-crianças), estavam forças militares de Angola (cerca de 2.000 militares e conselheiros), Ruanda (perto de 20 mil militares), Burundi, Chade, Namíbia, Uganda e Zimbabwe.

A primeira Guerra do Congo, apesar da forte participação político-militar de Angola, terminou com a entradas nas "novas forças armadas ruandesas" do presidente Paul Kagame (Pinto, 2011), em Kinshasa, derrubando Mobutu e dando o poder a Laurent-Désiré Kabila. Continua

*Investigador Integrado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL (CEI-IUL) e Investigador-Associado do CINAMIL e Pós-Doutorado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto**

** Todos os textos por mim escritos só me responsabilizam a mim e não às entidades a que estou agregado