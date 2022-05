Desde o início do seu mandato, João Lourenço inaugurou e motivou uma comunicação inclusiva em todos os escalações da governação e da administração pública. No programa "Política no Feminino da Televisão Pública de Angola, em que tivemos oportunidade de participar desde Janeiro de 2018, semanalmente os cidadãos têm a possibilidade de ouvir opiniões das mais diversas sensibilidades políticas e da sociedade civil, onde Mulheres e Capital Humano, num espírito de pensar País, apresentam soluções sustentáveis, para que todos sejamos partícipes da resolução dos problemas do País.

A estratégia de consolidação de uma comunicação de proximidade sustentável é um facto em todas as 18 províncias e nas sedes dos 164 municípios, onde o Presidente da República e líder do MPLA andou de lés a lés procurando ouvir e constatar in loco os problemas que afectam as populações. Mas gostaríamos de propor que todo o capital humano do aparelho do Estado fosse formado nesta estratégia patriótica consolidada de uma comunicação de proximidade sustentável.

Um dos vários exemplos do foco da actual liderança do País, em apresentar soluções sustentáveis, é a forma de como se empenhou na escolha da quarta operadora móvel do País. Comprometido com as boas práticas de governação e a recuperação da confiança perdida por parte dos investidores estrangeiros, em 2019, apercebendo-se das irregularidades na concessão da licença da 4.ª operadora à empresa Telstar, num concurso público internacional que se pretendia transparente, o Presidente anulou tal adjudicação e orientou a abertura de um novo concurso, que culminou com a entrada da Africell no mercado angolano.

O povo angolano recebeu a Africell de braços abertos, por isso pedimos à Africell que, desde o início, materialize projectos de responsabilidades sociais. Propomos que Africell trabalhasse, por um lado, no sentido de garantir sinal nalgumas estradas da República de Angola, pois, se algum acidente de viação ocorrer, não haverá forma de contactar para solicitação de socorro e, por outro, queremos enfatizar que a comunicação com os nossos familiares via móvel é uma necessidade vital.

Malanje (Bangalas, Micanda, Capunda, Cateco Cangola, Lukembo), Lunda-Norte (Katchimo, Luia, Kanzar, Kassange, Kapaya), Kuando-Kubango (Catato, Nariquinha, Jamba, Samavera, Caiundo), Huíla (Molondo, Gambos, Micosse, Yamatete), Bengo (Kixico, Koxe, Kiage, Cazua Ngongo, Zala), Cunene (Mucope, Meome, Amupa, Cubate) e Cabinda (Necuto, Niconge e outras tantas comunas) são algumas províncias e respectivas comunas onde precisamos de melhorar o sinal da telefonia móvel.

Faço menção a estas comunas para motivar a Africell a investir em zonas que aparentemente são pouco desenvolvidas ou que os consumidores não possuem capacidades financeiras para garantir retorno do alto investimento que exige o mundo das telecomunicações, mas o que observamos é que alguns consumidores em Cabinda usam a telefonia móvel da República Democrática do Congo.

Dentro do espírito do número sete, pois foram sete províncias que mencionámos, vamos citar sete soluções que podem continuar a motivar o nosso Presidente da República na consolidação da sua comunicação de proximidade sustentável:

Comunicação de Proximidade Sustentável promove união e inclusão de todo o capital humano angolano;

Comunicação de Proximidade Sustentável incentiva o investimento de empresários nacionais e estrangeiros;

3.º Comunicação de Proximidade Sustentável reforça o desbravamento do conteúdo local angolano em todos os sectores;

4.º Comunicação de Proximidade Sustentável reforça o cumprimento de legislação vigente;

5.º Comunicação de Proximidade Sustentável garante transparência governativa;

6.º Comunicação de Proximidade Sustentável garante modernidade na recepção de contribuições, subsídios e Feedback de todo o cidadão; e

7.º Comunicação de Proximidade Sustentável promove empreendedorismo e empregabilidade.

O Povo angolano tem uma expectativa muito positiva quanto às soluções que a governação que o Presidente João Lourenço vem apresentando relativamente à diversificação da economia. Para concluir o presente artigo, usaremos a ferramenta de comunicação de gestão empresarial DMAIC, em vez da metodologia do termo SWOT, que, muitas vezes, vimos utilizando para sublinhar os pontos fortes e fracos de projectos.

DMAIC é um acrónimo em língua inglesa que significa Definição, Medição, Analise, Improvement (Avanços) e Controlo. Estamos a usar a ferramenta DMAIC para motivar o Presidente da República no uso frequente de uma lupa para vigiar e exigir que todos os auxiliares do Poder Executivo nos apresentem relatórios probatórios de todos os grandes feitos desde 2017 até à presente data.

*Deputada do MPLA