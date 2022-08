Todas semanas fazia um texto interessante, importante e necessário de análise na coluna "Palavra de Honra " do Novo Jornal, um espaço de referência e que agrega valor ao nosso jornal e ao jornalismo angolano.

Era um homem muito atento ao presente e preocupado com o futuro de Angola e do jornalismo. Era um leitor assíduo, crítico e apreciador do Novo Jornal, a sua colaboração não ficava apenas pelos artigos semanais, era um amigo e conselheiro deste jornal e sugeria matérias, partilhava connosco informações e sugestões, partilhava o impacto de certas manchetes. Felizmente, tínhamos a mesma alma e a mesma matriz: a afirmação do bom Jornalismo!

Gustavo Costa é o eterno "Homem do Leme", por sinal, este foi o título de matérias que ambos assinámos em momentos e contextos diferentes, também título de uma canção dos Xutos e Pontapés que ambos apreciávamos. Mesmo tendo deixado o leme há uns anos, o Gustavo Costa nunca abandonou esta nau chamada Novo Jornal, tratando sempre com respeito e humildade o novo "homem do leme " do Novo Jornal.

É um dia triste para o jornalismo angolano e é um momento muito duro para o Novo Jornal e o seu colectivo de jornalistas. Era um homem distinto e de fino trato. Será sempre tratado com honra e respeito. Dou-vos a minha...Palavra de Honra.