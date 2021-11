O constatado é inquietante. O GIEC prevê um aumento de aquecimento atmosférico de 1,5°C para o início dos anos 2030. Segundo as Nações Unidas, o aquecimento poderia atingir +2,7°C antes do fim do século. Para conter a subida da temperatura média à 1,5°C, assim como prevê o Acordo de Paris, uma acção imediata é indispensável para reduzir as emissões de gaz com efeito de estufa e a extracção de energias fósseis.

As emissões de gaz com efeito de estufa estão ligadas à energia que provém principalmente da combustão de energias fósseis: o carvão, o petróleo e o gaz natural. As acções para atenuar a mudança climática necessitam de uma transformação fundamental dos sistemas energéticos. Isso passa, primeiramente, pela sobriedade energética, ou seja, a modificação dos comportamentos e pela melhoria da eficácia energética dos sistemas, a fim de reduzir as necessidades em energia. Isso passa, também, seguidamente, pela descarbonização do consumo energético, substituindo as energias fósseis por energias com baixas emissões e pelo desenvolvimento de energias renováveis.

A adopção do Acordo de Paris pela COP21, a 12 de Dezembro 2015, foi a conclusão de mais de 20 anos de discussões climáticas. A sua aplicação, tendo iniciado a 4 de Novembro de 2016, o texto estabelece um quadro único, flexível e dinâmico de obrigações colectivas e universais e ao mesmo tempo aberto à consciencialização de circunstâncias nacionais e de compromissos diferenciados, segundo o nível de desenvolvimento dos Estados-Partes. Este acordo é portador de um objectivo colectivo ambicioso: conter o aumento das temperaturas pelo esforço de o limitar a 1,5°C. Ele também visa aumentar as capacidades de adaptação à mudança climática e tornar os fluxos financeiros compatíveis com esses objectivos. Trata-se de um acordo dinâmico que organiza o reforço progressivo dos engajamentos dos países em cada cinco ano. Enfim, é um acordo justo e solidário que prevê um apoio aos países em desenvolvimento para os ajudar a realizar os seus compromissos.

Seis anos após a adopção do Acordo de Paris, falta ainda muito por fazer. Os esforços fornecidos até agora ainda não permitiram suficientemente inverter a tendência das emissões mundiais de gaz com efeito de estufa.

A COP26 sobre o clima será realizada em Glasgow (Escócia), de 31 de Outubro a 12 de Novembro 2021, sob a presidência do Reino-Unido. O sucesso da COP26 será apreciado ao visto de três resultados. O primeiro será o nível de elevação da ambição climática. A França estimá-lo-á satisfatório se os engajamentos agregados das Partes estiverem alinhados com a limitação do aquecimento a 1,5°C. O secundo será a finalização das negociações das regras de aplicação do Acordo de Paris, especificamente no que diz respeito ao seu artigo 6.º sobre os mecanismos do mercado carbono. O terceiro refere-se ao reforço da finança clima, a fim de responder às expectativas dos países mais vulneráveis, nomeadamente em matéria de adaptação.

Daqui até à COP26, a França apela ao conjunto das Partes do Acordo de Paris para remeter determinadas contribuições a nível nacional (CDN) e estratégias a longo-prazo (SLT) alinhadas com uma trajectória de limitação do aquecimento da temperatura atmosférica a 1,5°C. Para este efeito, devemos colectivamente pretender a neutralidade climática daqui até 2050. A França, a União Europeia e todos os membros do G7 já se engajaram.

Em 10 anos, o preço da energia solar diminui de 89%, o da energia eólica de 60% e das baterias de 85%. O custo já não constitui desculpa para adiar a transição.

A França, com os seus parceiros europeus, está determinada em prosseguir os seus esforços para atingir o objectivo colectivo de 100 biliões de dólares por ano de financiamento a favor do clima nos países em desenvolvimento, de 2020 a 2025. A França apoia diversas iniciativas específicas destinadas a melhorar o acesso às energias renováveis, designadamente em Africa: a Aliança Solar Internacional ou ainda a Iniciativa para as energias renováveis em Africa, a duas procedentes da COP21.

*Embaixador de França em Angola