Chegamos a Abril. O calor de Março vai-se esbatendo na memória. Enfim, já passou. Abril e as chuvadas quase amazónicas são frequentemente uma tragédia para muita gente, mas também uma oportunidade para a melhoria da sobrevivência, transformando-se sacos de plásticos em botas improvisadas para as travessias dolorosas nos musseques que cercam as cidades. E até nas chamadas zonas nobres, onde a teimosia da água desmantela vaidades.

Mas Abril também é a Festa Mundial do Jazz. Exactamente no último dia do mês, o mundo celebra o "Dia Mundial do Jazz" (International Jazz Day), efeméride que pretende sensibilizar o público sobre as virtudes dessa música "como ferramenta educativa e como motor para a paz", tão urgente e necessária como todos sabemos.

E para a nossa Festa convoquei hoje vários "músicos" que tocam com o coração para partilhar com os leitores deste Semanário histórias reais de gente concreta.

E agora recorro a um livro que possuo preciosamente desde os tempos de Liceu: "Gigantes do Jazz", de Studs Terkel. E as primeiras notas são acerca de Joe Oliver, mais conhecido por King Oliver, o inventor do modelo de improviso estruturado. Nasceu em New Orleans, a tal cidade que só acordava ao anoitecer, em 1885, e deixou-nos em 1938. Foi o maior cornetista da sua geração e o professor de Louis Armstrong.

Terkel relata assim os últimos dias do primeiro grande "Rei" da história do Jazz:

"O homem corpulento e de expressão triste, com uma cicatriz por cima do olho esquerdo, cantava em surdina para si mesmo. Estava a arrumar as bolas no salão de bilhar, onde era o empregado para todo o serviço".

"Estava-se numa noite de Abril em Savannah, na Geórgia. Corria o ano de 1938".

"Esse blues é muito bonito, Joe - opinou um jovem jogador de bilhar".

- "Fui eu que o escrevi - respondeu o empregado".

- "E eu sou o Napoleão Bonaparte! - troçou o jovem".

"Ao ouvir isto, Joe teve um sorriso melancólico". - "Pois escrevi".

"Toda a gente no salão desatou a rir".

"O disco que estava a tocar na vitrola automática era Sugarfoot Stomp. Era a orquestra de Benny Goodman que estava a tocar".

- "É verdade - continuou muito sério o homem corpulento - dei-lhe o título de Dippermouth Blues. Mudaram o nome, mas a música é minha".

E agora recorro a outro solista, um dos melhores, quanto a mim, escribas jazzy que conheço. Trata-se de António Curvelo, que durante anos assinou saborosas crónicas e reportagens sobre festivais de Jazz, críticas de discos, enfim. Divulgou o Jazz em e de Portugal. Todos os nomes sonantes do Jazz que pisaram os palcos naquele "jardim à beira-mar plantado", muitos dos discos que ali conseguiram entrada foram objecto de tratamento exemplar da sua pena.

Curvelo fala das mortes precoces no Jazz. E diz-nos isso com exemplos. "Não têm conta as mortes prematuras no círculo dos grandes músicos de Jazz: Booker Litle (aos 23 anos), Jimmy Blanton (24), Charlie Christian (26), Fats Navarro (27), Bix Beiderbeck (28), Wardell Gray, Lee Morgan e Albert Ayler (34), Charlie Parker (35), John Coltrane (41), Bud Powell (42). Hoje, que a situação melhorou de modo significativo, o passado pode causar estranheza. Mas se é um erro alimentar qualquer espécie de mitificação dessa aura de marginalidade, não menos grave seria esquecer ou tentar apagar da história as condições sociais em que o Jazz nasceu e cresceu, empurrando sucessivas gerações de homens e mulheres para a absurda situação de criadores de primeira e cidadãos de terceira. Como calar ou minimizar o tempo em que Roy Eldridge, solista principal da banda de Artie Shaw, era enxotado para a porta de serviço dos hotéis onde a orquestra actuava? Ou os dias em que Billie Holiday, quando saía de cena, tinha de ir para a cozinha, que era "o lugar dos negros?"

"O Jazz" - termina Curvelo a sua análise dolorosa - "não pode ser compreendido à margem do seu enquadramento social. Mas também não pode ficar encerrado nas suas próprias fronteiras. É por isso que o romance musical Billie Holiday e Lester Young é universal. Razão tem o crítico Will Friedwald quando escreve que os cerca de 90 minutos que Billie e Lester deixaram gravados são um marco da música ocidental, de Bach a Mozart e a Ornette Coleman".

E agora recordo a citação já muito antiga do saxofonista Archie Shepp, um histórico do Jazz, ainda vivo:

"O Jazz é a flor que, apesar de tudo, desabrocha no pantanal".

Depois de um passado de muitas e incontáveis lágrimas de Blues angolano que foram alimentando o caudal do Mississipi em cujas margens o Jazz foi dado à luz ( a escravatura nos Estados Unidos foi o seu útero e Luanda, a "minha cidade"- o maior entreposto atlântico de escravos a partir do século XVII [5 a 6 milhões num total de aproximadamente 13 milhões de escravos africanos, oriundos da costa ocidental do continente], tenho de acreditar no futuro dessa música quando, de acordo com o próximo solista, o historiador Eric J. Hobsbawm, na sua História Social do Jazz, nos diz:

"A evolução da música clássica ocidental, bastante rápida e revolucionária pelos padrões da história pregressa, é medida em séculos. No Jazz, que passou por transformações igualmente profundas e revolucionárias - embora em escala bem mais modesta -, essa evolução é medida em décadas. O percurso entre a procissão funerária de New Orleans e as experiências jazzísticas do contrabaixista e compositor Charles Mingus é, no mínimo, tão longo quanto o que vai de Monteverdi [1567-1643] a Alban Berg [1885-1935]"!!!

Será, provavelmente, muito interessante recordar as principais etapas estilísticas do Jazz no século XX: 1900 (estilo New Orleans); 1920 (New Orleans em Chicago); 1930 (Swing); 1940 (Be Bop); 1945 (Cool Jazz), 1960 (Hard Bop, Modal Jazz); 1965 (Free Jazz); 1970 (Jazz Electrico, Jazz Fusion), depois de 1980 (Mainstream, Free Jazz Revival e Etno Jazz), e a marcha continua... nem sempre p"ra frente; característica de uma arte viva e sólida, com a coabitação pacífica das suas diversas tendências estéticas.

E agora, em voo cruzeiro, já posso anunciar dois concertos com músicos angolanos, sintonizados com o Jazz; as novas vozes e vozes de instrumentos do novo Jazz "made in Angola": jovens competentes e cumpridores que poderão, se continuarem a trabalhar empenhadamente, enriquecer o património do Jazz com extensões criativas e originais, como têm feito, nomeadamente artistas brasileiros e cubanos, japoneses, sul-africanos e europeus.

Esta a minha grande esperança!

Na Casa das Artes, em Talatona, no dia 28 de Abril, subirão ao palco: Dimbo Makiesse (piano eléctrico e acústico), King Jaime (baixo eléctrico), Ismael Suama (guitarra), Ataíde Raimundo (sax tenor), Ephraim (trombone), Benjamin Afonso (trompete) e Banilson (flauta) e Jackson Nsaka (bateria). E as vozes de Diana Kabango e Jay Lorenzo.

E, por último, anunciar que avanço até Benguela, Dombe Grande, Baía Farta... para celebrar a Festa do Jazz; no dia 30 de Abril, acontece "Jazz in Kapembawé", em que Jazz e natureza vão harmonizar-se. Não é uma boa nova?

Juntem-se, então, a nós!