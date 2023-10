Terminei a última conversa afirmando que a preocupação do zelador da sala não deveria ser apenas a de limpá-la por estar molhada, mas também, e sobretudo, a de fechar a torneira que provoca a inundação. Quis com isso dizer que se devem atacar as causas dos problemas e não as consequências. Voltei a pensar o mesmo no final da leitura da última mensagem sobre o Estado da Nação.

Do ponto de vista metodológico e comunicacional, o discurso enferma dos mesmos erros anteriores. Indiferente aos sinais e críticas da sociedade, voltou a ser longo, fastidioso, excessivamente detalhado e por vezes com falta de rigor ou inverdades - vimo-las sobre a evolução da esperança de vida, os números sobre o sector da educação, o financiador do projecto de reabilitação do café, entre outras imprecisões. O foco continuou a ser a enumeração de acções e projectos, sem referência às implicações na vida real e dos cidadãos, e não a análise e enunciação de políticas e estratégias. Se os objectivos específicos para o período em análise nunca estão explicitados ou claros, não poderão nunca poderão ser avaliados. Esses erros são bem uma evidência da fragilidade institucional que tenho vindo a denunciar como uma das razões do estado de crise que nos aflige há muito. Já lá vamos.

Parte do que o Presidente disse é importante, embora por vezes fosse omisso ou contraditório em certos aspectos. Falou, uma vez mais, de construção de infra-estruturas, mas não disse nada sobre os discutíveis critérios de priorização, nem sobre as suspeitas de corrupção, nem sequer sobre o preocupante problema da sua manutenção; anunciou que, finalmente, a eliminação dos subsídios aos combustíveis será feita de modo gradual, como tanta vez foi proposto por inúmeras vozes, o que poderia ter evitado a turbulência de Junho passado; enalteceu o combate à pobreza, que, sabe-se, está limitado às acções do Kwenda, pois outros programas não têm fundos nem estratégia; elogiou a agricultura familiar, mas nada disse das suas enormes limitações e carências, que impedem melhor desempenho; congratulou-se com o desempenho orçamental de 2022, mas não alertou para o facto de o Plano de Desenvolvimento Nacional prever que em 2027 estaremos mais pobres porque a previsão de crescimento do PIB será menor do que a população; reconheceu que se antevê uma desaceleração da actividade económica justificada pela recessão do sector petrolífero, mas contraditoriamente diz que será compensada pelo crescimento esperado do sector não-petrolífero, em virtude das medidas aprovadas recentemente, o que, sabemos todos, não tem tido efeitos na vida dos cidadãos.

Igualmente, ou mais, importante foi o que não disse: o sufoco da dívida interna que se arrasta há anos e tem prejudicado as empresas e o emprego; a preocupação com o número de crianças fora do sistema de ensino e a qualidade do ensino, principalmente o primário, que está a afectar as capacidades profissionais e o futuro de milhões de jovens; a importância da educação para a saúde e das acções de prevenção para aliviar os hospitais e diminuir custos com a saúde; a gravíssima situação de fome e de desnutrição, principalmente de crianças, o que afecta também o seu futuro pelas implicações na aprendizagem; o sério risco de Angola voltar a figurar na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), com as consequências que dolorosamente já conhecemos. Se o Presidente não quer eleições autárquicas, seria mais avisado permanecer em silêncio sobre o assunto, pois as justificações dadas para o congelamento do pacote legislativo são um insulto à inteligência dos angolanos.

Quando o Presidente se dirige à Nação na circunstância de um preceito constitucional, não pode agir como Titular do Poder Executivo e muito menos como líder partidário. Não reconhecer que estamos em presença de uma crise polifacetada, a mais grave desde o fim da trágica guerra civil, é de facto não querer fechar a torneira. Já é tempo de perceber que, sem mudanças estruturais e de rumo, poderemos tentar elaborar projectos e programas e aprovar políticas que nunca poderão resolver os problemas de enorme dimensão que nos afligem, pois as pessoas e instituições envolvidas são claramente incapazes de, desde logo, gerar o capital social e a confiança que a tarefa exige. Se em vez de instituições organizadas e eficazes para resolver os problemas dos cidadãos e da economia, tivermos responsáveis interessados sobretudo em ter momentos de poder e benefícios financeiros ou materiais para agilizar o passaporte ou a autorização para a realização de um negócio, são apenas exemplos, os projectos e programas conhecerão forçosamente insucessos. A partidarização dos interesses e das instituições leva a que, apesar da formação académica, estejamos perante responsáveis e quadros que não têm experiência e não conhecem o País e a realidade em geral, são arrogantes e estão animados da ideia de que "chegou a minha vez". São quadros de costas viradas para o povo e que não pensam em soluções para os problemas dos cidadãos, mas noutras mais adequadas a outras realidades - e isso explica o sucesso de pequenos empresários asiáticos ou da África Ocidental. Não têm em conta que o poder deve ser exercido tendo em vista o bem comum, não de um partido ou de interesses pessoais.

Vale a pena olhar para um texto do sociólogo moçambicano Elíseo Macano, que esteve entre nós no mês de Julho para participar na Semana Social organizada pela CEAST e pelo Mosaiko-Instituto da Cidadania e foi soberbamente ignorado pela nossa comunicação social, a propósito do que se passa em Moçambique. Diz ele, outrora um "frelimista" convicto, que há um "caminho que sucessivas gerações de elites políticas africanas se recusam a trilhar porque, tal como os regimes coloniais, não confiam na capacidade dos africanos de caminharem sem o seu amparo" e acreditam que "o indígena precisa da tutela colonial", agora representada por elas. Mais adiante acrescenta que essas elites "no fundo, acreditam que exercer o poder é impor a sua vontade, não é governar no interesse nacional". E não fica por aqui: "É isto que está na base do profundo desprezo que a FRELIMO tem - e que, possivelmente, os outros partidos teriam, uma vez no poder - das regras do jogo e das instituições". Encontrar diferenças para o nosso caso é difícil, convenhamos.

O discurso sobre o Estado da Nação deve ser um exercício de análise do contexto holístico da sociedade e da envolvente internacional e não um relatório do Executivo. Em autocracias pode ser da exclusiva responsabilidade do Presidente da República. Quando se pretende governar em democracia e com os cidadãos, como o Presidente João Lourenço enfatizou na inauguração do seu primeiro mandato, sem que tivesse recuado nesse propósito alguma vez, o Estado da Nação deve reflectir feitos e preocupações da sociedade em geral. Não foi isso que se verificou, como parece ter ficado demonstrado. Perante isso, não parece ilegítimo que cada angolano possa fazer o seu Estado da Nação, e muito menos os líderes da oposição, dado ser um direito conferido pela Constituição. Negar esse direito foi um modo infeliz de finalizar um discurso já de si pouco mobilizador.