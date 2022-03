Assim, face à forte dependência da economia e finanças públicas angolanas da produção e exportação do petróleo bruto - que é responsável por perto de 60% das receitas do Estado e 98% das receitas de exportação do País - está a gerar-se uma euforia na sociedade por causa da eventual receita extraordinária que um preço do petróleo bruto tão elevado poderá proporcionar ao País. Vai então se colocando a questão sobre o melhor destino a dar à mesma pelo Estado, dado que o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício de 2022 incorpora uma estimativa de receita petrolífera com base num preço médio de exportação de 59 por barril USD.

É esperado que a gestão financeira pública seja prudente e conduzida no sentido de se assegurar a sustentabilidade orçamental. E esta pressupõe um perfil de despesas públicas e uma trajectória do endividamento público que não comprometam, a prazo, a estabilidade macroeconómica, facto que requer que se assegure o equilíbrio entre as necessidades de financiamento do sector público e a capacidade para tal oferecida pela economia nacional, que se traduz na arrecadação fiscal possível e no endividamento público - interno e externo - sustentável. Ora, a dependência significativa da economia nacional e finanças públicas angolanas do sector petrolífero, do qual resultam efeitos perversos nos casos de choques do preço, face à sua grande volatilidade, coloca o desafio de se estabelecer um nível e um perfil para a despesa pública que não seja procíclico em relação à receita petrolífera; i.e. que evite que a despesa aumente com o aumento da receita petrolífera e diminua com a sua redução, dando-lhe assim previsibilidade.

Então, era esperada a existência de uma política e dos correspondentes instrumentos de gestão que assegurassem a suavização da despesa pública ante a volatilidade da receita petrolífera. (E aqui abstraímo-nos de considerações sobre os aspectos conjunturais das implicações de um elevado preço do petróleo bruto para o serviço da dívida externa angolana, face aos eventuais contratos de dívida externa com garantia de petróleo bruto existentes, bem como dos elevados preços de energia, sanções à Rússia e da disrupção da economia ucraniana - grande produtora mundial de cereais - sobre a economia mundial e suas consequências para a economia nacional.) Mas ao levantar-se na sociedade a questão sobre o melhor destino para as receitas extraordinárias, fica evidente que uma tal política e os correspondentes instrumentos de gestão não estão estabelecidos, formalizados e comunicados à sociedade. De resto, a experiência existente nos mais e 46 anos de Estado independente de Angola é de um comportamento procíclico da despesa pública em relação às variações da receita petrolífera.

Então, faz falta a existência de um Fundo de Estabilização da Despesa Pública, enquanto instrumento que garanta a suavização da despesa pública face às flutuações da receita petrolífera decorrentes da volatilidade do preço do petróleo bruto no mercado internacional. A ideia é de se estabelecer como política, no que à receita petrolífera diz respeito, a limitação anual da despesa pública coberta com a receita petrolífera num nível anual correspondente ao preço de equilíbrio do mercado de longo prazo e à produção sustentada de médio prazo face às reservas petrolíferas provadas, numa abordagem de renda permanente: "o fluxo de receita per capita incerto futuro seria convertido numa estimativa conservadora de um gasto de perpetuidade". Assim, toda a receita excedentária ao preço de equilíbrio de longo prazo e à produção sustentada de médio prazo seria recolhida no Fundo de Estabilização da Despesa Pública, enquanto na circunstância em que a receita se apresentasse abaixo daqueles, desembolsar-se-iam recursos do Fundo de Estabilização da Despesa Pública para cobrir a diferença.

De resto, o fundo deveria ter regras claras e transparentes - comunicadas à sociedade - sobre despesa e poupança, afectação dos activos e gestão do recursos, sendo que a aplicação destes deveria privilegiar a segurança sobre o retorno, numa política conservadora.

A constituição de um fundo estabilização foi objecto de discussões em diferentes ocasiões, tendo-se, inclusive, aventado a possibilidade de se constituir um fundo de estabilização e poupança. Mas acabou-se por se constituir apenas um fundo de poupança - o Fundo Soberano de Angola -, quando a prioridade deveria ter sido um fundo de estabilização. Aliás, o Banco Mundial havia-nos sugerido no "Memorando Económico do País" de 2007.