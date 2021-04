Analistas nacionais e estrangeiros independentes convergem na opinião de que os insucessos em matéria da solução dos problemas económicos e sociais, a manutenção de práticas de corrupção na administração pública, o retrocesso na abertura da comunicação social pública e as violações dos direitos humanos estão a afectar a imagem externa do Executivo, e, com isso, a colocar em risco o que Angola espera da chamada comunidade internacional, incluindo o investimento directo estrangeiro. É mais ou menos consensual que a "primavera" iniciada em 2017 chegou ao fim, como aconteceu com outras "primaveras" ao longo das últimas décadas, prevalecendo continuidades que haviam sido denunciadas no início do que se pensava ser um novo ciclo político.

Há pouco menos de um ano escrevi, neste espaço, um texto intitulado "Regressos indesejáveis", aludindo aos tempos que julgávamos definitivamente ultrapassados, e alertando para aspectos que na altura se revelavam apenas como tendências, dos quais destaco aqui dois: o diálogo com a sociedade em geral, e não apenas com quem está alinhado com o poder, incluindo a oposição política; e a comunicação social pública, que, diferentemente da privada, tem de ser pluralista e aberta a todas as correntes representativas da sociedade. Esses aspectos eram fundamentais para a criação de confiança que permitiria ao Executivo recuperar o capital social e político que se conseguira acumular nos primeiros de governação do Presidente João Lourenço.

Infelizmente, as tendências acentuaram-se e a polarização acentuou-se. Um dos indicadores mais evidentes foi a série de manifestações protagonizadas por jovens que reivindicam empregos e a realização de eleições autárquicas. Ao invés de se dialogar com os contestatários e permitir o seu acesso à comunicação social, na linha do que se fazia no tempo da "primavera", optou-se pela confrontação, num manifesto regresso às práticas do passado de má memória. As explicações dadas e as medidas tomadas não convenceram porque os contestatários vêem nelas as continuidades não desejadas.

Nos primeiros tempos da "primavera" foi notório o apagamento do MPLA como força partidária, assumindo o Executivo o protagonismo político quase exclusivamente. Possivelmente devido à aproximação das eleições procurou-se inverter a situação com mudanças no aparelho que não resultaram. O rejuvenescimento anunciado foi um insucesso que não se pode esconder e é à "velha guarda" que se está recorrer. Percebe-se que as coisas não vão bem.

Na verdade, o MPLA revela-se um partido envelhecido, sem ideias para enfrentar os actuais desafios da sociedade angolana. Continua a seguir a mesma cartilha de há 30-40 anos em quase todos os domínios, repetindo de modo rotineiro eventos e actividades ano após ano, mês após més, com festejos e reflexões que nunca trazem nada de novo. Não se vê uma inovação organizativa ou metodológica, nem em termos de projectos. É um partido que se revela incapaz de se adaptar à economia de mercado defendida programaticamente, pois os seus dirigentes e governantes defendem o capitalismo mas querem a todo o custo continuar a dirigir a economia e tirar partido pessoal disso (o caso do lixo é só um exemplo que já vem de muito longe); esforçam-se por manter a burocracia que gera ineficácia e ineficiência e, ao mesmo tempo, alimenta a corrupção e o clientelismo. No fundo, abandonada o sonho da revolução socialista, o MPLA não abdica do propósito de se manter como a "vanguarda do povo angolano" e como força política hegemónica.

Por muitas justificações que se apresentem, o certo é que ao longo das duas últimas décadas o MPLA não conseguiu promover a transformação económica e social. Pelo contrário gerou um ambiente propício à corrupção, ou, pelo menos, nunca se pronunciou contra a corrupção que grassava e hoje não pode ignorar. Não pode ignorar mas mostra-se incapaz de analisá-la no seu seio com profundidade. E enquanto não o fizer continuará a granjear a desconfiança da sociedade, em geral, e da juventude desejosa de mudança, em particular, o que explica a perda crescente de popularidade.

As elites que dirigem o MPLA revelam uma enorme falta de consciência social, passando ao lado da pobreza e das enormes dificuldades que a população enfrenta. Os exemplos mais recentes são as constatações da equipa "Andar o País" sobre a situação nas áreas rurais; a leviandade com que se trata o caso do lixo e das ravinas; e a atitude para com os passageiros de um comboio do Caminho de Ferro de Moçâmedes que, devido a uma anomalia na linha num sítio isolado, tiveram de palmilhar a pé, com bagagens, muitos quilómetros sem qualquer ajuda ou explicação ou pedido de desculpas O aumento do custo de vida tornou-se insuportável (de acordo com o Expansão de 11-4-21 os preços triplicaram em quatro anos). Os "populares" só contam na altura do voto.

Todavia, o MPLA não pode, ou não deve, ser afastado da condução política do País de modo abrupto dada a sua influência na vida económica, social e de segurança. Há sinais claros que o partido tem noção dos perigos que corre se perder as eleições. Só que estes riscos são também os que corre o País. A oposição tem de ter estas questões em conta se quiser ser responsável.

O futuro da economia angolana de curto prazo não é famoso por razões sobejamente conhecidas (a dívida, a baixa de produção de petróleo e as fragilidades institucionais, entre outros) - que a propaganda procura escamotear -, e será agravado se tivermos em conta a ameaça demográfica de que ninguém fala, por incapacidade de enfrentá-la, mas que já é bem real, dada a taxa de crescimento actual de 3%, incomportável para as perspectivas de evolução do PIB quando o crescimento do PIB. Seja quem for que ganhe as eleições de 2022, terá sempre uma governação muito, mas muito, dificultada, com agitação e instabilidade social, manifestações, greves, desobediência civil.

Daí a necessidade urgente de diálogo entre as principais forças políticas, alargado a forças sociais, para que se alcancem entendimentos sobre a convivência em ambiente pré e pós eleitoral. Sem entendimentos sobre a Comissão Nacional Eleitoral, o comportamento da comunicação social pública (e, por arrasto, da privada) e da utilização dos bens públicos ou do Estado nas campanhas eleitorais, as eleições não serão consideradas justas e, consequentemente, haverá contestação com toda a sorte de consequências.

Daí também a importância de se dar sentido à reconciliação. Se é certo que o ex-Presidente José Eduardo dos Santos tem um elevado passivo na última década e meia de governação, não se pode ignorar, nos seus activos, o facto de não ter ilegalizado a UNITA e ter permitido que os seus militares, derrotados no fim da guerra, fossem integrados nas Forças Armadas Angolanas. Isso mesmo reconheceu Marcial Dachala num debate na TPA sobre a paz e a reconciliação em que também eu participei. Infelizmente, a reconciliação nacional desejada, necessária e anunciada, ficou-se por aqui. As reivindicações da UNITA no quadro do Protocolo de Lusaka nunca foram satisfeitas. O espírito de "vanguarda" do MPLA dificultou, e de que maneira, o crescimento dos partidos da oposição e a afirmação da sociedade civil.

Independentemente de razões que porventura possam assistir ao MPLA no seu confronto actual com o maior partido da oposição, compete ao Estado Angolano dar passos para se concretizar a reconciliação adiada e evitar que os actuais diferendos ultrapassem a linha vermelha do tolerável. O almoço de 2 de Abril foi uma oportunidade perdida para se lançar o diálogo e relançar a reconciliação nacional.