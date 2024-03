Isto porque Navalney, após recuperar de uma tentativa de envenenamento de que foi alvo na Rússia, não hesitou, com enorme coragem, em voltar ao seu país depois de recuperado na Alemanha com a consciência do que poderia suceder-lhe.

E o que sucedeu foi que foi preso à chegada do avião que o transportou, tendo sido julgado mais de uma vez e condenado a prisão efectiva de duas décadas.

Há escassos meses, fora transferido para uma prisão na Sibéria, onde acabaria por morrer em condições mais do que suspeitas, sem que nenhum inquérito fosse promovido.

Acabaria, 15 dias depois da morte, por ser sepultado nas proximidades de Moscovo com milhares de concidadãos a desafiarem as autoridades russas comparecendo na cerimónia fúnebre e gritando palavras de ordem hostis ao regime.

A morte de Navalney não pode ser desligada do quadro mundial existente e, desde logo, da guerra que se trava na Ucrânia e da avaliação que dela faz a opinião pública mundial que obviamente não favorece a Rússia, apesar do impasse militar do conflito.

O regime russo mostra-se indiferente aos juízos da opinião pública mundial como se mostra indiferente à reacção dos cidadãos russos visíveis no funeral de Navalney.

Isto ocorre nas proximidades das eleições presidenciais na Rússia ou por causa delas, em que Putin é mais uma vez candidato a um mandato de seis anos.

Para Putin, a intimidação pelo medo dos cidadãos russos é o que lhe "guarda a vinha" e a ausência visível da concertação das políticas dos países ocidentais em respostas consequentes no apoio à Ucrânia, dada a desproporção dos meios militares agora existentes parece ser de molde em encorajar o reforço do autoritarismo do regime russo interna e externamente.

A instabilidade mundial não se confina, porém à guerra da Ucrânia sabendo o que se passa no Médio Oriente, e não apenas em Gaza, mas também em países e regiões envolventes que vão desde a Líbia ao Iémen passando pela Cisjordânia ao Irão nunca esquecendo os interesses da Arábia Saudita, do Egipto, do Paquistão e naturalmente de Israel.

Um barril de pólvora numa Europa sem rumo estratégico, uma África com dez golpes de Estado no seu mais recente historial um equilíbrio também instável na Ásia-Pacífico com Taiwan na mira do periscópio da China e a erupção do populismo de esquerda e de direita em alguns países da América Latina reforçam a instabilidade mundial.

Há ainda o desfecho incerto do que se vai passar nos E.U.A. com dois candidatos octogenários a disputarem a Presidência e com um deles, Trump, a meter medo ao próprio susto.

O quadro que existe não augura nada de bom se a concertação de esforços para a defesa e aprofundamento dos direitos humanos e desde logo o que mais se impõe, o direito à vida, ceder perante desígnios que não vacilam perante a morte, individual e colectiva.

Ao revisitarmos a História concluiremos face à dimensão do que estamos a viver que nada de bom virá no horizonte próximo se não se concertarem esforços que dêem sentido à dignidade, à protecção da vida e à sobrevivência dela.

Não foi seguramente em vão que o Papa Francisco nos advertiu recentemente que já estamos a viver sob um novo conflito mundial.

É caso para se perguntar, para além da advertência este conflito a aprofundar-se é inevitável e alguém sairá vencedor?

*Secretário-geral da UCCLA