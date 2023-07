O Executivo angolano reagiu às calemas que afectaram a economia e a sociedade nos últimos tempos com o anúncio de um importante conjunto de medidas de estímulo à economia. Salvo um ou outro caso, as medidas ora anunciadas não constituem nada que não tenha sido proposto por líderes da sociedade civil, analistas e comentadores que não têm acesso à comunicação pública, o que, como é evidente, tem prejudicado o público e os interesses do País, algo que o partido maioritário insiste em desvalorizar.

Afinal, o País e a economia não corriam assim tão bem como a propaganda dizia e garantia, e o conjunto de medidas podem ser consideradas um atestado de má, ou pelo menos deficiente, governação.

Longe de mim contrariar o entusiasmo com que a classe empresarial acolheu estas medidas. Contudo, a experiência do passado obriga-me a ser pragmático e trazer à colação outras situações, algumas não tão distantes, em que medidas semelhantes foram tomadas e sem os resultados pretendidos e alguns até provocaram efeitos perversos. Estou a falar dos Programas Dirigidos de 2015, do PRODESI em 2018 e das medidas de alívio económico por ocasião da Covid, para falar apenas de alguns casos mais recentes. Ora, a ausência de avaliações independentes e objectivas tem impedido a identificação dos factores inibidores de eficácia, como tanto se tem denunciado. A prevalência de uma cultura institucional que é sintoma da "doença holandesa" em Angola, caracterizada por despesismo, ostentação, ausência de sentido de defesa do interesse público, presunção e mania das grandezas, como canta Paulo Flores, essa cultura, dizia, impede que se cumpram regras elementares de funcionamento da administração pública, essenciais para o suporte de uma boa governação e favorece o crescendo da corrupção. Sem uma alteração radical dessa cultura organizacional, sem o reforço das capacidades institucionais, será difícil esperar resultados que possam alterar significativamente o panorama vigente.

Analisemos o que se passa no sector da agricultura. Apesar da pouca fiabilidade das estatísticas oficiais, é aceitável que a produção tenha crescido em média cerca de 5-6% nos últimos anos, principalmente como resultado do aumento relativo do peso político e da atenção que o Executivo vem dando à agricultura desde 2017. É certo que isso pode ter acontecido por efeito das limitações cambiais causadas pela redução do preço do petróleo, o que historicamente se reflecte na tal atenção, mas, na verdade, alguns indicadores melhoraram, graças, também e nos últimos anos, ao novo protagonismo da Associação Agro-pecuária de Angola (AAPA) - um notável exemplo do que deve ser uma organização empresarial -, não só na capacitação dos seus associados, mas igualmente na influência das decisões governamentais no interesse dos seus membros.

Outro indicador de certa melhoria está a ser o apoio financeiro brindado ao sector, através principalmente do chamado Aviso 10, e ainda do BDA e do FADA, que permitiram o aumento com algum significado do número de agricultores e empresários com acesso a créditos, ainda que sem o necessário acompanhamento técnico como é recomendável em situações do género. O Executivo aumentou também o financiamento a pequenos agricultores e a agricultores familiares através de projectos co-financiados com várias agências internacionais multilaterais e bilaterais, ainda que com alguns senões como se verá adiante. Através de um projecto-piloto promoveu a criação de caixas comunitárias, e, recentemente, o BNA estabeleceu os requisitos e procedimentos para a constituição de sociedades de microcrédito e de sociedades cooperativas de crédito, de modo simplificado e com capitais mínimos de, respectivamente, cinco e um milhão de kwanzas, o que, se merecer o devido acompanhamento institucional, permitirá o crescimento das caixas comunitárias e do seu papel no aumento gradual da produção familiar e do agro-negócio.

O terceiro indicador de progresso relativamente ao passado é o que se está a passar com a logística, um dos maiores gargalos da produção agro-pecuária ao longo dos tempos. Desde logo, os passos que alguns agricultores estão a dar na produção de sementes e o início da laboração das primeiras unidades de mistura de adubos simples (blend) e da construção da primeira fábrica de fertilizantes no Soyo, duas áreas de actuação estruturantes que não mereceram qualquer atenção no período anterior. Significativo também está a ser o movimento de realização de feiras, que, depois de se limitarem às sedes provinciais, começam a surgir também em alguns municípios, o que, associado ao reforço das capacidades de transporte nas províncias, pode augurar melhores tempos para o tão abandonado comércio rural. Pena é que outro interessantíssimo movimento, o de mercados informais no Uíge, permaneça ignorado pelas autoridades oficiais. Igualmente importante é o progresso que se nota na introdução da motorização nas aldeias do interior, principalmente através das "kaleluias" (motorizadas com três rodas), contribuindo para a ligação dos produtores aos mercados e para a mitigação do seu isolamento.

Apesar destes progressos, ainda subsistem antigos estrangulamentos estruturais e institucionais, bem como as dificuldades de acesso a insumos em quantidade e qualidade, com reflexos nas produtividades das principais culturas, as mais baixas da região da SADC. O consumo de fertilizantes em Angola é de oito quilos por hectare e na SADC é três vezes superior (25 quilos). O atraso tecnológico é responsável por apenas serem aproveitados cerca de 10% das terras aráveis do País (17% na SADC) e obriga a que cerca de 70 % da superfície cultivada seja penosamente trabalhada à mão, motivando o abandono das áreas rurais por de jovens e prejudicando o desempenho e a vida de mulheres agricultoras. A carência de técnicos com experiência é gritante, o que faz que a quase totalidade das 30 a 40 maiores empresas sejam dirigidas por expatriados, o que, aliado a outros factores, onera drasticamente os custos de produção e prejudica a competitividade. Essa carência de quadros técnicos afecta, igualmente, a eficiência dos projectos co-financiados de assistência à agricultura familiar, que absorvem muito dinheiro com assistência técnica expatriada e, pior, não funcionam devidamente como caldos de cultura de novos métodos e metodologias como seria suposto.

Perante este quadro, e ao contrário do que sugeriu esta semana o Presidente da UNITA, o papel do Estado na economia não deve ser equacionado como se faz em países liberais avançados. O próprio Banco Mundial reconheceu, há anos, que, em África, não se podia aplicar mecanicamente a receita do "quanto menos Estado, melhor Estado", dada a fragilidade das suas instituições. Ocorre também lembrar o que Barack Obama opinou sobre a importância da afirmação das instituições em África. Um parêntesis para dizer que não significa isso que esteja a defender um regresso ao passado ou a concordar com as interferências que se assistem por parte do Estado no mercado e desvirtuam o funcionamento da economia que se diz pretender. Vem-me tudo isso à mente quando penso em factos como a aprovação do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Pescas pelo Conselho de Ministros em 2020 e ao qual foi atribuído uma verba avultada. Nunca mais alguém falou dele. Nada, uma vez mais, que não tivesse acontecido antes.