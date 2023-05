Duas das mais prestigiadas Faculdades de Direito do mundo, a Harvard Law School e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, realizaram, muito recentemente, uma jornada de reflexão e debates a propósito das oportunidades profissionais e do mercado do direito desportivo.

Uma das grandes vantagens do Direito, enquanto área de trabalho, é que oferece uma variedade enorme de opções de especialização aos seus profissionais. Para além do direito penal, societário, trabalhista, tributário, previdenciário (outra coisa que precisa de ser estudada e desenvolvida por cá), o direito desportivo é, também, entre outras, uma destas frentes de trabalho.

Um aspecto que foi bastante destacado na conferência que referi foi o facto de o desporto estar a consolidar-se, cada vez mais, como um fenómeno social e cultural de dimensão global e as novas plataformas de divulgação de conteúdos, como as redes sociais e aplicativos "streaming", têm jogado um papel absolutamente relevante nesta expansão da cultura desportiva ao redor do mundo.

E o direito é claramente uma das áreas profissionais que têm acompanhado este balanço do fenómeno desportivo que se expande ao redor do mundo, atracando-se nas diversas e múltiplas relações comerciais que vão emergindo e também, por exemplo, nas verdadeiras reformas legislativas que vários países estão a empreender nesta altura, de modo a que os respectivos quadros legais estejam perfeitamente ajustados às melhores práticas da actualidade.

Em resumo, foi transmitida a ideia, sobretudo aos participantes mais jovens, de que o direito desportivo é uma janela de oportunidades profissionais de dimensão global, assente em áreas de actuação como a do agenciamento de atletas, da justiça desportiva, assessoria às federações nacionais, internacionais e a clubes, etc.

Outra questão muito realçada nos debates é a valorização financeira dos profissionais. Num mercado onde são realizadas transacções financeiras com valores milionários, um profissional bem qualificado tende a obter sucesso financeiro, para além do facto de ser efectivamente uma área em franco crescimento e com alguma escassez de mão-de-obra especializada, mesmo num contexto global.

Todavia, repito algo que já disse nesta coluna, uma expressão muito usada no meio jurídico, "quem só de direito sabe, nem de direito sabe", que é ainda mais verdadeira no mundo do desporto, sendo este, verdadeiramente, um fenómeno social que extravasa os limites da ciência jurídica.

Certamente, ajudará muito os juristas que optarem por se dedicar ao direito desportivo e, para além de terem conhecimentos sólidos de outras áreas jurídicas, aplicarem-se, igualmente, ao estudo de questões relacionadas com a gestão, contabilidade, técnicas de negociação ou marketing desportivo, em pelo menos um dos idiomas estrangeiros mais usados pelas organizações internacionais, etc.

O direito desportivo é, de facto, uma janela de oportunidades com vista para o mundo, como digo no título deste texto, e isto ficou muito claro na concorrida conferência organizada pelas duas universidades que citei e também pelo número significativo e pela diversidade de participantes, gente de todos os cantos, com vivências particulares e locais, todavia, passíveis de actuação e implementação global.

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga