Guardei a que mais me liberta: EU GOSTO DE SER MULHER.

Aqui estão todas as versões de mim. Sinto que sou uma personagem de um romance de Virgínia Wolf, sou parte da trilha sonora do Infinito Desejo da Maria Bethânia.

Sou sonho na explosão do prazer e da saudade, aquela que na verdade da inocência cantarolava ao lado do N"dalu e do Kiluanji e que augurava ser uma pinup à moda contemporânea.

Tudo se transformou, eu já não ando de candongueiro, já não vou a pé à escola, deixei de tomar vinagre para intumescer a intenção do suicídio, já não me perco no impacto de um suspiro, mas ainda choro... é impressionante como choro horrores só de lembrar a solidão e a censura da natureza feminina. Não dá para proteger na boca, o artifício de decidir se hoje uso mini-saia ou calça, se coloco o Che Guevara na perna ou se poso nua no auge do meu estado de graça. A placidez das dúvidas leva-me ao 101 1º C, bairro do Alvalade, fico tão feliz e orgulhosa por ter tido uma avó tão nova, tão bela e tão genuína.

Quando eu nasci, a minha Maria tinha 33 anos e ao longo de 16 anos foi maior do que palavras de amor construídas no afecto das paixões de Fernando Pessoa, foi mais do que as minhas impiedosas aventuras... às vezes me parece que fui tão injusta por nunca ter conseguido dizer: amo-te, Vovó.

Quando ela partiu, fiz adeus de longe, acenei despedidas no meio da noite e mantive-me em negação permanente. Um inconformismo e complexo que ao ver o meu pai morto no sofá da minha sala à porta dos meus 40, cessou por fim as confusões mentais de um velho ciclo.

O meu molde ainda tem assimetrias e a Vanessa conversa muito comigo sobre isso. Ela diz-me para ser firme e cuspir as frustrações que os homens nos entregam por insegurança. Contei-lhe que numa viagem em serviço na Lunda-Norte, em 2015, um dos interlocutores se recusou a tratar do assunto comigo e falava apenas com o meu colega, e estava claro que era por ser mulher!

Rimo-nos e eu depois descontei a raiva na minha alma ténue e gritei: nunca mais quero nascer mulher.

Os homens usam-nos, mas não nos dão valor... pronto falei! Querem-nos apenas para adornar as obras de arte, ser donas de casa e fazer filhos.

Se uma mulher tem talento e competência, surge alguém para falsear a cena em palco e com todos os adjectivos mostrar a sua falta de inteligência emocional.

Quando vou à casa da minha tia, as mulheres falam das suas virtudes, mas também dos seus medos, ousam titubear o prazer, aquele que nem todos os parceiros descobrem. Libertam-se como aves no céu e a tertúlia é mais do que cor-de-rosa. A minha prima coloca a música da Marina Lima que fala da menina que gosta de ser mulher, de ser feliz e sofrer, e isso leva-nos a contemplar os Édens e Babilónias imaginários.

De repente, a fala solta e directa capta o meu olhar ingénuo que indica que nunca vou ser igual a Meghan Markle. Eu já quis muito estar dentro dos padrões, mas insisto em dizer palavrões, rir alto e dançar até o chão se a queta me aconchega.

A Carina diz que mulheres de Deus vencem tudo, mas não conseguimos convencer em beleza os homens que nos prometeram fazer justiça.

Marquei a conversa com o chefe sobre os meus novos ímpetos, alguém fez figas para não dar certo, só que eu já tinha o monólogo bem apertado no pescoço.

Estou a dar voltas para encontrar respostas, há coisas que não esqueço, mas tenho ainda a minha Antónia guerreira, minha avó materna que, à beira dos 86 anos, ludibria a vida e tem mãos calorosas de amor, sendo, por vezes, muito contrariada e incompreendida.

Comecei agora a apontar num bloco o meu número de vidas, já vou em 20. Não consigo explicar sequer a Deus porque vivi tanto em loucura e falta de discernimento.

As minhas promessas não alcançam as omissões frequentes, mas engana-se quem ousa pensar que o meu mundo está tramado ou que a minha festa terminou com a velha caça às bruxas. E mesmo se as mulheres do vodu me baterem a porta, vou contrariar a minha defesa, vou pegar as falas que já tenho decoradas e jurar que Sou Mulher, Sou Soberba e Única.