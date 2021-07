O género Datura tem 9 a 12 espécies, das quais duas são bem conhecidas em Angola (Datura metel e D. stramonium), cujos nomes locais variam de região para região. Para citar alguns exemplos, Datura metel tem o nome de Ndjila-andundu, Mutumbela, Njila-ndundu e Kimbota (em Kimbundu), ao passo que a Datura stramonium é chamada de Endjululu (em umbundu), Nfula (em kikongo), Olombindi, Ombindi, ovandjululu (vários dialectos do Sul). A planta cresce espontaneamente em qualquer local e é de fácil adaptação e disseminação.



Princípio activo (substância responsável pelos seus efeitos)

Todas as espécies do género Datura contêm, na sua composição, vários alcalóides (substâncias que têm efeito acentuadamente no sistema nervoso), especialmente nas sementes e flores, que são tóxicas, narcóticas e alucinogénicas, com um forte odor desagradável. A sua toxicidade depende da idade da planta e das condições sob as quais cresce, podendo causar intoxicação grave ou morte por ingestão. Essas plantas também são venenosas para os animais, especialmente os herbívoros que podem ingerir acidentalmente as folhas durante a pastagem.



Variabilidade nas características botânicas

As plantas da espécie Datura metel produzem grandes flores em forma de trompete tingidas de branco a roxo e cápsulas redondas espinhosas, com numerosas sementes achatadas de cor castanho-clara no interior. Apresentam naturalmente uma extrema variabilidade nas características foliares e florais e são muito semelhantes na sua aparência. Dependendo das condições sob as quais cresce, o tamanho da planta, das folhas e das flores pode variar de muito grande a muito pequeno - o que levou à descrição de muitas «novas espécies» que mais tarde foram consideradas simplesmente variações devido às diferentes condições ambientais.



Uso histórico-cultural

As espécies do género Datura têm sido reverenciadas como plantas sagradas visionárias em quase todas as culturas no mundo. Evidências arqueológicas mostram o seu uso como venenos, medicamentos e agentes tóxicos em rituais tradicionais desde os tempos imemoriais de diversos povos como os euro-asiáticos e os ameríndios. Há também várias evidências do uso dessas plantas em cerimónias tradicionais em várias culturas africanas.



Principais alcalóides encontrados nas plantas do género Datura

Cada espécie tem os alcalóides tropanólicos (derivados do tropanol), tipicamente a hiosciamina, a escopolamina, a atropina, a daturina, a estramonina e a meteloidina, que as torna entre as plantas mais perigosas e venenosas conhecidas. A meteloidina é o principal alucinogénio mais abundante em Datura metel do qual deriva o seu epíteto específico "metel".



Efeitos após ingestão e outras vias de penetração no organismo

A ingestão é a principal via de penetração da meleloidina no organismo. Pequenas quantidades de qualquer parte da planta podem causar delírio, convulsões, alucinações poderosas e morte. Além da ingestão, a meteloidina tem, ainda, a capacidade de penetrar no organismo por outras vias como a pele (absorção dérmica) e os pulmões (inalação). Independentemente da via de penetração, os seus efeitos nefastos não variam.

Datura metel (o famoso "kapassarinho") foi um dos ingredientes adicionados à conhecida "Caipirinha do Azar", que causou, recentemente, a dor e o luto para muitas famílias em Viana-Luanda e, certamente, tem causado outros problemas de saúde pública em várias regiões do País como Malanje, Kwanza-Norte e Zaire (com casos já noticiados), muitos dos quais não chegam ao conhecimento público.

Promover a divulgação para alertar sobre o perigo

De forma a evitar episódios semelhantes no futuro e desencorajar o uso dessa planta tão tóxica, sobretudo pela juventude que a têm agora como uma nova droga de fácil acesso e cujo uso não é proibido por lei, urge a necessidade de se promover a divulgação dessas informações no seio da população e despertar as autoridades de direito para a tomada de medidas para conter essa onda que se vai propagando perigosamente na nossa sociedade.

* Amândio Gomes é biólogo e docente da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho de Neto