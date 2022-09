Entrou em vigor uma paz podre entre o MPLA e a UNITA, que se reflecte na dificuldade em ambos firmarem acordos parlamentares, na divulgação de notas de repúdio do Bureau Politico do MPLA, abandono do hemiciclo parlamentar e de processos de contencioso parlamentar junto do Tribunal Constitucional por parte do maior partido na oposição (UNITA). Depois da tensa e bastante disputada campanha eleitoral, da contagem e divulgação dos resultados eleitorais, do contencioso eleitoral e do combate mediático, esperava-se que o MPLA e a UNITA, após tomarem assento na Assembleia Nacional (AN), passassem para outro estágio de entendimento, cultura de compromisso e visão de Estado. A sessão parlamentar de 16 de Setembro veio revelar que uma paz podre entrava em vigor. Voltamos aos comunicados, notas de repúdio, processos no Tribunal Constitucional e possibilidade de a UNITA não ocupar a 3.ª e 4.ª vice-presidências da NA, nem os lugares de 2.º e 3.º secretários de mesa.

23 horas da passada quinta-feira, 15 de Setembro, o deputado e líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka (LC), envia, via WhatSaap, uma mensagem ao seu colega e líder do Grupo Parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira (VFP), para um encontro no dia seguinte, à margem do acto de investidura dos deputados à AN. O assunto? Discutir e analisar candidaturas para os cargos de vice-presidentes da AN e dos secretários de mesa. Chegado o dia, os dois líderes parlamentares cruzam-se no espaço multiuso da AN e decidem começar a conversa no hall de entrada da instituição.

LC comunica a VPF que a UNITA, por força dos resultados eleitorais de 2022, do quórum parlamentar (MPLA com 124 deputados tem 56,36%, e a UNITA com 90 deputados tem 40,1%) e da questão da precedência em relação ao pleito de 1992 (MPLA teve 129 deputados e a UNITA 70), pretendia ficar com a 2.ª e 4.ª vice- presidências da AN e os 3.º e 4.º secretários de mesa. Também manifestou o interesse de a UNITA chefiar quatro de 10 comissões parlamentares da AN, tendo apresentado interesse em chefiar a 3.ª Comissão Parlamentar (Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Exterior) e a 5.ª Comissão Parlamentar (Economia e Finanças).

VFP diz ao seu homólogo que a 5.ª Comissão Parlamentar era inegociável e que estava fora de hipótese. É feito um "acordo de cavalheiros" em que o MPLA ficaria com a 1.ª (Assuntos Constitucionais e Jurídicos), a 2.ª (Segurança Nacional) e 5.ª comissões parlamentares. Assim, a UNITA ficaria com a 3.ª e 4.ª comissões (essa última é a da Administração do Estado e Poder Local). As outras comissões seriam discutidas noutros momentos. VPF leva a proposta e faz consultas junto de Luísa Damião e de Ju Martins. E daí surge o impasse e o tal interregno nas negociações. E é neste período que a UNITA alega que VFP, Luísa Damião e Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó" terão sido chamados de urgência à Cidade Alta para um encontro com João Lourenço.

Primeiro houve uma conversa a dois, depois surge o primeiro impasse e uma alegada ida à Cidade Alta e dela a orientação para que uma delegação parlamentar do MPLA integrada por VFP, Ju Martins, Reis Júnior e Raul Lima fosse negociar com a delegação parlamentar da UNITA de que fizeram parte Liberty Chiyaka, Navita Ngolo e Américo Chivukuvuku. O maior partido na oposição avança com os nomes de Arlete Chimbinda e de Xavier Jaime para os lugares de 2.º e 4.º vice-presidentes da AN. Amélia Judite Ernesto e Bernardo Kassombo seriam o 3.º e 4.º secretários de mesa. "Foi um compromisso entre dois grupos parlamentares devidamente mandatados pelas respectivas direcções dos partidos", sustenta a UNITA.

O certo é que terá havido uma concertação entre os dois grupos e depois uma decisão que contrariou a que foi tomada. O MPLA afirma ter agido dentro dos marcos da lei e ter cumprido com o Regimento da AN. A UNITA terá dado entrada ontem no Tribunal Constitucional de um processo relativo ao Contencioso Parlamentar, em que pretende que seja declarada a ilegalidade da deliberação que elegeu o 2.º vice-presidente da AN, indicado pelo partido no poder, e que seja declarado inconstitucional o acto de intervenção do Presidente da República nos assuntos internos da AN. Tudo crónicas de uma paz podre anunciada.