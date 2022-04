O estamos juntos que utilizamos em jeito de despedida transpira uma vontade de abraçar o futuro em conjunto que nenhum dos cumprimentos habituais corporiza. O adeus, ou tchau, o mungweno ou até amanhã, são definitivos e desligam-nos do interlocutor. Até mesmo o vai com deus dos piedosos estabelece um corte, pois, a partir daquele momento, já não estamos com ele, ainda que se recomende a pretensamente mais segura das companhias. O estamos juntos tem algo de sedutor na possibilidade de não permitir que haja realmente uma partida.

A ligação fica, ainda que por meios distintos. Estamos juntos, como dois seres que partilham a consciência universal e, se possível, as preocupações quotidianas e o desejo de melhorar, não só a nossa vida, mas também a de todos os que nos rodeiam. Neste mundo cada vez mais individualista, o desejo de estarmos juntos é uma pedrada no charco. Um caminho diferente para a solidariedade. A humanização, cada vez mais escassa, das relações.

Em ano de eleições, é preciso sabermos estar juntos na diferença. Perceber que o importante é o País, e o povo, a construção de algo novo que nos retire da situação tão desigual e injusta que perdura. Entender que da pluralidade pode nascer, se não a luz, pelo menos um conjunto de ideias que, desde que tenham como substrato comum um verdadeiro amor por Angola, contribuirão necessariamente para a melhoria da vida dos angolanos.

O tropeço permanente com situações que nos alijam a esperança, nos fazem duvidar da Humanidade e nos convencem do egoísmo e da perfídia não nos deve fazer baixar os braços. Desanimar. Mas dar forças para encontrar outros, e, estando juntos, enveredar por um esforço concertado para alterar o estado de coisas. Lutar contra a injustiça. Criar, como dizia o poeta, amor com os olhos secos.

A vida - esta desafiante sucessão de eventos que nos oferece a possibilidade de não ser um simples espectador, mas co-autor do guião que a conduz - só vale a pena ser vivida se a conseguirmos levar de acordo com um conjunto claro de valores que beneficiem os outros, beneficiando-nos. Nós como parte do conjunto infindável de manifestações que a formam. Como agente transformador da natureza.

As causas são muitas e parecem, na maioria das vezes, oferecer-nos um caminho de luta longo, permanente, insuperável. A luta contra a injustiça, de que a pobreza é uma das mais evidentes expressões. A defesa do ambiente, uma das formas mais claras de lutar pelo futuro. O combate à corrupção, não só material, mas das ideias. O entendimento que o planeta não pertence apenas ao sapiens, mas a todos os que nele habitam. A perseguição de um caminho virtuoso, que nos deve levar a questionar todas e cada uma das nossas acções, confrontando-as com os valores que dizemos, conscientemente, defender.

Num mundo onde nos parece que permanentemente desaparecem os melhores, sufoca-nos a responsabilidade de ter que responder por nós, e por esses que partem. Para deixarmos aos que nos sucedem um mundo, senão melhor, pelo menos livre do estigma de estar irremediavelmente conspurcado.

Nós, os angolanos, temos o dever de nos olharmos como uma unidade. Com o único objectivo de a todos darmos um futuro melhor que o presente. Temos que acreditar que o vamos alcançar. Estando juntos!