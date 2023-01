Nelito Ekuikui conquistou Luanda por eleição em Agosto último, mas Manuel Homem é o seu novo dono por nomeação. Nelito nunca esteve em confronto directo com Homem e também não estará quando o verdadeiro combate político começar e tudo por força de certas circunstâncias e estratégias do seu partido. No confronto com Bento Bento, o militante da UNITA levantou vantagem no forte desequilíbrio geracional, em que um adversário com o dobro da sua idade deve imensas dificuldades em ajustar o seu discurso a um público muito mais jovem, um adversário sem a acutilância, firmeza e vigor dos outros tempos, acrescido do facto de que o sistema de governação bicéfala também não ajudou o antigo primeiro-secretário provincial do MPLA em Luanda.

Apesar dos números da abstenção, o certo é que Nelito fez o seu trabalho de casa, foi a formiga que trabalhou durante o verão, enquanto o seu adversário, a Cigarra, andava a cantar e a dançar kuduro. O facto e o mérito estão em ter tirado pelo voto a maior praça eleitoral ao seu adversário e tê-lo feito pelo dobro da vantagem. Um verdadeiro abalo nas hostes do MPLA e um verdadeiro muro no estômago nas suas lideranças e tal provocou a "morte política" de Bento Bento, com uma saída pela porta dos fundos. Nelito venceu, mas não governa. Nelito é o escolhido pelo voto de Dona Luanda e Homem é aquele que é imposto por quem governa, é mais ou menos assim na vida real.

Manuel Homem é o homem que tem de recuperar, tem de conquistar uma dama que a sua família perdeu para outra família, uma dama que, cansada de promessas e juras de amor não cumpridas, decidiu dar o seu coração a outro. Manuel Homem é o novo dono de uma mulher cujo coração está conquistado por outro homem, o Nelito.

A sua missão é recuperar este amor para si, trazer de novo a mulher para a sua família e acabar com o tal triângulo amoroso. O chefe da sua família deu-lhe condições políticas, governativas e económicas para ter só para si a tão amada Luanda. Disse-lhe mais ou menos assim: Manuel, Luanda precisa de ti! Tu és o homem certo para o tipo de mulher exigente, linda e problemática como Luanda".

O Chefe da Grande Família fez de Manuel o Homem providencial, dando-lhe poder e enchendo-lhe os bolsos para que o domínio desta agora imprevisível e insurrecta Luanda volte para onde sempre esteve. Manuel, o governador e gestor, terá também de ser não o "Homem dividido", mas, sim, o "Homem distribuído" no líder partidário estratega e mobilizador. Nos seus 100 dias de graça, ainda não se viu esta última faceta. Os encargos do cargo de governador têm-lhe ocupado neste período de arranque e ainda não teve um confronto de ideias com o seu opositor político, apenas uns poucos minutos de uma visita de cortesia.

E aqui reside uma interessante curiosidade: é que o período Manuelino em Luanda pode ser mais curto do que se pensava. É que, depois de ter tido tanto trabalho para conquistar Luanda, Nelito vai deixar, por força das circunstâncias e estratégia partidária, de ser um dos dois maridos da Dona Luanda. Depois de tantas juras de amor, vai assumir a liderança da JURA, o braço juvenil da UNITA. Mas não pretende facilitar a vida ao seu homónimo e deixar-lhe só com a Luanda, que foi "forçado" a deixá-la pelo Chefe da sua família.

Foi buscar o seu amigo Adriano, que vai deixar a sua amada e apetitosa Benguela para ser o novo pretendente de Dona Luanda e, tal como Dona Flor, também assim manter a tradição de passar a ter dois maridos. Interessante não é como Homem encara a saída de Nelito, mas, sim, a chegada de Adriano. É a interessante história da vida real de uma Dona Luanda que agora tem dois maridos, que vai deixar de os ter e que brevemente pode voltar à tal condição. Dona Luanda tem destas histórias e estórias.

Tópicos relacionados Opinião