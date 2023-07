Os cidadãos avaliam as necessidades que a sociedade em que vivem pode satisfazer em função da vivência que nela têm e das potencialidades que lhe reconhecem ter condições para o fazer. Essa avaliação é condicionada pelo desenvolvimento da sociedade em causa.

Um cidadão que viva numa região sem rede eléctrica não sente necessidade de ter um frigorífico eléctrico, mas anseia que a electricidade chegue à sua região para o poder ter.

Ao invés, noutra eventual sociedade, com rede eléctrica garantida há muito, os cidadãos podem desconhecer que há frigoríficos a petróleo, e as exigências de vulgares electrodomésticos de qualquer tipo são-lhe normais.

Para todos os que querem o bem de Angola e dos angolanos e o seu crescente bem-estar, esta constatação não pode deixar de estar presente na ponderação do contributo a prestar para se ultrapassar a situação em que vive a maioria dos cidadãos.

Como é sabido, no segundo semestre de 2022, o Kwanza valorizou-se significativamente, tendo a inflação sido contida e, apesar da perspectiva de um crescimento anémico, a avaliação que as pessoas então fizeram era enquadrada numa situação muito diferente da actual.

E era muito diferente porque o valor do dólar que era de 499 Kz vale agora praticamente o dobro, em resultado do ajustamento à taxa de câmbio real.

Esta situação foi coincidente com a eliminação dos subsídios aos combustíveis, que dobraram de preço.

O quadro em causa não deixa de ter impactos muito fortes na inflação, com grave redução do poder de compras, afectando o desemprego e a própria frequência escolar, não poupando a classe média e exacerbando a questão social.

As causas para este estado de coisas são exogéneas e endógenas.

Há, porém, uma verdadeira quadratura do círculo que não pode deixar de estar presente nas respostas a conceder, políticas, financeiras, económicas e sociais.

É que a avaliação que os cidadãos agora fazem tem a ver com a consciência que passaram a não poder satisfazer, por efeito da queda repentina do poder de compras, necessidades vitais que anteriormente o eram, apesar das limitações existentes, ainda que numa conjuntura desfavorável.

A ajuizar pelas declarações feitas pelos ministros das Finanças, Vera Daves, e de Estado para a Coordenação Económica, José Massano, há a consciência, por parte do Governo, da situação que se vive e de realisticamente a tomar como ponto de partida para, a prazo, a ultrapassar.

Angola tem condições invulgares, com recursos naturais e riqueza humana para o fazer.

Reconhecer a realidade existente é muito positivo e é meio caminho andado.

E porque o é, é expectável que o rumo das políticas públicas a desenvolver a partir da realidade reforce significativamente a transparência das instituições, aproximando-as dos cidadãos.

O rumo desta marcha pressupõe, porém, o reforço da credibilização da política, a ser suportada por uma estratégia consequente de diálogo com todos, sem excepção, para a efectiva e real criação de condições de priorização do que é essencial e que tanto se tem falado - a efectiva diversificação da economia - numa lógica de auto-sustentabilidade do país, que atenda ao sector primário, ou seja, agricultura, pescas e agro-pecuária.

A situação impõe-no e não duvido de que as estruturas do Estado e os partidos com representação parlamentar o reconhecem, como afirmaram.

Aliás, não parece difícil superar o actual quadro, tendo presente um dos slogans do partido político que suporta o Executivo, o MPLA, que, desde a primeira hora, afirma que "o MPLA é o povo e o povo é o MPLA"

Animado por este espírito, há que reforçar os actos, respondendo aos angolanos neste período difícil que as necessidades vitais por eles mais sentidas não poderão deixar de ser satisfeitas, através da criação de condições que possibilitem recriar a esperança.

É que a esperança é sempre a ultima a morrer, mesmo que as dificuldades a superar sejam ciclópicas.

* (Secretário-geral da UCCLA)