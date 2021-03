Sinto-me abençoada, na medida em que o meu trabalho tem impacto em milhares de vidas - é um trabalho de sonho! Juntei-me à ONU em 2002 através do programa de Desenvolvimento de Liderança do PNUD, que foi criado para recrutar jovens gestores intermédios para preparar para a liderança sénior na ONU. Desde então, trabalhei em várias funções como gestora de programas, conselheira política e na direcção do escritório no país. Tive a oportunidade de viver e trabalhar em todo o mundo em lugares como Genebra, Panamá, Afeganistão, Tajiquistão, Fiji, Bósnia e Herzegovina, São Tomé e Príncipe e agora Angola.

Em 2020, após ter sido nomeada pelo Secretário-Geral da ONU, Coordenadora Residente em Angola para liderar a Equipa das Nações Unidas no País, coordeno uma equipa de quase 500 colegas de várias agências desde o UNICEF, OMS, PNUD, FAO, ACNUR, entre outras, e o meu papel principal é assegurar que todo o Sistema da ONU está a trabalhar em conjunto, e em estreita coordenação com outros parceiros, para ao lado do governo implementar estratégias, políticas e programas que conduzam a um desenvolvimento sustentável, justo e equitativo para cada angolano.

Os Coordenadores Residentes da ONU estão no centro da forma como movemos o Sistema para estar apto a cumprir os objectivos e apoiar os estados membros a cumprir a ousada e ambiciosa Agenda do Desenvolvimento Sustentável, e que melhor posição para levar a cabo a missão de implementar as mudanças necessárias que permitirão a cada mulher, homem, rapariga e rapaz ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades na educação, emprego, representação política e participação, e viver livre de violência.

Durante toda a minha carreira nas Nações Unidas, a promoção da igualdade de género e do empoderamento das mulheres sempre foram um princípio orientador para mim, especialmente devido à pressão que nós mulheres sentimos quando somos mães, para cuidar dos nossos filhos e do nosso emprego ao mesmo tempo e com a mesma dedicação.

A vida da mulher, mãe e professional, ainda é bastante desigual, vemo-nos muitas vezes obrigadas a ter que escolher entre ser mãe ou ter uma carreira professional, isso sem contar com a culpa que persegue a mãe/professional quando ela consegue complementar uma das duas faces dessa intensa dinâmica com sucesso.

