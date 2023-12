Quando, em Janeiro de 1994, ingressei no Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL), tive o presságio de estar no paraíso. Era tudo o que eu queria, falar de arte e cultura e de Jornalismo num mesmo lugar, bem como ter a possibilidade de mostrar, em parte, a minha ideologia e sentimento.

Não havia uma eterna busca pela felicidade, porque, na verdade, já a tinha, já tinha a noção do que me pertencia e uma leve visão de que o futuro traria algo grande.

Ao terminar o curso médio de Jornalismo, em Novembro de 1996, como a 3.ª Melhor aluna, pensava que me enfiaria na redacção do Jornal de Angola que eu já havia espreitado pela mão da Maria Luísa Rogério e da Sílvia Milonga. Numa das minhas idas a esse órgão, conheci o Osvaldo Gonçalves e, na mesa dele, estava um texto acabado de escrever sobre o filme "The Doors, o Mito de Uma Geração", de Oliver Stone.

Fiquei atónita com a qualidade da escrita e em perceber que os serões da cadeira de Arte e Literatura, da Prof.ª Gabriela Antunes, poderiam ilustrar alguns dos artigos que eu já devaneava escrever.

Bom! É isto mesmo que eu quero para mim, nada de rádio ou televisão. Aqui, augurava eu, para além de estar melhor, posso satirizar toda a minha timidez, posso esconder-me no meio de um parágrafo, fugir entre os leads das notícias, porque jamais quero que me vejam o rosto.

Em Fevereiro de 1997, a vida mostrou-me, parafraseando o saudoso David Mestre, que nem tudo é poesia. Segui a dianteira da minha colega e hoje amiga, Antónia Matias, que levou vários colegas para a Luanda Antena Comercial (LAC), para nos beneficiarmos de um estágio.

Ao entrar pela primeira vez, carreguei comigo a mochila dos meus sonhos muito bem organizada. Eu adorava abri-la e colocar lá o meu doce mar de ilusões de A a Z e foi assim que, pouco a pouco, fui conquistando os gurus daquela estação. Fazia questão de colocar a minha eloquência e admiração em bilhetes e pequenas cartas.

Receberam-nas Maria Luísa Fançony, Mateus Gonçalves, Horvanda Andrade e Cristina Miranda. Ainda há dias, a Horvanda mandou-me, via WhatsApp, um dos recados que deixei para ela no mural da redacção.

Éramos 20 e, para ficar, era preciso mostrar destreza e paixão. Pus-me logo à prova e dei o máximo para figurar no 2.º lugar.

Da lista final do estágio, só constavam oito de nós, entre os quais a Stela Marisa e o Luciano Canhanga. Passámos a Repórteres efectivos, carregávamos aquelas máquinas superpesadas que, por vezes, nos pregavam partidas, porque não registavam o som e era literalmente a morte do artista.

Foram dois anos muitos felizes. A minha mãe levava-me o almoço, e o meu falecido avô Miranda visitava-me com frequência.

Era um tempo bom, com imensas histórias para partilhar. Uma delas foi com o saudoso Mário Alcântara Monteiro, então ministro das Finanças. O Orçamento Geral de Estado estava a ser discutido à porta fechada na Assembleia Nacional, e eu lá estava à espera de qualquer coisa para levar ao noticiário das 19 horas. Quando o ministro sai para fumar, fui atrás dele e disse-lhe que era da LAC e queria apenas um pronunciamento do que estava a acontecer e, para o meu espanto e dos restantes Jornalistas, ele aceitou, garantindo-me um exclusivo.

Outro episódio foi com Abel Chivukuvuku, era um sábado à tarde, e tínhamos terminado o turno. O Zé Rodrigues, chefe de Redacção da LAC, convidou a equipa para lanchar na Ilha de Luanda. Já no restaurante, o Zé viu o Abel Chivukuvuku e perguntou-lhe: "Senhor Deputado, quando é que aceita tomar o café da manhã", referindo-se ao programa "Café da Manhã", que ainda hoje é emitido, ao que Chivukuvuku respondeu apontando para mim: "Só vou se as perguntas forem feitas por aquela menina muito bonita que está aí". Ah eu fui-me logo abaixo num sorriso sorrateiro... alguém como aquele senhor dizer que eu, aos 18 anos, sem maquiagem, sem unhas pintadas, de cabelo amarrado e com um jeito muito simples, era bonita, era uma espécie de JACKPOT.

Mas ser feliz não era suficiente, era necessário ter dinheiro no bolso e foi assim que, em 1999, parti sem remorsos para a Rádio Ecclésia, onde encontrei uma dinâmica completamente diferente. Foi lá que conheci o Paulo Julião, o Emanuel da Mata, o Mário Vaz, o Moura Jorge, entre outros.

O Filipe Joaquim, radicado há alguns anos no Canadá, era o repórter presidencial. Na época, a Presidência era no Futungo de Belas e foi para cobrir um Conselho de Ministros, durante uma ausência do Filipe Joaquim, que rumei para lá. À chegada, deparei-me com dificuldades para entrar, porque eu estava de sandálias e só se podia entrar de sapatos. Refutei e exigi que me fosse permitido entrar, pois não estava descalça, tendo sido necessária muita verborreia para convencer a guarda presidencial.

Lá dentro fiquei maravilhada com os pavões e o espaço que era muito amplo e bem cuidado. No hall, estavam vários jornalistas, Francisco Mendes, Isidro Sanhanga... era o momento de espera do comunicado oficial do CM e eu era, para além da mais nova ali, a única mulher.

Fui surpreendida, naquele mesmo momento, por um: "CAMARADA, LEVANTE-SE"! Eu olhei para o senhor e respondi que não me iria levantar porque não era Camarada, ao que insistiu: "Eu já lhe disse, CAMARADA, LEVANTE-SE"! Eu retorqui: "Eu também já lhe disse que não sou camarada e não me vou levantar". Todos puseram a mão na cabeça e não estavam a acreditar no que viam.

Foi aí que me disseram que estava a falar com Aldemiro Vaz da Conceição. Confesso que fiquei nervosa ao saber, mas não com medo. Já a actividade estava no fim, quando se dirigiu a mim para dar-me os parabéns pela minha atitude.

Soube mais tarde que se queixou de mim ao Paulo Julião, então chefe de Redacção da RE, que, entretanto, nunca chegou a falar comigo. No auge da nossa fúria e crença revolucionária de que podíamos mudar o País, tenho a certeza de que este caso foi visto com certo orgulho pelas minhas chefias. Parafraseando Joseph Pulizter, "a mais alta tradição do Jornalismo é a consciência".