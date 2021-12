Para sustentar qualquer análise sobre a situação da nossa comunicação social é sempre bom recordar o nº 4 do artigo 17º da Constituição da República de Angola: "Os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial na imprensa pública e direito de oposição democrática, nos termos da Constituição e da Lei".

Este e outros artigos da Lei fundamental, bem como diversa legislação ligada aos direitos cívicos e políticos dos angolanos - que constituem direitos humanos de primeira geração, convém recordar - têm sido sistematicamente ignorados pelo partido no poder e nas políticas governamentais e sobretudo na sua implementação. Trata-se, por si só, de algo muito grave, por parte de quem se afirma guiar por princípios de um Estado Democrático e de Direito. Depois da esperança de novos tempos quando do início da entusiasmante "primavera lourencista", com a nossa crua realidade quase sem filtros, assiste-se a um enorme retrocesso, escondendo-se tudo o que possa beliscar a imagem do partido no poder e do seu Executivo, como se num acto de mágica a crise económica e social de longa duração tivesse sido vencida. Com isso prejudica-se a oposição, mas também o cidadão comum, pois a pobreza da comunicação reflecte-se não só na dimensão política mas também no conhecimento em geral e até na forma de comunicar. Resulta daqui que os bons profissionais se afastam ou são afastados dos media públicos, e vão sobrando os medíocres e os desprovidos de ética profissional. No final das contas, perde o País, pois um cidadão mal informado é, por definição, um indivíduo mais pobre.

Foi assim que se viu, por exemplo, a manipulação à volta do líder do maior partido da oposição, suposta razão de uma crise fabricada que os factos posteriores vieram desmentir. O modo como se trata uma denúncia contra esse líder faz lembrar a pior propaganda do Governo colonial contra os movimentos de libertação, numa altura em que a sociedade esperava ver o andamento do preocupante caso Lussati, merecedor apenas de uma ou outra fugaz alusão. Patética foi igualmente a tentativa de aproveitamento de frases descontextualizadas do ex-Presidente da UNITA, em diferentes discursos, para colocá-lo do lado "bom" da barricada, quando nas redes sociais se percebia claramente de que lado ele estava, incluindo na denúncia do tristemente célebre acórdão. Indecoroso foi o modo como se procurou esconder a existência de "venâncios" no MPLA.

Leituras independentes mostram que, embora existam correntes contestatárias na UNITA, a expectativa de aproveitamento de uma popularidade inimaginável tempos atrás e a possibilidade de uma próxima vitória eleitoral têm sido muito mais convincentes para a esmagadora maioria da sua direcção, que se esforça por mostrar quão infrutíferas são as tentativas externas de interferência. O Tribunal Constitucional prestaria um bom serviço à Nação se encerrasse este lamentável dossiê, pois, como dizia um comentador lúcido, o juiz tem também actuação política quando percebe que uma decisão insensata pode trazer conflito. O resultado da votação de 04 de Dezembro foi inequívoco. Entretanto, o que se passou nas últimas semanas atingiu níveis preocupantes. Depois de se ter dedicado longos títulos e audiências e extenuantes análises à anulação do congresso da UNITA de 2019, a cobertura noticiosa da sua repetição foi de uma pobreza assombrosa. A comparação com o congresso do maioritário faz lembrar os pobres do Curoca perante os multimilionários de Davos. Os angolanos não podem ser obrigados a recorrer a estações televisivas estrangeiras para saberem o que se passa em Angola, como as gerações anteriores - na qual me incluo - o fizeram quando ouviam as rádios "subversivas" do exterior.

Preocupa o facto de os intérpretes ao serviço do partido maioritário agirem como se a razão estivesse do seu lado, tão grande é o à vontade e a desfaçatez - e talvez pensem mesmo que têm razão. Que ainda são um Partido-Estado. Preocupam ainda mais os efeitos que este tipo de práticas pode vir a ter nas eleições de Agosto de 2022. Os partidos da oposição poderão achar legítimo pensar que quem manipula de modo tão intolerável à vista de todos possa ser tentado a alargar a manipulação de modo a que o processo eleitoral seja no mínimo injusto. Se juntarmos a este caldo os protestos sobre a composição da Comissão Nacional Eleitoral e o modo de apuramento dos votos, podemos ter uma situação muito difícil em Agosto de 2022. Tudo isto é muito mau para o MPLA, que vê a sua popularidade em franco declínio, mas também muito mau para a imagem do País.

Dificilmente se poderá julgar que o Congresso do MPLA tenha sido um êxito. Diz quem lá esteve que a organização deixou muito a desejar, inaceitável para quem dispõe de tantos meios, próprios e cedidos pelo Estado e não só. Mas a maior decepção foi no campo das ideias e das soluções produzidas para os enormes desafios da actualidade. O lema do Congresso foi "Por uma Angola mais Democrática, Desenvolvida e Inclusiva". Para além de tudo indicar, pelo passado recente e por outro mais longínquo, estarmos de novo perante um dos frequentes mimetismos, isto é, disfarces, do MPLA, o lema revela a grande ausência de criatividade da direcção do partido.

Alguém dizia que ideologicamente o MPLA é um partido indefinido - e isso pode representar um perigo a prazo. Outro alguém afirmava que é um partido de centro-esquerda, o que pode ser contrariado, no que à esquerda diz respeito, pelas políticas a favor dos ricos e poderosos e pelas práticas de exclusão, com efeitos notórios no aumento das desigualdades ao longo de décadas. Perante a crise actual, a redução dramática do PIB, as dificuldades de diversificação da economia e de consequente criação de empregos, a seca, a fome e a pobreza, as enormes carências em matéria de saúde e educação, a criminalidade, enfim, era expectável que esses desafios seriam o centro das atenções dos congressistas, o que não aconteceu. Como não aconteceram explicações sobre o que não se corrigiu e não se melhorou. Como não se deixou perceber porque se registou um recuo democrático entre 2017 e 2021, na comunicação social, na abertura da sociedade civil, nas liberdades, na inclusão cidadã. O que se viu foi uma incomodativa preocupação com os meandros do poder, matizados de diferentes formas, sem quaisquer dos sonhados consensos sobre os desafios mais prementes do País. O que se percebeu foi que, uma vez mais, não houve capacidade para se discutir seriamente a questão da corrupção, nem se entendeu que ou o MPLA acaba com ela (como se apresenta actualmente) ou ela acabará com o MPLA, mais cedo ou mais tarde.

Nesta coluna fui, desde o início, um crítico do então Presidente José Eduardo dos Santos, responsabilizando-o pelo nosso desastre no pós 2002. Critiquei-o por não ter sabido sair a tempo da política. Não conheceria o actual crepúsculo político. Estou à vontade, pois, para criticar o silêncio dos não inocentes durante o Congresso. Alguém escreveu, há tempos, que há os que fizeram o MPLA e os que se fizeram no MPLA. Também há os que se fizeram graças a José Eduardo dos Santos, e quase o santificaram, e agora não têm a dignidade de ter um comportamento digno.

Saramago, o grande escritor português, dizia que a pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente.