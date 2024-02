-Guarda bem isso rapaz, vamos precisar disso nas emergências- disse-lhe, ao mesmo tempo que lançava um olhar conspirador para os lados, a certificar-me que ninguem estava a acompanhar a conversa. O Pina retorquiu espantado:

-Emergências? Vamos ter emergências?- Depois da pergunta, o Pina riu-se, tentando adivinhar alguma premonição nas minhas palavras.

Em todas as carruagens vivia-se ambiente de festa entre os brigadistas recrutados nas escolas para a campanha de colheita do café. No entroncamento do Negrão, os maquinistas iniciaram as manobras para acoplar com outra composição oriunda do Lobito e lotada com estudantes daquela cidade. Um trem único iniciou então a viagem para Mariano Machado, situado a Leste da capital provincial, para isso utilizou a nova ferrovia da Variante do Cubal, um projecto quase acabado de inaugurar, com o objectivo de aumentar a capacidade de escoamento do Caminho de Ferro de Benguela.

Estávamos a viver a primeira metade de ano como País independente e as pessoas estavam galvanizadas para os desafios que se apresentavam. Por todos os cantos, se ouvia o estribilho, segundo o qual, estava a ser forjado o paradigma de um Homem Novo em Angola. Nós estávamos inseridos de corpo e alma nesse processo. A participação de estudantes do secundário e dos liceus na campanha de colheita de café, pelo seu intrínseco simbolismo, era a confirmação de que, um novo conceito de política estava a incorporar-se na vida dos angolanos. Nada nem ninguém podia se distanciar dele. A divisa era clara, tanto nos discursos dos lideres da revolução como nos slogans do movimento que eram gritados até à rouquidão : -"quem não está connosco, está contra a revolução". Assim eram atacados os contra-revolucionários, uma casta à qual era necessário dar combate cerrado.

Aos poucos, fechava-se o espaço para alguns elementos da sociedade que pretendiam aparentar uma neutralidade, de certo modo interesseira, pois, sempre dava jeito estar em cima do muro, caso ocorresse uma nova mudança no poder. No entanto, para estes, a cartilha marxista-leninista que nos era inculcada, tinha uma resposta implacável: com o aprofundar das contradições resultantes da luta de classes, os indecisos não exitarão, mais tarde ou mais cedo, em juntar-se à contra-revolução interna e externa e virar as armas contra o nosso povo. A vigilância revolucionária era a poderosa arma que o povo tinha em suas mãos para contrapor aos intentos da reacção.

Como uma avalanche, eventos sucediam-se com grande impacto sobre todos. O acontecer nacional fervilhava, com a revolução a afirmar o seu carácter selectivo, rejeitando liminarmente os que vacilavam em dar a sua contribuição, no momento em que fossem solicitados pelas chefias e seus mandatários.

Embora uma lei de confisco só tenha saído em 1976, as expropriações tinham iniciado em 1975, de tudo quanto o colono tinha deixado em Angola. O rol patrimonial deixado disponível ia desde as empresas, algumas sabotadas, armazéns e comércios de bairro, até aos luxuosos imobiliários mais abastados, que rapidamente ficavam sob tutela de alguns dos nossos comandantes e dos nossos chefes revolucionários, que não eram os únicos. Nos outros dois movimentos de libertação se passava igual. Aqueles que reclamavam serem os legítimos representantes dos operários e dos camponeses, uns oriundos da luta de guerrilha e outros simples oportunistas, não se faziam rogados e passaram, eles próprios, sob a capa dos gloriosos movimentos libertadores, a desfilarem com os BMW, Mercedes, Audi, passando a ocupar vivendas mobiladas que os odiados colonos, em debandada, iam deixando.

Pelo que era dado a ver, mas não nos apercebíamos na altura, era que as preferências de alguns dos comandantes revolucionários e as dos burgueses colonialistas pelas mordomias materiais e outros luxos, não conflituavam entre si. Aliás, pareciam coincidir plenamente.

Os proprietários que tinham optado por permanecer no país, eram sistematicamente solicitados em "dar a sua contribuição à causa da revolução". À torto e a direito requisitavam-se viaturas particulares, quando fosse necessário cumprir qualquer tarefa politica, desde os intermináveis comícios, às buscas, às rusgas e as mais diversas campanhas, para as quais se tivesse de movimentar as massas proletárias.

"Camaradas, vamos mostrar aos contra-revolucionários e aos capitalistas, a força da nossa juventude e o carácter socialista do nosso processo, com a consolidação da aliança operário-camponesa, como disse o camarada presidente"- gritou um responsável da JMPLA no rescaldo da primeira revolta estudantil ocorrida na Chicuma, junto à cozinha do acampamento, devido à falta de comida para os brigadistas. Estes começaram a revoltar-se contra as chefias, que pareciam mais preocupadas em coleccionar namoradas do que cumprirem as suas tarefas.

Havia já alguns dias que os armazéns de víveres estavam às moscas, em consequência, as panelas tinham ficado vazias. Milagrosamente, a lata de torresmos do Pina sobrevivia aos sinais da crise que se desenhava. Sob nossa vigilância redobrada, a lata continuava apetrechada e com uma cotação bastante alta. Com os torresmos conseguíamos adquirir cigarros, pasta dentífrica ou umas colheres de açúcar. Certa vez, ao arrepio dos meus conselhos, o Pina foi jogar batota às cartas e, em vez de dinheiro, propôs bancar na mesa de aposta, os seus deliciosos torresmos. A proposta seria aceite, após uma prolongada discussão, a fim de se atribuir uma cotação a cada torresmo, que, para complicar, não eram todos do mesmo tamanho.

Nesse dia da revolta, havia centenas de brigadistas enfileirados defronte à cozinha, com pratos e canecas a tilintar nas mãos. Rapidamente, gerou-se um tumulto generalizado, que teve o condão de abrir a porta a outros que se seguiriam no aglomerado de edificações ajardinadas, com uma ampla piscina. A herdade pertencia a um abastado industrial alemão, que tinha fugido da guerra e deixara tudo abandonado. Regressou à nossa tenda com lágrimas nos olhos e o nosso stock em níveis mínimos.-" Bem feito, não te avisei?"

O micro-clima da Ganda atraíra, desde os anos da década de 60, uma colónia alemã que se instalou na região. Eles criaram extensas fazendas de café. Em 1973, Angola tinha sido o terceiro exportador mundial. Agora, contando com a nossa mão de obra gratuita, a ideia dos líderes revolucionários era fazer muito mais. Se no tempo do colono se tinha atingido aquela cifra, agora, que trabalhávamos para nós próprios, poderíamos com muita facilidade pulverizar a produção conseguida antes.

Com a revolução em movimento, não havia meio-termo. Era época de tudo mudar, obsessivamente. Revirar tudo o que tinha sido herdado do colono, até a maneira de pensar das pessoas. A ninguém admirou que, no fervor da mudança radical do sistema, começaram a acumular-se erros atrás de erros.

O movimento de rectificação lançado pelo movimento, por si só, não conseguia pôr cobro às incorrecções que, amiúde, se praticavam. A própria abordagem dos nossos líderes, quanto às formulas a adoptar para solucionar os problemas políticos, económicos e sociais, estava impregnado do espírito romântico e temerário trazido das matas pelos guerrilheiros barbudos e umas dúzias de políticos de cidade, acompanhados por acessoria cubana e dos países socialistas.

A campanha do café na Chicuma e Babaera, para onde foram encaminhados milhares de estudantes em situação de segurança e logística periclitantes, mostraria de forma dramática, que não bastavam as nobres intenções dos líderes do País ou aspirantes a isso, para fazer avançar a economia e melhorar as condições de vida das pessoas, que naquele tempo se chamava povo.

*Jornalista e Advogado

