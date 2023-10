Relativamente à expectativa que tenho enquanto cidadã, sobre o discurso do Presidente da República, sobre o Estado da Nação, no início do segundo ano parlamentar da V Legislatura, devo dizer que acho que não vai trazer nada de novo, vai continuar com as promessas como se estivesse ainda em campanha eleitoral, vai informar que atraiu investimento externo e vai dar como exemplo o Corredor de Lobito. Vai culpar o sistema económico internacional sobre a nossa crise económica, o que não é verdade. O preço do barril de petróleo está alto, mas nós deixámos de produzir o que produzimos. Vai apresentar um quadro económico irrealístico, vai informar-nos de que a nossa economia vai crescer, mas isso não se vai reflectir na vida do cidadão que continua cada vez mais pobre.

Entendo que o Presidente vai vitimizar-se, vai continuar com o discurso da mão invisível que não consegue governar com rigor, com eficácia porque existe uma mão invisível que o impossibilita de fazer uma gestão transparente, rigorosa, eficiente e eficaz. Entendo que, do ponto de vista do dia-a-dia do cidadão, o País regrediu a todos os níveis. Todos os dados sobre a pobreza, a corrupção, a qualidade de vida, desenvolvimento humano, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, todos esses dados, infelizmente são negativos para a República de Angola. Temos uma inflação incontrolável, o Banco Central não consegue controlar os preços, não consegue controlar a inflação, o Kwanza está desvalorizado, a taxa de desemprego é elevada, o acesso à água potável é inexistente. Inexistente porque a água potável, para mim, é aquela que é incolor, inodoro e insípida, própria para consumo humano sem recurso à lixívia caseira, e isso infelizmente em Angola muito pouca gente tem.

O saneamento básico é aquele que nós temos. Portanto, eu acho que o Presidente da República não vai apresentar soluções para resolver estes problemas. Por outro lado, a nível da Educação, não sei se o Presidente vai nos dar os dados reais de quantas crianças estão fora do ensino primário obrigatório gratuito nos termos da constituição. Não sei se o PR vai conseguir dizer-nos dos dados reais da mortalidade infantil, da mortalidade materno-infantil, da mortalidade por malária. Portanto, este é o País real e o Presidente não vai conseguir apresentar soluções para os problemas que Angola enfrenta. Portanto, a minha expectativa para este discurso é quase que nula, porque já sei que o Presidente não vai trazer nada de novo.

Do ponto de vista político, continuamos a ter um cenário de hostilidade para com todos aqueles que são adversários políticos do Presidente da República. Portanto, o Presidente da República demonstra que é um autocrata, e sendo um autocrata não permite que, efectivamente, do ponto de vista político, os contendores e adversários políticos possam exercer a sua actividade de modo pleno, tendo acesso, em igualdade de circunstância, à comunicação social pública. Ora, numa democracia existem determinados critérios que obrigatoriamente têm de existir, e um delas é a imprensa livre.

Quando a imprensa não é livre, quando ela é orientada no sentido de fazer propaganda político-partidária do partido que governa, então não estamos em presença de uma democracia, e, infelizmente, é o que acontece em Angola. Portanto, do ponto de vista político não sei se o Presidente da República vai ter coragem de falar sobre a questão do impeachment, mas, de facto, um Presidente que é acusado pela oposição de estar a violar a Constituição e Lei deveria ter uma de forma de estar completamente diferente do que até agora nos mostrou.

Portanto, deste ponto de vista, acho que o Presidente da República não vai falar muito de questão de política interna, vai preferir falar de política externa, da relação que Angola tem com os outros países e vai minimizar as questões nacionais.

Para reverter o quadro político, eu penso que é necessário que todos cumpram com a constituição e com a lei. Todos, todas as instituições públicas e privadas e, sobretudo, o Presidente da República não se coloque acima da constituição e da lei.

*Deputada