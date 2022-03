"Idiotas da Objectividade" era como o jornalista, escritor e dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues (1912-1980), chamava aqueles que viam o mundo de forma absolutamente objectiva. A crónica que deu origem ao termo que ficou incorporado no vocabulário dos brasileiros tinha como objectivo criticar "uma certa malta da imprensa" que reportava notícias sem levar em conta as causas e as consequências que levavam a formação desta ou daquela informação. "Idiotas da Objectividade" são pessoas que não conseguem entender as coisas mais evidentes. Nelson Rodrigues reclamava do jornalista que ignorava a beleza e a grandiosidade dos factos em busca de uma aparente objectividade. "Idiotas da Objectividade" são aqueles que acreditam que a sua racionalidade prevalece sempre, persiste, segundo o autor, numa "tola busca de uma objectividade improvável". A sua crítica era uma fuga à demagogia da objectividade, em que se devia fugir às amarras dos textos secos, sem aprofundamento.