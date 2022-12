Quando recebi a notícia do falecimento de Assunção dos Anjos, com 76 anos de idade, um grande e velho amigo, simplesmente fiquei atônito, incrédulo, não que essa fatalidade não nos possa acontecer, mas pela maneira tão inesperada e prematura. Ao longo de 30 anos em que começamos a ter um contacto estreito, e durante mais de 14 anos como meu superior hierárquico, mantivemos uma relação de trabalho e amizade permanente, de nível verdadeiramente incomensurável. Por isso, poucas serão, certamente, as palavras para descrever a dimensão de um dos maiores intelectuais da nossa época.

Com Assunção dos Anjos trabalhei na vida diplomática em Espanha como Adido de Imprensa de 1994 a 2000, seguindo-se França e finalmente Portugal. E, quando passou a Ministro das Relações Exteriores fui seu consultor. Nesses anos, "o Le Grand" como alguns muito próximos lhe chamavam, impôs-se com muita autoridade e respeito, em países onde Angola precisava de uma diplomacia moderna, assente nos valores da angolaneidade, exacerbando os laços históricos e culturais, muito longe dos "imponderáveis dos números", como ele muito bem apelidava. Mas, não ficava só por aí, foi um Embaixador que trabalhou para uma diplomacia diferente da práxis daquela época, combinando acções políticas e económicas, através de representação Comercial, Cultural, Marketing e Imprensa.

Na realidade, Assunção dos Anjos tinha uma visão diferente e futurista, impregnadas com muita imaginação e poder de sedução do qual era mestre. Não era o simples representante protocolar de um país. Era acima de tudo um criativo e que não parava, um Grande Patriota, defensor extraordinário de valores e, pautava-se por um elevado diálogo com os seus colaboradores, numa dinâmica de trabalho de 366 dias ao ano, sempre, num frenesim, emprestando o seu rigor e saber, através do qual passou a ter reconhecimentos explícitos através de distinções pelo seu papel no estreitamento de relações entre os países por onde passou. Para ele, não havia barreiras. Venci-às em catadupa. Tinha sempre alternativas e buscava soluções.

Era um homem de grande imaginação e com uma retórica e argumentação de tirar o chapéu. Tinha uma cultura invulgar, desde a literatura antiga à actual, devorando o pensamento político e diplomático dos grandes clássicos aos actuais, e estudava profundamente a história dos países onde era Embaixador, de tal forma que se colocava na excelência do conhecimento. Era refinado no trato, e adorava os clássicos da música erudita angolana, passando pelo Jazz, Soul, a excelência da filarmônica de Mozart, Bethoven, etc.

Homem de invulgares qualidades e de uma cultura acima da média, obteve os maiores elogios por onde passou e mostrou como a diplomacia deveria funcionar mesmo em iniciativas do Grupo africano. Bastante humanista e com grande sensibilidade, sempre trabalhou com as comunidades no estrangeiro, promovendo acções desportivas e de carácter social. Durante os anos em que esteve nesses países, organizou várias exposições de pintura em museus renomados, espectaculos musicais, literatura e divulgava a nossa realidade nas Revistas da Embaixada que eram distribuídas em todos os sectores.

O seu currículo, esteve recheado de uma experiência incrível, desde os momentos mais difíceis da existência do nosso país, onde ocupou as funções de Ministro com a categoria de Director do Gabinete de José Eduardo dos Santos, durante 14 anos, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em Espanha, França e Portugal, tendo posteriormente assumido o importante cargo de Ministro das Relações Exteriores em 2008. Até as últimas eleições, foi Consultor do Presidente João Lourenço.

De destacar a negociação e assinatura da Parceria Estratégica com os Estados Unidos, num momento particularmente especial para o nosso país, e por vezes mal compreendido. Como recordação, lembro-me que quando foi nomeado pela primeira vez como Embaixador em Espanha, definimos um vasto projecto diplomático, onde para além de mim, estava o Archer Mangueira que era Adido Comercial, igualmente na área de Cultura, o Adriano Mixinge e o Luís Kandjimbo, em Espanha, França e Portugal e o falecido Manuel Paim. Também, trabalharam com ele exímios profissionais como os actuais Embaixadores, Isabel Feijó, Daniel Rosa, Carlos Alberto, Jovelina Imperial, Azevedo Xavier "Xavita", os Cônsules, Manuel Antônio, Carvalho Neto, dentre vários diplomatas.

Não posso deixar de referenciar o facto de ter liderado a Assembleia Geral da Federação de Desportos Motorizados, FADM, aquando da sua formação, e de ter sido até agora Membro do seu Conselho de Honra.

Dentre várias menções , destaco os vários títulos honoríficos:

- Membro de Honra do Colégio Maior Universitário Nossa Senhora de África - Espanha;

- Professor Honorário da Sociedade de Estudos Internacionais (Espanha);

- Master de Ouro da Alta Direcção - cujo Presidente de honra é sua Majestade o Rei D. Juan Carlos I de Espanha;

- Cavaleiro de Mérito da Ordem de San Lázaro de Jerusalém;

- Membro de Mérito da Fundação Rei D. Carlos III (Espanha);

- Comenda de Mérito Civil de Espanha - outorgada por resolução de Sua Majestade o Rei D. Juan Carlos I;

- Comendador da Ordem de Mérito Civil Nacional de França (Outubro/2002).

Finalmente, falar de Assunção dos Anjos exigiria de mim muito mais que estas poucas linhas.

Fica no entanto, a certeza de que Angola perde mais um dos seus grandes insignes que contribuiu imenso para a dignificação desta nossa bela pátria e que dele bebemos também os mais altos valores para tornar Angola num país próspero e diferente.

Um adeus para a eternidade!