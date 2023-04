Esta migração, um dos maiores dramas pós-independência, resulta directamente do esgotado modelo de desenvolvimento político e económico do País que acentua as desigualdades, criando assimetrias e um fosso intransponível entre a classe política e a generalidade dos angolanos.

Quando a juventude emigra em massa, significa que perdeu todas as esperanças de resolver e de ver resolvidos os seus problemas básicos no País que lhe retira qualquer possibilidade de uma vida com dignidade.

Só isso explica a criação de um grupo informal de jovens intitulado "Movimento Cívico Vamos Sair de Angola", que pode perfeitamente ser interpretado como um apelo aos jovens para procurarem condições de vida digna fora do seu País.

Centrado na troca de informações sobre emigração, com o Canadá, Turquia, Portugal e Brasil entre os destinos, esse movimento, criado no início do ano, por mais de 20 jovens estudantes e trabalhadores, que também desejam emigrar, constitui um canal de informação sobre os procedimentos internos e externos para emigrar, desde o tratamento do passaporte ao visto para o país de destino, como refere a agência Lusa.

Diferente da segunda metade da década de 80, do século XX, em que os jovens emigravam sozinhos para escapar ao recrutamento para a guerra, actualmente, os migrantes fogem de outra guerra, a da miséria, que deixa sem escola 22 por cento de crianças, segundo o UNICEF (perto de quatro milhões) e uma taxa de desemprego jovem na ordem dos 60 por cento.

Se, nos anos 80, os jovens angolanos emigrantes eram, grosso modo, solteiros e pouco qualificados, hoje são casados, formados ou mesmo altamente qualificados, muitos dos quais graduados no estrangeiro, graças a bolsas de estudo nacionais, mas que abandonam o País por falta de futuro para si e para as suas famílias, em Angola.

Jovens que não conseguem encontrar soluções para se sustentarem e para formar os seus filhos na sua Pátria, onde vigora um dos "sistemas de saúde mais frágeis do Mundo", segundo a OMS, em que os cuidados primários de saúde são uma miragem e ainda se morre de doenças evitáveis ou já erradicadas noutras paragens.

Este País, que gasta mais em viagens de dignitários e privilégios dos políticos do que na Saúde e na Educação, lidera a lista de países com um índice de cobertura de serviços de saúde UHC abaixo dos 55 e um número de profissionais de saúde muito abaixo da média global, 49 médicos, pessoal de enfermagem e obstetrícia por 10 mil habitantes.

Os jovens fogem de um País irreal onde a principal preocupação dos políticos é a defesa do seu lugar de privilégio, a classe política legisla e governa para si própria, a intolerância e perseguição políticas são normas e onde há sempre um órgão de comunicação social privado encerrado pelo Poder, porque a mordaça está normalizada.

Fogem de uma governação assente em mentiras, trapaças e trapalhadas, algumas das quais tão ridículas que envergonham até crianças, como pedir ambulância a Governos estrangeiros, ao mesmo tempo que se gastam milhões em viaturas de luxo para a casta de privilegiados ou entrega de ossadas falsas à familiares de vítimas de conflitos, mortas há mais de 40 anos.

Também fogem do tóxico ambiente político, da desesperança, da insegurança, da falta de liberdade política, económica e social no País em que até para fazer e ter sucesso nos negócios ou para afirmação intelectual, a opção política conta.

Por isso mesmo, a emigração é maioritariamente dirigida para o chamado "mundo livre", com destaque para Portugal, onde o número de cidadãos angolanos oficialmente residentes aumentou 50 por cento nos últimos 10 anos.

Esta percentagem deixa de fora os angolanos com nacionalidade portuguesa que também integram essa nova migração, bem como os que se encontram em situação migratória irregular.

Se, em 2012, o número de angolanos residentes em Portugal, excluindo novamente os que também possuem nacionalidade portuguesa, ultrapassava os 20 mil, 10 anos depois, mais de 11 mil angolanos escolheram esse país europeu para residir, atingindo uma cifra acima dos 31 mil.

Só nos últimos cinco anos, de 2017 (chegada ao Poder de João Lourenço) a 2022 (ano das últimas eleições), apesar da pandemia, o número de angolanos legalizados em Portugal quase que duplicou, passando de mais de 16 mil para mais de 30 mil.

Milhões de angolanos, principalmente jovens, viram frustradas as suas expectativas de, com as eleições de Agosto, ver alterada a liderança política do País e insatisfeitos com os resultados proclamados e a continuidade do mesmo modelo político, perderam todas as esperanças de melhoria das suas vidas e do País.

Esta juventude, principalmente a da capital, que alberga quase 1/3 da população do País, acumulou essa frustração também porque acreditava, num optimismo exagerado, que essa mudança política aconteceria e, consequentemente, traria profundas alterações económicas e sociais.

Alteração que criaria o efeito psicológico típico deste tipo de processos de mudanças, proporcionando a esperança necessária para fazer avançar a sociedade em termos políticos e económicos e sociais.

Pela natureza do regime político, os jovens dificilmente enxergam qualquer uma alteração sem ser através de um epifenómeno que desemboque numa completa ruptura do paradigma de desenvolvimento, por isso são forçados a procurar solução para os seus problemas fora das fronteiras nacionais.

Saem jovens qualificados e permanecem em Angola os bajuladores, que se agarram ao Poder Político e ao partido (no Poder) como instrumento para a sua sobrevivência e/ou ascensão política e social.

Partem os construtores que representam uma mais-valia para o desenvolvimento nacional, cérebros de diferentes sectores da sociedade, deixando para trás um País em que se torna difícil sobreviver com verticalidade.

Com a saída de jovens da geração mais qualificada de sempre, o País, que tem quadros insuficientes para o desenvolvimento de um território de 1.249.700 quilómetros quadrados e pelo menos 32 milhões de habitantes, fica à mercê de outros que, atentos, estão prontos para o ocupar.

E com a falta de quadros altamente qualificados em lugares-chave, incluindo políticos, falta de massa cinzenta, gente de reflexão e pensamento livre, Angola fica mais exposta à dependência externa, e a sua recolonização afigura-se mais facilitada.

Se a Europa, que vive um inverno demográfico, lucra com esses quadros qualificados de Angola e de outros países africanos, África fica depauperada, mais pobre, atrasando ainda mais o seu desenvolvimento.

Com regimes dirigidos por políticos que amam mais os zeros das suas contas bancárias e as vaidades pessoais do que os países que governam ou míopes e autistas políticos que hipotecam estados e o continente em nome da ganância pessoal, a ameaça de recolonização ou subjugação desses países é permanente.

Se os jovens emigrantes africanos colmatam ou atenuam o inverno demográfico que assola a Europa, nomeadamente Portugal, Alemanha, França e outros países, onde há cada vez mais gente da terceira idade do que da geração da população activa, África vai perdendo o motor da construção do seu desenvolvimento.

"É uma vergonha nacional esses jovens estarem a emigrar, é uma aberração, é inadmissível, e isso é falta de vontade política", diz, em entrevista, a jornalista angolana Amélia Aguiar, ao lamentar a ausência de condições para Angola estabilizar a economia e travar a emigração "dos seus talentos".

Por se tratar de um fenómeno que coloca em risco, a médio e longo prazos, a sobrevivência, independência e soberania de Angola como Estado, o actual movimento migratório de jovens devia ser olhado pelos políticos, académicos e intelectuais com muita atenção e preocupação.

Os políticos angolanos deviam olhar para São Tomé e Príncipe, em que pelo menos 80 por cento dos jovens manifestam vontade de emigrar, levando o Governo a anunciar acções, no sentido de debelar o problema, consciente de que, se não fizer nada "para que os jovens encontrem futuro no País, amanhã já não teremos jovens para trabalhar".