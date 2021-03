O MPLA decidiu-se a "aprofundar o diálogo com os cidadãos e as organizações da sociedade civil" e, para tal, promover um espaço de auscultação denominado "Termómetro", visando um "diálogo interactivo e aberto" sobre questões da actualidade política. Fui convidado para o primeiro encontro sobre a relação do MPLA com a sociedade civil angolana e decidi-me a trazer a esta conversa as linhas gerais da minha intervenção, que, apesar de não constituírem novidade, admito poderem ser úteis para o debate mais alargado que considero inadiável pelos enormes desafios que se colocam em termos de futuro imediato.

Como ponto prévio, devo esclarecer que abandonei a actividade partidária há cerca de 30 anos. Na realidade, embora considere que tenha começado a minha actividade política há aproximadamente 55 anos, apenas durante bastante menos de um terço desse período estive ligado organicamente a um partido político, mais concretamente ao MPLA.

A minha ruptura explica-se pelo desencantamento com a praxis do partido, que padecia dos males gerais dos partidos em todo o mundo, acrescidos dos malefícios dos partidos únicos e do chamado centralismo democrático, onde não há espaço para o debate de ideias, mas todo o espaço para intrigas e outros jogos pouco limpos que mancharam o MPLA - e sei que o mesmo acontece com outros partidos do mesmo tipo e até com outros que aparentemente se mostram diferentes - ao longo da sua existência, com reflexos graves, no nosso caso, para o insucesso da tentativa de construção de uma sociedade com mais justiça social e maior participação popular.

Vivia-se, então, um momento de grande expectativa com o que se pensava ser o fim da guerra civil e a perspectiva de reconstrução do País, ainda não tão destruído como viria a sê-lo depois do inaceitável recomeço do conflito em 1992. Inspirado pelos ensinamentos de Paulo Freire e pelos exemplos do modelo de desenvolvimento dos movimentos sociais, então em voga na América Latina, que se pretendia contrapor aos efeitos do neoliberalismo em países onde ele tem incrementado a pobreza e o fosso entre ricos e pobres, concluí que essa abordagem teria de ser ensaiada em Angola fora da lógica restritiva dos partidos. Segundo tal modelo, em situações de transição de um regime de partido único para uma sociedade democrática, é necessário ligar o processo de construção da democracia com a implementação de um projecto de desenvolvimento sustentável, como se estivéssemos em presença de duas faces da mesma moeda. Daí nasceu a minha presente convicção, mais tarde confirmada por teóricos como o moçambicano José Negrão (1956-2005), frequentemente citado por mim, de que uma sociedade socialmente justa e com participação popular só é possível quando os direitos cívicos e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais, com acréscimo dos ambientais, estão equilibrados, o que exclui qualquer cedência a totalitarismos ou autoritarismos. A experiência da ADRA, ainda que bastante localizada, associada aos insucessos governativos, permite o atrevimento de pensar que novas soluções terão de ser encontradas com base nesse equilíbrio. Não se trata de uma utopia, pois países mais avançados seguiram esse rumo e chegaram onde chegaram. O determinante será a visão e a vontade política.

Após esta introdução necessária, e à luz do que nos ensina a teoria e a prática, analisemos como se pode estabelecer o relacionamento entre instituições com níveis de poder diferenciado. Para facilitar o entendimento, tomemos como exemplo o relacionamento entre o Estado ou uma instituição pública e uma organização da sociedade civil, de nível central ou local. Em situação totalitária ou de autoritarismo, quem tem poder pode decidir pela simples passagem de informação (caso que nem sempre acontece, principalmente quando o autoritarismo é mais exacerbado) sobre o que bem entende ao seu interlocutor. Em casos menos extremados, poderá o decisor fazer cedências e optar pela auscultação antes da tomada de decisões, frequentemente como mero disfarce, mantendo a atitude autoritária e a opinião previamente definida. Mas se a atitude for democrática, poderemos então passar para um nível de concertação ou negociação, em que há troca de ideias, discussão e possível aceitação descomplexada da ideia ou proposta do outro. É claramente nesta situação que se gera a confiança necessária entre governantes e governados em sentido amplo, necessária para o sucesso das políticas públicas e dos planos de desenvolvimento.

Onde se situam as práticas usuais do MPLA e do seu governo e de outras instituições do Estado angolano? Lembro que nos últimos anos do consulado do ex-Presidente José Eduardo dos Santos se fez muita propaganda em redor de diálogos com a juventude e sobre a mulher rural, que resultaram em nada pois não passaram de monólogos dado que os interlocutores pensavam, ou expressavam, as mesmas ideias. Lembro também que os Conselhos Municipais e Provinciais de Auscultação e Concertação Social instituídos há cerca de 15 anos abandonaram a componente de concertação porque "não funcionava", isto é, porque havia vozes incómodas que foram sendo eliminadas. Então, o MPLA ou não quer verdadeiramente dialogar, usando mimetismos, ou seja, disfarces, para fazer crer o contrário, ou não sabe dialogar. Num caso ou noutro, tem de mudar de práticas com a maior urgência.

E a mudança tem de começar pela comunicação social pública que o partido domina, onde não há contraditório e quando este surge é logo eliminado como acontece com certos comentadores e comentadoras que desaparecem quando se mostram incómodos, ou quando há casos incómodos, dando lugar a "yes men" e "yes women", ou bajuladores, como se queira. A comunicação social angolana tem muito má qualidade por se reger pela propaganda e por impedir que jovens talentos que se vão revelando tenham protagonismo. Tem má qualidade porque não dá espaço à oposição nem a vozes independentes da sociedade civil. Com isso, não merece a confiança dos cidadãos e constitui uma séria ameaça à concórdia.

Persistindo na estratégia actual de imposição da sua hegemonia o MPLA não tem possibilidade de resolver os inúmeros problemas que afligem a sociedade. Sem contraditório e sem absorver as boas ideias dos que pensam diferente, o partido no poder já mostrou que não tem capacidade para diversificar a economia nem resolver o problema do lixo, para além dos muitos outros que todos conhecem. É sempre bom lembrar ou dar a conhecer que na primeira visita de campo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, feita ao Kikuxi, prometeu resolver o problema do abastecimento de água a Luanda. É a coberto dessa hegemonia que "alguém" se acerca de responsáveis de cooperativas que estão a receber crédito sugerindo que seria bom que as verbas recebidas fossem repartidas, como se fazia no Congo Pequeno do Cazenga noutros tempos com os marginais de então. É essa hegemonia que impede que a diversificação da economia contemple a economia informal e os micro empresários e o seu consequente "empoderamento", uma via para que a maioria dos angolanos não seja vítima de exclusão, e ao mesmo tempo contribua para reduzir a pobreza e as desigualdades, bem como os preconceitos raciais e inter-regionais ou etno-linguísticos.

É daqui que nasce a ideia do pacto que venho propondo, que faltou em 1992, com os resultados que se conhecem. Com o radicalismo político e a guerrilha nas redes sociais a crescer, urge que floresça o bom senso, pois o cenário de agravamento da crise política e social depois das eleições, ou mesmo antes da sua realização, não deve ser descartado. Que o termómetro do MPLA permita vislumbrar esse cenário e que os seus adversários possam chegar ao mesmo entendimento. Porque se o MPLA por si só desconseguiu, sem o MPLA outros também desconseguirão.