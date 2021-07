Andamos perdidos e achados!? Interrogou e admirou um passageiro, aquanto de tanta espera. Na falta do fumo e da fumaça, oh que não se esfuma-se... E do destino que não se alcança. Talvez o caminho esteja perdido nos carris do além. Quem conduz o comboio? - Mais uma vez o passageiro. Talvez tenham perdido o mapa. MAPA? - Saí de lá bem à frente, uma voz Grave, no primeiro banco mesmo, uma voz que se ouvia até na outra carruagem...: É PRECISO UM MAPA PARA NOS INDICAR O CAMINHO? Chamem mazé o Comboio, seja para que caminho for eu tenho um destino certo e pago. Catumbela das Conchas!

(...) Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! A criança velocidava para a vila num curto espaço tempo. A mão pôs-se em fuga. O comboio passa. A chaminé faz fumo. Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! Cavalos e girafas em curso. Corridos de pó. O pé descalço, o chinelo calçado. A criança velocidava para lá do asfalto. Sapatos dos noventa, caídos da mangueira. Pisa lavras da corrente fria de Benguela. Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! A mãe apavorada. As montanhas-russas.

Os carrosséis: pulos sobre putos. Corridos de pó. Os pais dançavam o merengue; na mão (nas costas) se guardavam os filhos. Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! A criança se abandonava (lá vem um sarilho!). Depois do movimento... lagrima e se mistura no nevoeiro. Catumbela está nocturna. Cacimbo. Sapatos dos noventa, quebra-mar dos oceanos. Catumbela era caminho-de-ferro. De ferrugem, de sucata. Olham, vejam, crianças da corrente fria de Benguela. A criança sossegava. - contava os sapatos dos oitenta. GIGANTES.

No outro lado da estrada, a vila é praça, o comboio passa, a chaminé faz fumo. A mãe põe a mão na cabeça... estamos perdidos e achados. A criança desviava dos GIGANTES. Velocidava! Velocidava! Uma sacudidura das Acácias. Os carrosséis corridos de pó. Catumbela era caminho-de-ferro. De sucata! De ferrugem! (...) Seu fôlego folegou... no meio do pé, do passo, tropeça, tropeçou num GIGANTE. Então miúdo! Vê lá onde pisas. Pisa o chão de um canto único (aconselhado). Qual é o teu destino? O miúdo apavorado velocidou de novo... o GIGANTE continuou a dançar o merengue. O cacimbo neblina. O Elefante tromba. A criança esfria e se transformou numa concha. MÃEE!? MÃEEE!?

O desencontro (criança lágrima). A lua cissura. Nos trilhos do litoral sul, Catumbela é gente. Cana-de-açúcar: rio e cevada. Jacarés de parede de paracuca - ginguba no dente. Cinco angulares por balão. Dia de festa! Canções do Ocidente. Catumbela é caminho. Caminho do tempo. No outro lado do rio, a vila é praça, o comboio passa, a chaminé faz fumo... Catumbela das Conchas, quem é a criança perdida?

A mãe aflita, longe da feira, enche os pulmões: Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! Porque me és tão cinzenta? A estação esfumaça, o comboio passa...PARAAAA!!! PARAAA!!! A mãe raquítica, na sofreguidão ordena... o tímpano esperneia. O cérebro arde. - Ouvi bem!!? Eu vou ser interrogado!!? - pergunta o comboio. A progenitora, confusa, procurou nos bolsos o que havia perdido (pensou duas a três vezes, e exclamou com autoridade): Vais ser interrogado. Qual é o teu destino? "Um sopro no sufoco nesta imensidão do nada.

E de todas as desesperanças nos trilhos mais bem caminhados, caminho e velocido para lá das montanhas do Dombe Grande". Qual é o teu destino? QUAL É O TEU DESTINO? (insiste) - Poesia! - responde o comboio já indignado. Poesia? Isto não é um poema! Qual é o teu destino? (insiste) - Sou imigrante oceanário dos naturais de N"gola. Meu destino é verso. (contrapôs o comboio através da chaminé) CARAMBA!!! Qualléé o teu DES-TI-NOO? (já enraivecida). O comboio muito sereno volta e responde: - No princípio era Verbo.

E o verbo estava unigênito do seu pai, cheio de graça e de verdade. E da razão hoje é descrença. Status quo originário: poesia, mentira ou verso...!? Fez um apagão no olhar da progenitora. A chaminé faz fumo. Catumbela era caminho-de-ferro. De ferrugem, de sucata!! «(...) Excelentíssimo Srº Comboio, vós demoras-te-hás mais tempo? Vides que nos os passageiros não somos vossa mercadoria.» O comboio trungungado sussurra: E vós que viajam, saber-vos-eis do destino? (os passageiros não são surdos- ouviram!) - Bocoio! Chongorói! Caimbambo! Baia Farta! Oceano Atlântico (e ponto. - disse o passageiro). Catumbela das Conchas. Catumbela das Conhas.

A vila é praça, o comboio passa, a chaminé faz fumo. (...) Catumbela está noturna. A mão pôs-se em fuga. - De quem é a criança perdida? (pergunta o jacaré preocupado) É de algum GIGANTE no meio da praça. O comboio passa, a chaminé faz fumo. A criança quis ir para além do nevoeiro. Algodão doce. Por favor. O GIGANTE olhou-o cá em baixo: - Oh, miúdo! Aqui nada é de borla. Quantos angulares tens no bolso? (em tom de gozo) Levantou a criança, virou-a de cima para baixo. O miúdo viu os sapatos dos GIGANTES de outra dimensão. Lá no fundo os sapatos da sua progenitora: Retrô vintage, bico redondo com uma estampa vermelha e a quatro milímetros um buraco na fivela. Contente, o miúdo ficou. Mesmo ao contrário já não se sentia tão perdido. Oh, GIGANTE! Me põe na altura de meu corpo. Deixa-me seguir meu destino. Não te peço mais algodão doce, seu GIGANTE amargoo!! (o GIGANTE abriu os olhos parecia que ia engoli-lo). A criança escafedeu-se do GIGANTE e velocidou, velocidou (em fuga) com o maior speed que tinha.

O cacimbo nebulou-se. Mãee!!?? Mãee!!?? Nada. A criança virou concha. Sozinha, lagrima! ( Coitadinha. - dizia o mocho bovino- que sofreguidão! ) Catumbela das Conchas! Catumbela das Conchas! O rio se levanta, as montanhas russas. Pulos sobre putos. Corridos de pó. O comboio passa, a chaminé faz fumo. O jacaré insiste: Miúdo cuidado com o fogo o ferro e o feitiço. A criança velocidava à procura do nevoeiro dos Gigantes. Mãe!!!?? Mãe!!?? O ferro em brasa a observava. - Então miúdo? Andas perdido. A criança com olhar camuflado abana. Não. Vai te embora ferro em brasa. Não quero ficar vermelho. A minha mãe já anda aflita. Não sabe o destino do comboio. Nem sabe do meu paradeiro.