A informação que hoje é instantânea chega-nos de qualquer parte do mundo em que os factos ocorram. Essa informação circula intencionalmente com as mais desencontradas deturpações, para consumo interno ou externo, consoante os propósitos que se pretendam alcançar.

As plataformas sociais, sem regulação, ampliam-nas, convertendo a verdade em mentira e vice-versa, veiculando factos sem qualquer correspondência com o real.

Há a noção generalizada de que nunca como agora a evolução técnica e científica, representando progressos impressionantes que servem a humanidade, corre de forma mais acelerada do que as respostas políticas e sociais. Tudo parece navegar para o imediato e sem estratégia.

Os processos migratórios por motivos de sobrevivência a que assistimos, seja de cidadãos de países da América Latina para os EUA, seja de países africanos para a Europa e as profundas alterações climáticas, com impactos à escala mundial, adensam as dificuldades de previsão do futuro.

O mundo foi confrontado com a pandemia da Covid-19 no primeiro trimestre de 2020, agravando as desigualdades e aumentando o número dos mais desfavorecidos.

Dois anos depois, surge a invasão da Ucrânia, que, em vários domínios, desde logo políticos, mobilizou a comunidade internacional, sem respostas consensuais da ONU para a paz, contribuindo ainda para o aumento dos preços dos cereais.

Nestes dois casos, Covid-19 e guerra na Ucrânia, os países que continuam a ser mais afectados são os que integram o continente africano.

O direito internacional foi afectado com países soberanos, reconhecidos pela comunidade internacional, a serem invadidos sem que o agressor fosse condenado pelo Conselho de Segurança da ONU.

As perspectivas existentes com a entrada do novo ano de 2024 não se avizinham risonhas, incluindo as que respeitam a dimensão do crescimento económico mundial, sendo que o actual conflito do Médio Oriente em nada o favorece.

A ONU, concebida para intervir em processos conflituais visando a paz, encontra-se hoje totalmente desajustada da realidade.

Isto significa que os políticos responsáveis pela liderança dos seus países se devem resignar às situações que encontram, gerindo apenas o que existe?

Bem pelo contrário!

As responsabilidades políticas colocam-se noutro plano, mais exigente, envolvendo riscos, porque estes lhes são ínsitas.

O exercício do poder como defesa do próprio poder não regista na História os que assim pensam e agem.

Sendo extremamente complexos os desafios a que o mundo, em 2024, vai ter de responder, comparativamente a 2023, como as transformações que estão em curso à escala global, a solução não está na resignação e menos na conservação do poder pelo poder.

Para quem acredita na democracia como o regime que melhor articula as liberdades individuais com o desenvolvimento humano, a opção das lideranças nas democracias liberais, ou seja, nas que aceitam a separação de poderes - o Legislativo, o Executivo e o Judicial - e o pluralismo partidário, só pode estar no aprofundamento da democracia, assumindo os riscos que esta comporta.

A autoridade que resulta da democracia, para quem exerce o poder, é sempre legitimada pelo voto popular.

A circunstância de as democracias liberais estarem a ser flageladas pelo populismo e autoritarismo é útil e proveitoso que se reconheça que a defesa do regime democrático estará sempre no seu aprofundamento.

(Secretário-geral da UCCLA)