Foi referida, recentemente, por um comentarista no debate sobre a produção nacional a possibilidade de localização das unidades de transformação industrial próximo das zonas de produção da matéria-prima, para assim minimizar os problemas de escoamento, sempre invocados como condicionante do aumento da produção nacional. Imaginei, por exemplo, a localização em Cangamba, situado a 347 quilómetros a Sudoeste do Luena, sede do município de Moxico e capital da província com o mesmo nome, uma fábrica de transformação de mel, por ser o produto que mais se produz naquela localidade. Quem seriam os consumidores do mel transformado? A resposta à pergunta leva-me a reflectir sobre a economia e o mercado, porquanto, por vezes, sinto que se faz muita confusão entre estes dois conceitos. Embora, como referiu Alfred A. Knopf, que o economista é o homem que faz afirmações óbvias em termos incompreensíveis, vou contrariar o Knopf, esforçando-me a ser o mais explicito possível.

Em termos muito genéricos, podemos definir a economia como a ciência que se ocupa da análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços, ou seja, a economia é o estudo das escolhas dos indivíduos, o que permite a compatibilidade das escolhas de todos. Por outras palavras, a economia é o estudo das relações que as pessoas estabelecem entre si na idealização das suas actividades (negócios). Assim, a despesa de um indivíduo (ou agente económico) é receita de outro, o mesmo com o passivo (obrigação) de um, é activo (direito) de um outro indivíduo, os acordos que se estabelecem para compatibilizar essas transacções configuram o sistema económico. A intensidade com que ocorrem essas transacções determina a dinâmica (crescimento) da economia. Se um dos indivíduos perde a capacidade de comprar ou vender o seu bem e incumpre em honrar a sua obrigação, o fluxo de transacções fica interrompido. Surge então a flutuação da intensidade (crescimento ou recessão da economia) medida pelo Produto Nacional Bruto (PNB), que, se adicionado às transacções com o estrangeiro, resulta em Produto Interno Bruto (PIB). Aqui não entramos no detalhe como se deve computar o dinamismo da economia, ou o produto final, para efeitos de simplificação.

O mercado, por sua vez, é o local onde se compatibilizam as vontades dos indivíduos (agentes económicos), para a troca de bens e serviços. Por conseguinte, existirá no mercado quem vende e quem compra. Existe mercado para uma infinidade de bens e serviços. Há o mercado onde são transaccionados diversos produtos, como, por exemplo, o pão, hortícolas e outros vegetais, batatas rena e doce, fuba de milho, farinha de trigo, entre outros produtos alimentares. Mas também há o mercado de mobílias, electrodomésticos, como também de produtos e serviços financeiros, de seguros, de transporte de mercadorias e de passageiros. O mais importante a reter é que devem existir vendedores com produtos ou prestadores dos serviços procurados e, por outro lado, haja compradores dos produtos e serviços disponibilizados para a compatibilização das vontades dos vendedores e dos compradores (consumidores). O factor importante a ter em conta para que as vontades entre o vendedor e o comprador se compatibilizem é preciso que haja acordo no preço do produto ou serviço, que é determinado (na economia de mercado, sendo a que me reporto), pela oferta e procura dos produtos e serviços. Para que o mercado funcione normalmente, tem de haver compradores, esses devem ter poder de compra ou capacidade de consumir. Este é o grande problema dos países pobres, em que grande porção da população não tem o poder de compra. Se no mercado houver apenas um vendedor de batata rena, vai impor o seu preço, até que surja um outro vendedor de batata rena, que, com o aumento de quantidade de batata disponível no mercado, vai forçar o preço para baixo, ou para o equilíbrio.

Igualmente, sem pretender entrar em profundidade na explicação do equilíbrio do mercado, vale ressaltar que o que vai determinar o preço a praticar no mercado é o volume de produtos disponíveis. Se a oferta for maior que a procura, os preços tendem a baixar, para pressionar o equilíbrio. Pelo contrário, se a procura for maior que a oferta (o que é habitual em Angola), os preços tendem a subir, dada a fraca produção de bens e serviços.

Referi inicialmente que a economia é o estudo da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, para se produzir determinado produto, tem de haver o local onde se vai vender este produto, tem de haver consumidores com o poder de compra para adquirir este produto. Este é o grande problema dos países em desenvolvimento, em que as pessoas não têm o poder de compras para satisfazer as suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, habitação, saúde, segurança, etc.).

Olhando para as estatísticas mundiais, verifica-se que todo o continente africano a Sul do Saara, pelo menos 1,200 mil milhões de habitantes, excluindo a África do Sul, é comparável ao mercado dos Países Baixos, de pouco mais de 17 milhões de habitantes. Indo mais a fundo, os Países Baixos (Holanda) têm um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,940; enquanto a média da África Subsariana, sem a África do Sul, é de 0,539. Adicionalmente, o rendimento per capita dos Países Baixos em 2021 foi de $57 996,91 e em 2022 foi de $56 489,07, contra $1 883,80 em 2021 e $2 011,84 em 2022, da África Subsariana, respectivamente. Portanto, aqui se nota a diferença abismal do poder de compra, entre o conjunto dos países africanos e os Países Baixos.

Trouxe para a discussão propositadamente o Índice de Desenvolvimento Humanos (IDH), porque é o índice estatístico composto de expectativa de vida, educação (média de anos de escolaridade completados e anos esperados de escolaridade) e o rendimento per capita. Portanto, um país com o baixo IDH, os seus habitantes vivem ao nível de sobrevivência, ou seja, vivem de satisfação das necessidades básicas, na maior parte dos casos, nem mesmo as necessidades básicas conseguem satisfazer, pois vivem em pobreza absoluta. Pode-se então perceber a razão por que o pequeno país europeu de pouco mais de 17 milhões de habitantes, o seu mercado é comparado com toda a África Subsariana, com mais de 1,200 mil milhões de habitantes. O dinamismo de uma economia, consequentemente, a dimensão do seu mercado de bens e serviços estão intimamente ligados ao nível de educação dos seus habitantes, quer pelo rendimento dos seus habitantes, que por consequência do seu elevado nível de escolaridade vão auferir, quer pelo tipo de bens que as pessoas altamente instruídas procuram para satisfazer as suas necessidades.

Fiz a comparação dos Países Baixos e os países da África Subsariana. Qual é a realidade da economia e do mercado de bens e serviços de Angola? A economia angolana tem-se mostrado incapaz de produzir os bens básicos (alimentação, vestuário, educação, saúde) para alimentar a sua população, que vem crescendo muito rapidamente. Nos últimos 9 anos, desde o último censo, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a população cresceu a uma média de 3,4% ao ano, enquanto a economia teve um crescimento médio de -0,04% (2014 -2022). Em 2022 o IDH foi de 0,586, está em 13º entre os seus congéneres africanos. O empobrecimento da população é visível, corroborado com a elevada taxa de inflação acumulada, tomando como o ano base 2014 (pois se vista apenas na base da inflação homologa fica deturpada a realidade de depleção do poder de compra dos consumidores), a inflação acumulada é de 361,62%., os ordenados não aumentaram nem, sequer 20%. Neste contexto o poder de compra é baixo, tal como os demais países africanos, limitando a satisfação das necessidades básicas. A situação agrava-se à medida que nos afastamos dos grandes centros urbanos. O maior mercado é o de Luanda, seguido das localidades de maior concentração, como Lubango, Benguela e Huambo. A taxa de desemprego é de 29,6%, em que 80,5% do emprego é no mercado informal. O desemprego jovem está acima de 50%, o que é ainda mais dramático para uma população maioritariamente jovem.

O potencial do mercado é determinante na decisão de investimento privado, seja estrangeiro, seja nacional. Por exemplo, a Hyundai para decidir localizar uma linha de montagem da sua marca num determinado país, a análise inicial, são as vendas realizadas naquele país em concreto. Se for um país em que os seus habitantes, sobrevivem com $2 dólares por dia, não têm o poder de compra para adquirir nem um Hyundai i10. Pelo que, este país nunca terá consumos que justifiquem a localização de grandes linhas de montagem de produtos de consumo industrial, que requerem economias de escala. O exemplo é o Brasil, quase todas as grandes marcas de viaturas, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Fiat, etc., têm linhas de montagem no país, atendendo toda a região, o mesmo acontece com o Chile. Porque os consumidores têm o poder de compra, tendo, por conseguinte, um mercado de grande dimensão, justificando a implantação de linhas de montagem, que empregam nacionais destes países.

A situação do continente africano, em particular de Angola, é de facto desafiante, no que diz respeito a transformação da estrutura económica, para que os seus cidadãos possam consumir produtos intensivos em tecnologia, o que passa, necessariamente, pela instrução da sua gente, para que possam explorar e usar os recursos naturais, abundantes, existentes nos seus países, para o benefício das suas populações, investindo na sua instrução e em infra-estruturas que viabilizem as suas economias. Isto de trazer estrangeiros para explorar e repartir os benefícios derivados da exploração dos recursos locais, já deu provas de que não vale nada. Não é possível transformar a estrutura das economias de um país, com mais de metade da sua população analfabeta, empregada no mercado informal. Os países não podem contar com cidadãos que não se podem ajudar a si próprios !. Há que se trabalhar para reduzir as assimetrias entre as regiões do interior de um mesmo país.

Os extremos existentes nos países africanos devem ser reduzidos, porquanto, de um lado, há africanos dominadores da tecnologia de ponta, tal como é a inteligência artificial, blockchain entre outras, por outro, temos irmãos nossos que não conhecem uma única consoante do alfabeto da sua língua natal (já nem sequer falo das línguas que nos impuseram), ou porque, por ignorância, destroem as placas solares, alegando que elas contribuem para as irregularidades das chuvas! O quadro degradante, em que vivem a maioria dos países africanos, tem de ser revertido, de contrário, continuaremos a ter as áreas do interior desabitadas, ficaremos amontoados nas cidades, sem condições de habitabilidade, impedindo a produção de bens, consequentemente, a emergência de mercados em que só se vendem micates e califibeus! Lendo o texto do Sérgio Calundungo, analogia bem conseguida, com o título "O papel da inclusão nas actividades económicas", da edição do Novo Jornal de 8 de Setembro, fiquei com a triste sensação de que, se tivesse nascido nestes tempos, teria o mesmo destino dos adolescentes e jovens da aldeia de Ombala-ya-Mungo, seria um cidadão excluído das actividades económicas, ainda bem que nasci muito antes!

*Economista e professor universitário